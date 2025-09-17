Prodlužte podporu Windows 10, vyzývá Microsoft respektovaná americká organizace

- Příští měsíc končí bezplatná podpora systému Windows 10
- Microsoft nabídne další rok podpory navíc, ovšem pouze za poplatek, anebo při splnění určitých podmínek
- Organizace Consumer Reports zaslala řediteli Microsoftu otevřený dopis, aby podporu Windows 10 prodloužil
Už za necelý měsíc skončí oficiální bezplatná podpora systému Windows 10, což se dotkne stovek milionů uživatelů na celém světě. Microsoft sice nabízí bezplatný přechod na novější Windows 11, avšak tento systém si zdaleka nemohou všichni nainstalovat – jedenáctky totiž mají vyšší hardwarové požadavky než Windows 10. Uživatelé těchto počítačů jsou tak postaveni před náročné rozhodnutí, jak se zachovat.
Consumer Reports vyzývá Microsoft k prodloužení podpory
Systém Windows 10 je tu s námi již deset let a má jednoznačně právo odejít do „důchodu“. Potíž je ale v tom, že je u uživatelů natolik oblíben, že byl ještě před čtvrt rokem nejpoužívanějším desktopovým systémem vůbec.
Source: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share
Část uživatelů si jej ponechává ze zvyku a možná ze strachu z novější verze, ovšem pak existuje skupina, která na Windows 11 upgradovat kvůli zvýšeným hardwarovým požadavkům nemůže – tento problém týká až 400 milionů počítačů, které přitom mohou mít dostatečně výkonný hardware a mohou sloužit ještě dlouhé roky.
Co je organizace Consumer Reports?
Consumer Reports je renomovaná americká nezisková organizace, která se už od roku 1936 věnuje nezávislému testování a hodnocení spotřebitelských produktů a investigativní žurnalistice. Její síla spočívá v naprosté nezávislosti – výrobky si pořizuje z běžné obchodní sítě, nepřijímá žádné vzorky od značek ani příjmy z reklamy. Vlastní rozsáhlé testovací laboratoře, kde podrobuje zkouškám vše od elektroniky, domácích spotřebičů, automobilů až po finanční produkty. Výsledky testů a doporučení publikuje ve vlastním magazínu a na webu, kde pomáhá milionům spotřebitelů dělat informovaná rozhodnutí. Kromě toho se aktivně angažuje i v ochraně práv spotřebitelů a ovlivňuje legislativu v USA.
Microsoft sice nabízí spotřebitelům extra rok dodatečné softwarové podpory za 30 dolarů (nebo zdarma), to však problém neřeší, pouze jej oddaluje. Konec podpory Windows 10 vnímá negativně i americká nezisková organizace Consumer Reports.
Statisíce počítačů bez podpory
Podle interních dat Consumer Reports používá Windows 10 asi 46,2 procent všech lidí na planetě, přičemž zhruba 200-400 milionů z nich nemohou upgradovat na novější verzi. Podle organizace se Microsoft chová pokrytecky, když naléhá na zákazníky, aby z důvodu kybernetické bezpečnosti upgradovali na Windows 11, a zároveň riziku kybernetických útoků vystavuje uživatele Windows 10.
Zástupci Consumer Reports zaslali generálnímu řediteli Microsoftu Satya Nadellovi otevřený dopis, ve kterém redmondskou firmu vyzývají k prodloužení podpory Windows 10, dokud nedojde k zásadnímu poklesu v jeho tržním podílu. Microsoft by přitom neměl podmiňovat dodatečnou podporu žádnými kroky, které nutí uživatele k využívání dalších produktů (rok bezplatné podpory navíc vyžaduje buď používání služby Microsoft Rewards nebo OneDrive).
Dopis Consumer Reports je poměrně silným apelem na Microsoft a je otázka, zda si jej redmondská firma vezme nějakým způsobem k srdci. Přeci jen pro firmy Microsoft nabízí možnost zaplatit si až tři roky podpory Windows 10 navíc, tudíž by mohl stejné bezpečnostní balíčky uvolnit i běžným spotřebitelům. Dá se předpokládat, že za tři roky spousta uživatelů přejde na modernější stroje s Windows 11, čili by mohl podíl Windows 10 výrazněji klesnout.