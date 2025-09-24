Unikátní displej E-Paper od Samsungu ohromil fanoušky. Proč není i v telefonech, ptají se

- Samsung zveřejnil nové video, ve kterém blíže představuje nový Color E-Paper displej
- Ohromení fanoušci by novinku rádi viděli i v zařízeních Galaxy, například ve čtečkách, tabletech nebo telefonech
- Jedná se o extrémně tenkou obrazovku, která navzdory své velikosti spotřebovává minimální množství energie
Obrovský zájem fanoušků vzbudilo nové video, které se objevilo na oficiálním YouTube kanále Samsungu. Jihokorejský výrobce v něm blíže představuje inovativní displej s názvem Color E-Paper, který se vyznačuje extrémně štíhlým profilem a minimální energetickou náročností. Pod upoutávkou se hromadí obdivné reakce fanoušků, kteří by takový displej rádi viděli například v mobilních telefonech nebo čtečkách knih. O úplnou novinku se přitom nejedná – výrobce totiž působivou obrazovku poprvé ukázal už letos v červnu.
Bude čtečka? ptají se fanoušci
Displej Color E-Paper je tenký, nesmírně lehký a při zobrazování statických obrázků nemá prakticky žádnou spotřebu. Obraz přitom zůstává ostrý a barevný. V běžném spotřebitelském zařízení se s ním ale zatím nesetkáte – nová digitální obrazovka je totiž určená pro informační panely a další byznysová použití. Fanoušci však mají po zhlédnutí videa úplně jiné představy.
Komentářová sekce pod videem na YouTube je plná žádostí o implementaci displeje do chytrých telefonů nebo tabletů. „Přísahám, že jsem si myslel, že se dívám na reklamu na novou čtečku knih,“ napsal jeden z diváků. „Přál bych si, aby Samsung vyrobil telefon se speciálním matným displejem po vzoru TCL,“ svěřil se další.
Technologie ze sci-fi
Jiní diskutéři vyzývají jihokorejského výrobce, aby působivou technologii nějak implementoval přímo do telefonů. Řada fanoušků by takovou obrazovku ráda viděla například v chytrých rámečcích, na plakátech nebo tabletech. Někteří se novinku dokonce nebojí nazvat doslova technologií ze sci-fi. Fanoušci přirovnávají nový displej také k Android E-Ink tabletům od společnosti BOOX. Dočkají se někdy od Samsungu podobného zařízení?
Samsung se k možné implementaci Color E-Paper displeje do běžných spotřebitelských zařízení nijak nevyjádřil, takže v tuto chvíli není jasné, zda k něčemu takovému vůbec dojde. Podle reakcí pod videem na YouTube by si takový produkt své zájemce rozhodně našel.