Už žádná digitální hračka? ChatGPT se letos změní v něco, bez čeho se neobejdete

- Strategickým těžištěm OpenAI pro rok 2026 má být „praktická adopce“, která chce smazat rozdíl mezi potenciálem modelů a jejich reálným přínosem
- Firma v uplynulých dvou letech zaznamenala bezprecedentní finanční skok, kdy se její roční tržby zvýšily z původních dvou miliard dolarů na současných více než 20 miliard
- Analýza uživatelského chování odhaluje historický obrat, při němž se sedmdesát procent veškeré komunikace s ChatGPT přesunulo do osobní a soukromé sféry
OpenAI vstupuje do roku 2026 s jasně definovaným posláním, které finanční ředitelka Sarah Friar popsala jako éru „praktické adopce“. Po letech, kdy svět ohromovaly především skokové nárůsty schopností velkých jazykových modelů a jejich schopnost generovat text či obrázky, se teď pozornost přesouvá k integraci těchto systémů do hlubokých struktur moderní společnosti. Alespoň to je přání Friar a nejspíš i celé OpenAI, která je sice pořád na koni, ale letos bude čelit nemalým výzvám.
Reálné využití AI v praxi
Klíčovým úkolem pro nadcházejících dvanáct měsíců je podle vedení firmy uzavření propasti mezi tím, co umělá inteligence nyní umožňuje, a tím, jak ji jednotlivci, firmy i celé státy skutečně využívají ve své každodenní rutině. Změna kurzu není pouze filozofickým rozhodnutím, ale logickým vyústěním masivních investic do infrastruktury a potřeby ukázat reálnou návratnost kapitálu v sektorech jako je zdravotnictví, věda a podnikové procesy, kde může inteligentní automatizace přímo ovlivnit kvalitu výsledků a efektivitu nákladů.
Zveřejněná finanční data za uplynulé období potvrzují, že OpenAI prožívá růst, který nemá v historii technologického sektoru obdoby. Roční opakující se tržby se mezi lety 2023 a 2025 zvýšily desetinásobně, z původních dvou miliard na více než 20 miliard dolarů. Tento strmý vzestup je podle Friar přímo úměrný dostupnosti výpočetního výkonu, který se ve stejném období rozrostl z 0,2 gigawattu na přibližně 1,9 gigawattu.
Vedení firmy je přesvědčeno, že pokud by v daném období bylo k dispozici ještě více hardwarových prostředků, byl by růst tržeb i adopce zákazníky ještě rychlejší. Společnost se tak ocitá v prekérní pozici, kdy poptávka po její „inteligenci“ stále převyšuje fyzické možnosti její produkce, což ji nutí k uzavírání infrastrukturních závazků v celkové hodnotě astronomických 1,4 bilionu dolarů pro příštích osm let.
Celá investiční strategie OpenAI je primárně postavena na diverzifikovaném ekosystému partnerství, nikoliv na snaze vlastnit veškerý hardware. OpenAI v současnosti spolupracuje s širokou škálou poskytovatelů, od svého částečného vlastníka kterým je Microsoft, přes Oracle až po Nvidii a AWS, což jí umožňuje udržovat relativně lehkou bilanci a zároveň si zajistit odolnost vůči výpadkům v dodavatelském řetězci. Výpočetní výkon je nyní ve firmě spravován jako aktivní portfolio, kde jsou špičkové modely trénovány na nejdražším hardwaru, zatímco běžné uživatelské úlohy jsou obsluhovány na nízkonákladové infrastruktuře.
Nejzajímavější zprávou pro trh je ale především zásadní proměna v tom, jak lidé ChatGPT skutečně používají. Nejnovější data ze začátku roku 2026 ukazují, že se ChatGPT stal primárně společníkem pro osobní život. Zatímco v roce 2024 bylo využití pro práci a soukromí relativně vyrovnané, dnes tvoří nepracovní konverzace plných sedmdesát procent veškeré aktivity.
