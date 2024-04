Umělá inteligence v domácnosti šetří náklady a zjednodušuje práci

Spotřebiče Samsung Bespoke jsou vrcholem v integraci umělé inteligence. Vstupme s nimi do nové éry moderního domácího života. Jsou vybaveny Wi-Fi, interními kamerami či čipy s umělou inteligencí, a navíc je můžete jednoduše ovládat třeba svým novým Samsung Galaxy S24 Ultra. Díky aplikaci SmartThings si vše jednoduše nastavíte z mobilu.

Aplikace optimalizuje spotřebu energie a odmrazovací cyklus

Chladničky BESPOKE AI odhadnou výši měsíční faktury za elektřinu. Zdá se vám to jako sen? Není to nadsázka. Nejenže ušetříte až 15 % energie, ale v aplikaci Samsung SmartThings si zkontrolujete spotřebu energie. Chladnička ji odhadne, a pokud to bude potřeba, zapne úsporný režim.

AI Energy mód optimalizuje chod kompresoru a odmrazovací cykly podle vašeho chování tak, aby zajistila co nejnižší spotřebu energie. Majitele nové chladničky Samsung potěší také technologie SpaceMax, která díky tenkým stěnám s precizní izolační vrstvou zvyšuje vnitřní kapacitu při zachování kompaktních vnějších rozměrů.

Nezatěžujte se údržbou ani nastavením

Robotické vysavače Samsung poznají nejen stůl, či židli, vyhnou se i domácím mazlíčkům a nebudete je muset vymotávat z kabelů. Systém AI Floor Detect umí poznat typ podlahy. Nehrozí tak mokrý koberec od mopu, pokud na něj vysavač najede, rozpozná ho a mop zvedne, či ho rovnou nechá na základnové stanici. Navíc se sami postará o vlastní údržbu. Dejte si nohy nahoru, vysavač se ve své stanici sám vysype, doplní si vodu či vyčistí mop horkou párou, která ho zbaví až 99,99 % bakterií.

Pračka až s 40 % lepší energetickou účinností

Za mimořádně úsporným chodem praček Samsung stojí speciální vyspělé technologie jako je Bubble Shot, která šetří spotřebu vody a zkracuje prací cyklus. Vhání totiž do bubnu vodu s pracím prostředkem, prádlo se tak vypere snadněji a prací přípravek se k němu dostane rovnoměrněji. Pračka díky ní spotřebuje o 20 % méně vody.

Technologie AI EcoBubble díky aktivní pěně ušetří až 70 % energií. Navíc každého, kdo někdy váhal, co nastavit, potěší, že pračka pozná typ textilie i její zašpinění, sama nastaví množství bublin, délku praní, rychlost otáčení či upraví teplotu vody. Systém zároveň pečuje a chrání barvy a texturu vašeho prádla. Spotřebu můžete sledovat díky režimu AI Energy Mode v aplikaci, pokud pračka přesáhne plánovanou hodnotu, zapne úsporný režim.

Nové pračky Samsung myslí na naši planetu. Jsou vybaveny funkcí, která snižuje množství mikroplastů v odpadních vodách až o 54 %.

S displejem ovládnete více spotřebičů současně

Spotřebiče mají displej AI Home. Skrze něj je možné ovládat všechny produkty v rámci ekosystému, či si domácí práce zpříjemnit třeba hudbou. Například pokud zrovna perete, můžete přímo na pračce zapnout svého robotické kamaráda, aby se postaral o vysávání.

Vše máte propojené, pokud se se svým telefonem Samsung Galaxy ocitnete v blízkosti připojeného spotřebiče, tak se vám na něm automaticky zobrazí ovládací panel, ušetříte tedy pár kliknutí navíc (rozumějte čas). Veškerá data ve spotřebičích chrání ověřená platforma Knox, díky níž získávají naše produkty jako první v oboru bezpečnostní certifikáty.

Nejvýhodněji v předobjednávkách

Všichni zákazníci, kteří si nové spotřebiče Samsung předobjednají v období od 3. do 28. dubna v e-shopu Samsung.cz, získají výhodný cashback až 10 000 Kč, k tomu navíc navýšení Rewards bodů o 50 % a bezplatnou dopravu, instalaci a profesionální instruktáž. K získání bonusu je nutná registrace na webu Samsung.cz.