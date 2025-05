Umělá inteligence pod palcem. Levnější Samsungy dostanou užitečné vylepšení

Loňská a předloňská „áčka“ od Samsungu dostanou užitečnou funkci

Skrze dlouhý stisk zamykacího tlačítka půjde spustit asistenta Gemini

Funkce bude dostupná již tento měsíc

Samsung v tomto týdnu rozjel širokou distribuci systému Android 15 a prostředí One UI 7 na své starší smartphony. Aktualizace postupně přistává na vlajkových a ohebných modelech z minulých let, jakmile bude proces dokončen, začne se Korejská firma starat o své levnější telefony z řady Galaxy A. Tyto telefony získají s novým prostředím spoustu nových funkcí, část z nich bude využívat umělou inteligenci – jednou z nich bude integrovaný asistent Gemini od Googlu.

Gemini na jeden (dlouhý) stisk

Jednou z novinek prostředí One UI 7 je asistent Gemini integrovaný do domovského tlačítka – Samsung tuto funkci nasadil jak do všech letos představených telefonů, tak (skrze aktualizaci) i do starších modelů. Integrace Gemini se nevyhne ani levnějším smartphonům z minulých let – Samsung potvrdil, že AI asistenta od Googlu dopřeje i loňské a předloňské střední třídě.

Telefony řady Galaxy A oproti vlajkovým modelům nedisponují výkonnou neurální jednotkou pro lokální AI výpočty, nicméně mohou alespoň využívat umělou inteligenci na webu. Tyto schopnosti lze využít například v obrázkovém vyhledávači Circle to Search nebo právě v asistentovi Gemini.

Gemini na telefonech Samsung lze vyvolat dlouhým stiskem zamykacího tlačítka, asistent je pak připraven rychle odpovídat na všemožné dotazy – ty lze pokládat jak na obecná témata, tak i na věci týkající se přímo dění na obrazovce. Gemini se také „kamarádí“ s vybranými aplikacemi, takže mu lze pokládat příkazy typu „vytvoř mi v kalendáři schůzku“ (Google kalendář) nebo „odnaviguj mě domů“ (Mapy Google).

Samsung potvrdil dostupnost Gemini na následujících telefonech:

Galaxy A56 5G, A55 5G, A54 5G,

Galaxy A36 5G, A35 5G, A34 5G,

Galaxy A26 5G, A25 5G, A25e 5G a A24

Asistent Gemini bude do těchto telefonů přidán již tento měsíc v rámci aktualizace nadstavby One UI na verzi 7. Samsung naopak neprozradil, zda výše uvedené telefony získají balík Awesome Intelligence známý z letošních „áček“, takže s jeho dostupností spíše nepočítáme.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.