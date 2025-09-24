TOPlist

Unikátní displej E-Paper od Samsungu ohromil fanoušky. Proč není i v telefonech, ptají se

Marek Bartík
Marek Bartík 24. 9. 19:30
0
Displej Color E-Paper od Samsungu
  • Samsung zveřejnil nové video, ve kterém blíže představuje nový Color E-Paper displej
  • Ohromení fanoušci by novinku rádi viděli i v zařízeních Galaxy, například ve čtečkách, tabletech nebo telefonech
  • Jedná se o extrémně tenkou obrazovku, která navzdory své velikosti spotřebovává minimální množství energie

Obrovský zájem fanoušků vzbudilo nové video, které se objevilo na oficiálním YouTube kanále Samsungu. Jihokorejský výrobce v něm blíže představuje inovativní displej s názvem Color E-Paper, který se vyznačuje extrémně štíhlým profilem a minimální energetickou náročností. Pod upoutávkou se hromadí obdivné reakce fanoušků, kteří by takový displej rádi viděli například v mobilních telefonech nebo čtečkách knih. O úplnou novinku se přitom nejedná – výrobce totiž působivou obrazovku poprvé ukázal už letos v červnu.

Bude čtečka? ptají se fanoušci

Displej Color E-Paper je tenký, nesmírně lehký a při zobrazování statických obrázků nemá prakticky žádnou spotřebu. Obraz přitom zůstává ostrý a barevný. V běžném spotřebitelském zařízení se s ním ale zatím nesetkáte – nová digitální obrazovka je totiž určená pro informační panely a další byznysová použití. Fanoušci však mají po zhlédnutí videa úplně jiné představy.

Komentářová sekce pod videem na YouTube je plná žádostí o implementaci displeje do chytrých telefonů nebo tabletů. „Přísahám, že jsem si myslel, že se dívám na reklamu na novou čtečku knih,“ napsal jeden z diváků. „Přál bych si, aby Samsung vyrobil telefon se speciálním matným displejem po vzoru TCL,“ svěřil se další.

Technologie ze sci-fi

Jiní diskutéři vyzývají jihokorejského výrobce, aby působivou technologii nějak implementoval přímo do telefonů. Řada fanoušků by takovou obrazovku ráda viděla například v chytrých rámečcích, na plakátech nebo tabletech. Někteří se novinku dokonce nebojí nazvat doslova technologií ze sci-fi. Fanoušci přirovnávají nový displej také k Android E-Ink tabletům od společnosti BOOX. Dočkají se někdy od Samsungu podobného zařízení?



Chytrá lednička společnosti Samsung



Nepřehlédněte

Samsung zavádí reklamy do svých lednic, podle firmy tím zvýší svou hodnotu

Samsung se k možné implementaci Color E-Paper displeje do běžných spotřebitelských zařízení nijak nevyjádřil, takže v tuto chvíli není jasné, zda k něčemu takovému vůbec dojde. Podle reakcí pod videem na YouTube by si takový produkt své zájemce rozhodně našel.

Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Kapitoly článku