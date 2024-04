Umělá inteligence ve vašich uších. Nothing odhalil sluchátka s ChatGPT

Společnost Nothing přivádí na trh dvoje nová špuntová sluchátka

Vypadají stejně jako minulé modely, přinášejí ale několik vylepšení

Tím zásadním je integrace ChatGPT přímo do sluchátek

Značka Nothing je dnes vnímána jako výrobce smartphonů, málokdo si však pamatuje, že na její první telefon se čekalo rok a půl od založení. Prvním hardwarovým produktem britské firmy se stala sluchátka Ear (1), která se v následujících letech dočkala jak nástupnického modelu Ear (2), tak levnější varianty (Stick). Že to Nothing myslí se sluchátky vážně, dokazuje dnešní premiéra hned dvou sluchátek Ear a Ear (a). Levnější model Nothing Ear (a) už jsme pro vás dokonce stihli zrecenzovat.

Sluchátka s integrovanou umělou inteligencí

Značka Nothing se při návrhu svých nových sluchátek nepouštěla do žádných experimentů – jak Ear, tak Ear (a) jsou sluchátka špuntové konstrukce, která jako by z oka vypadla předchozím modelům. Firma hodila za hlavu číselná označení, a namísto toho se prý soustředila na inovativní funkce, přičemž tou největší novinkou má být integrace služby ChatGPT.

Značka Nothing integrovala umělou inteligenci od OpenAI jak do svých sluchátek, tak i do smartphonů. Cílem je zajistit uživateli okamžitý přístup k informacím, přičemž přímo ze sluchátek by mělo být možné zadávat hlasové „prompty“, na které bude ChatGPT odpovídat. Sluchátka ale musejí být spárovaná s telefonem stejné značky, neboť služba ChatGPT se úzce zakoření v mobilním prostředí Nothing OS. Špuntíky Ear a Ear (a) vypadají velmi podobně, odlišnosti mezi oběma produkty tak musíme hledat na jiných místech – ve tvaru krabičky a ve vnitřní výbavě.

Nothing Ear pro náročné uživatele

Se sluchátky Ear britská firma cílí na audiofily, proto do nich nasadila dynamické 11mm měniče, keramickou membránu a více průduchů, přičemž toto kombo má zajistit krystalicky čistý a autentický zvuk.

Nothing Ear si poradí s hudbou ve vysokém rozlišení, podporovány jsou kodeky LHDC 5.0 a LDAC. Díky novému designu mikrofonu mají být kvalitnější i telefonní hovory. Sluchátka je možné spárovat se dvěma zařízeními s možností plynulého přepínání, přičemž díky technologii Low Lag má být zajištěna minimální latence během přenosu. Samozřejmostí je aktivní potlačení okolního hluku, které je nabízeno ve třech úrovních, a má být dvakrát efektivnější než u modelu Ear (2).

Nothing Ear rovněž potěší větší výdrží – na jedno nabití mají vydržet až 8,5 hodiny, v kombinaci s průběžným dobíjením z pouzdra celkem 40,5 hodiny. Za pouhých 10 minut umí špunty „nasát“ energii na dalších deset hodin poslechu. Dobíjení samotné krabičky je pak možné buď kabelem, nebo bezdrátově. Sluchátka splňují krytí IP54, takže s nimi bude možné vyběhnout i v mírném dešti.

Nothing Ear (a) ve žlutém kabátě

Levnější model se od toho vrcholného překvapivě příliš neliší – špunty na první pohled vypadají stejně, a totožná je i část výbavy. Nechybí dynamické 11mm měniče, tříúrovňové potlačení okolního hluku, mód nízké latence, párování se dvěma zařízeními najednou či integrace služby ChatGPT. Oproti dražšímu sourozenci nemají Ear (a) keramickou membránu a nepodporují kodek LHDC 5.0. O Hi-Res audio ale ochuzeni nebudeme, stále je zde podpora LDAC.

Nothing Ear (a) se rovněž pyšní velkou výdrží – při průběžném dobíjení z krabičky zvládnout přehrávat hudbu až 42,5 hodiny, přičemž pouhých 10 minut nabíjení dodá energii na dalších 10 hodin reprodukce. Bezdrátové nabíjení u tohoto modelu chybí, krabička čerpá energii výhradně z USB-C portu.

O tom, že jsou sluchátka Ear (a) spíše lifestylovým produktem, svědčí i nová žlutá barevná varianta, která v případě značky Nothing příjemně rozbíjí dosavadní sázku na černou a bílou barvu.

Cena a dostupnost

Sluchátka Nothing Ear a Ear (a) půjdou do prodeje již příští pondělí 22. dubna, a to za následující ceny (včetně DPH).

Nothing Ear – 3 799 Kč

Nothing Ear (a) – 2 599 Kč

Dražší model bude k dispozici v bílé a černé barvě, levnější ještě navíc přidá zmíněnou žlutou variantu.