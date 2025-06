Microsoft nabídne prodlouženou podporu Windows 10 zdarma. Musíte ale splnit jednu ze dvou podmínek

Letos v říjnu skončí podpora systému Windows 10

Uživatelé si budou moci za dodatečnou podporu platit

Microsoft však nabízí dvě možnosti, jak se k dodatečné podpoře dostat zdarma

Letos v říjnu skončí bezplatná podpora systému Windows 10, který je podle webu StatCounter stále nejpoužívanějším desktopovým operačním systémem současnosti. Miliony uživatelů se tak jeho používáním vystaví riziku napadení, neboť desítky v říjnu přijdou o pravidelný přísun bezpečnostních aktualizací reflektujících nejnovější hrozby. Microsoft nabízí uživatelům možnost zakoupit si dodatečnou podporu, při splnění vybraných podmínek ji dokonce bude možné získat zdarma.

S blížícím se koncem podpory systému Windows 10 se lze vypořádat různě. Nejjednodušším způsobem je upgrade na Windows 11, ten ovšem u spousty počítačů kvůli vyšším hardwarovým požadavkům provést nelze. Uživatelé takových strojů si tak v říjnu budou muset vybrat jednu z následujících variant:

používat nechráněný systém

zakoupit si nový počítač

nainstalovat si alternativní operační systém

investovat 30 dolarů (asi 780 korun) do dodatečné placené podpory

V tomto týdnu Microsoft přidal ještě pátou variantu, a to možnost získat si dodatečnou podporu bezplatně. Je však zapotřebí splnit jednu ze dvou podmínek.

Platba body Microsoft Rewards

Bezplatnou dodatečnou podporu Windows 10 bude možné získat výměnou za 1 000 bodů získaných v programu Microsoft Rewards. Jak se k bodům dostat? Lze je „vydělávat“ vyhledáváním přes prohlížeč Bing, používáním prohlížeče Microsoft Edge, nákupem aplikací v Microsoft Store, nebo plněním úkolů na stránce Microsoft Rewards a na konzolích Xbox.

Za vyhledávání na Bingu lze získat až 50 bodů denně, tudíž tisícovku bodů lze získat už za 20 dní. Jednorázově lze navíc získat 500 bodů za instalaci mobilní aplikace Bing.

Zálohování nastavení počítače do cloudu

Druhou možností, jak se dostat bezplatně k prodloužené podpoře Windows 10, je aktivace zálohování nastavení systému do cloudového úložiště OneDrive. O to se stará integrovaná funkce Windows zálohování, která umí do cloudu synchronizovat dokumenty, obrázky, aplikace, přihlašovací údaje apod. K zálohování není potřeba kupovat vyšší kapacity úložišť na OneDrive, vystačí základní bezplatný 5GB prostor.

Výše uvedené nabídky platí pouze pro běžné spotřebitele, nikoliv pro firmy, které si musí za dodatečnou podporu Windows 10 platit. Bezplatná podpora systému Windows 10 skončí přesně 14. října 2025, placená (či získaná zdarma) skončí o rok později.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.