Ušetříte 6 250 Kč! Takhle koupíte nový Google Pixel 10 Pro absolutně nejvýhodněji

Nová řada Google Pixel 10 je konečně tady! Přináší telefony s integrovanou umělou inteligencí Gemini, špičkové fotoaparáty a baterii, která v úsporném režimu vydrží až pět dní. Letošní Pixely se Googlu skutečně povedly a v rámci předobjednávek je pořídíte za skvělou cenu – speciálně u Mobil Pohotovosti už od 529 Kč a navíc s výkupním bonusem až 6 250 Kč.
Android v nejčistší podobě, 7letá podpora i vynikající fotoaparát. Nový Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL si zachovaly všechny aspekty, díky kterým jsou telefony od Googlu oblíbené. Zároveň ale přidávají několik zajímavých novinek.
Nejpokročilejší AI, špičkový foťák i magnetické nabíjení
Nejzásadnější novinkou je dokonalá provázanost telefonu s umělou inteligencí Gemini – telefony z řady Pixel 10 jsou nejpokročilejší AI smartphony současnosti. AI od Googlu je integrovaná napříč mnoha aplikacemi, vygeneruje vám video či obrázek a díky funkci Gemini Live vám prozradí detail o čemkoli, na co ukážete pomocí fotoaparátu telefonu.
Špičkový fotoaparát je ostatně jednou z hlavních předností novinek. Pixel 10 Pro nabízí 50Mpx hlavní foťák, až 100násobný profesionální zoom, filmové záběry v rozlišení až 8K a také láká na dokonalé noční fotky, kdy dokáže vyfotit dokonce i Mléčnou dráhu. A díky funkci Fotokouč z vás udělá takřka profesionála – poradí vám například, jaký úhel či vzdálenost je pro vyfocení daného záběru ideální.
Novinka od Googlu je také prvním Android telefonem se zabudovaným magnetickým bezdrátovým nabíjením Pixelsnap. Na jedno nabití vydrží spolehlivě více než 24 hodin (až 5 dní v režimu Super spořič) a za pouhých 30 minut se nabije až na 70 %. O výkon se stará Google Tensor G5 – dosud nejvýkonnější procesor v telefonech Pixel – kterému sekunduje až 16 GB RAM. Za zmínku stojí i 120Hz Super Actua displej s maximálním jasem až 3 300 nitů, který je skvěle čitelný na přímém slunci.
V předprodeji za nejlepší cenu
Google Pixel 10, 10 Pro a 10 Pro XL jsou vlajkovky se vším všudy a v rámci předprodeje je koupíte i za skvělou cenu. U Mobil Pohotovosti, která se stává novým autorizovaným prodejcem Google v Česku, je předobjednáte až o 6 250 Kč výhodněji – stačí vyměnit svůj stávající telefon právě za novinku od Googlu. Využít navíc můžete i splátky bez jakéhokoli navýšení a studenti mohou uplatnit dodatečnou slevu na ISIC až 3 tisíce korun.
Ceny po uplatnění bonusu:
- Pixel 10 od 17 990 Kč (běžně 22 990 Kč)
- Pixel 10 Pro od 21 740 Kč (běžně 27 990 Kč)
- Pixel 10 Pro XL od 26 840 Kč (běžně 33 090 Kč)
Pixel 10 Pro na pronájem jen za 8 tisíc
Chcete mít každé dva roky v kapse nový Google Pixel? Mobil Pohotovost vůbec poprvé zařazuje telefony Google Pixel do své služby pronájmu a nabízí je za bezkonkurenční cenu. Na ty nejrychlejší čeká Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně, Pixel 10 Pro jen za 599 Kč měsíčně nebo Pixel 10 Pro XL za 699 Kč měsíčně.
A to nejlepší? I při pronájmu můžete uplatnit bonus až 6 250 Kč. Za dva roky pronájmu vás tak Google Pixel 10 Pro při započítání bonusu vyjde na pouhých 8 126 Kč (namísto běžných 27 990 Kč), což je jednoznačně nejvýhodnější způsob, jak si novinku od Googlu pořídit