Samsung zavádí reklamy do svých lednic, podle firmy tím zvýší svou hodnotu

- Samsung začal zavádět reklamy do chytrých lednic
- Dříve přitom tvrdil, že se k něčemu takovému nechystá
- Pilotní program technologický gigant prozatím testuje ve Spojených státech
Chytrá domácnost je tady s námi už nějakou dobu, a i když jsou některé vychytávky v rámci našich domovů velmi užitečné, jindy se často jedná o standardní spotřebič, jen s displejem či připojením na internet. Kde se názory na užitečnost a skutečnou chytrost zařízení prozatím rozcházejí, jsou lednice. Bez nich si jakoukoli domácnost dnes již nedokážeme představit, proto se vyrobení její chytřejší verze přímo nabízí. S chytrými ledničkami přišel na trh nejeden výrobce, mimo jiné také jihokorejský gigant Samsung.
Samsung zavádí reklamy do ledniček ve Spojených státech
Stranou nechme debaty o tom, zda jsou chytré ledničky přínosem, nebo jen drahou hračkou bez zásadní přidané hodnoty. Přítomnost operačního systému a displeje totiž rozšiřuje možnosti nejen uživatelům, ale také výrobcům. Ti v poslední době usilovně přemýšlí, jakým způsobem by se dalo stále více obrazovek v naší domácnosti využít i ve chvíli, kdy je aktivně nepoužíváme. Přeci jen si přiznejme, že třeba takovou televizi nebo právě displej na lednici většinu času aktivně nepoužíváme.
V případě televizorů se začal postupně šířit drobný nešvar jménem reklama. S cílem vydělat nějakou tu korunu navíc začali někteří výrobci opatrně experimentovat s reklamními sděleními ve chvíli, kdy zařízení aktivně nepoužíváte. Na jednu stranu to výrobcům nelze mít za zlé, na tu druhou uživatelé za domácí elektroniku utrácejí relativně velké množství finančních prostředků, používají je klidně i dekádu a oproti „hloupým“ alternativám nenabízí ty chytré žádnou zásadní přidanou hodnotu, tudíž je implementace reklam přinejmenším kontroverzním krokem.
Ve Spojených státech Samsung v rámci ledniček Family Hub začal nabízet reklamy, a to i přes to, že se ve starším vyjádření pro The Verge dušoval, že k tomuto kroku z jeho strany nedojde. Nejen porušení slibu je v tomto ohledu zarážející – jihokorejská společnost navíc popisuje svůj pilotní program tak, že „posílí hodnotu“ vlastnění chytré lednice značky Samsung.
„Samsung se zavázal k inovacím a každodennímu zvyšování hodnoty pro zákazníky v oblasti domácích spotřebičů. V rámci našich neustálých snah o posílení této hodnoty zavádíme pilotní program, jehož cílem je nabízet propagační akce a vybrané reklamy na určitých modelech chladniček Samsung Family Hub na trhu v USA,“ stojí v tiskovém prohlášení Samsungu. Jestli se reklamy objeví také v českých chytrých ledničkách, není v tuto chvíli jasné, nicméně pokud se tento krok osvědčí ve Spojených státech, jistě brzy dorazí reklamy také k nám.