Lidé tak přestali s umělou inteligencí pouze experimentovat a začali ji integrovat do všemožných životních situací. Rodiče s její pomocí plánují rodinné rozpočty a výlety, studenti ji využívají jako osobního lektora pro pochopení složité látky a dospělí se na ni obracejí s prosbami o vysvětlení zdravotních symptomů nebo přípravu na náročná životní rozhodnutí. AI tak přestává být vnímána jako jakýsi těžko uchopitelný technologický nástroj a stává se z ní součást osobních životů, myšlení i rozhodování.
Nové vyhledávání
Posun v chování uživatelů má přímý dopad na trh internetového vyhledávání. ChatGPT a podobné systémy (např. Perplexity, ale třeba i Gemini, respektive Režim AI od Googlu) začínají do jisté míry nahrazovat tradiční vyhledávání, protože uživatelé už nechtějí dostávat seznam odkazů, kterými se musí sami prokousat. Namísto toho vyžadují přímou, syntetizovanou odpověď a pomoc při přechodu od průzkumu k akci.
Tento trend OpenAI reflektuje i ve svém byznys modelu, kdy nedávno oznámila zavedení reklamního systému a funkcí šitých na míru pro e-commerce. Reklama v podání OpenAI má být přirozenou součástí celého zážitku a má se objevovat pouze tehdy, kdy uživatel stojí před nákupním rozhodnutím, přičemž standardem zůstává přidaná hodnota a jasné označení sponzorovaného obsahu.
V oblasti monetizace se OpenAI v roce 2026 posouvá k modelům, které lépe odpovídají reálné hodnotě poskytované inteligence. Vedle předplatného pro jednotlivce a týmy a levnější verze ChatGPT Go se stále více prosazuje licencování založené na duševním vlastnictví a ceny odvozené od dosažených výsledků. To připomíná evoluci internetu, kdy se od prostého připojení přešlo k ekonomice založené na konkrétních službách a transakcích.
Zejména ve vědeckém výzkumu a vývoji léků vidí OpenAI prostor pro dohody, kde se bude podílet na hodnotě vytvořené díky její analytické síle.
Vlastní hardware a dál
Velkým tématem pro druhou polovinu roku 2026 je pak vstup OpenAI do světa fyzického hardwaru. Ve spolupráci s renomovaným designérem Jonym Ivem a týmem bývalých zkušených inženýrů z Applu připravuje společnost odhalení svého prvního zařízení. Spekulace naznačují, že by se mohlo jednat o inovativní zařízení bez displeje, které bude s uživatelem komunikovat primárně hlasem a bude využívat hluboký kontext jeho života. Cílem sázky na hardware je vytvořit „společníka“, který umožní plynulou interakci s umělou inteligencí bez nutnosti neustále sledovat obrazovku telefonu, což dokonale zapadá do vize praktické adopce a hlubšího zakotvení technologie v realitě.
Budoucnost platformy OpenAI pak leží v rozvoji autonomních agentů a automatizaci některých pracovních toků. Další fáze vývoje se zaměří na systémy, které běží nepřetržitě, nesou si kontext v čase a dokážou samostatně provádět akce napříč různými softwarovými nástroji. Pro jednotlivce to znamená mít digitálního asistenta, který skutečně řídí projekty a koordinuje plány, zatímco pro organizace se AI stane operační vrstvou pro veškerou znalostní práci. Jakmile se tyto systémy změní z novinky v návyk stovek milionů lidí, jejich využívání bude stále hlubší a předvídatelnější – a to OpenAI zase umožní stabilizovat ekonomiku své platformy a investovat do dalších vln inovací.
Rok 2026 tak představuje pro OpenAI přechod od vědecko-výzkumné organizace k pilíři globální ekonomiky. Infrastruktura rozšiřuje to, co může společnost dodat, inovace posouvají hranice toho, co inteligence dokáže, a praktická adopce určuje, kdo všechno z těchto schopností může mít prospěch. Tržby generované z těchto aktivit pak slouží jako palivo pro další technologický skok. A jestli ho udělá OpenAI, u níž se spekuluje že navzdory velkým skokovým příjmům pořád prodělávají neuvěřitelné množství peněz, nebo třeba stabilnější a neméně schopný Google, se teprve uvidí.