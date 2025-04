Umělá inteligence od Microsoftu vytvořila kopii hry Quake. U fanoušků pohořela

Zkraje letošního roku společnost Microsoft představila herní umělou inteligenci Muse AI, která dokáže generovat hratelnost, což její tvůrci prezentovali uměle vytvořeným videem na základě dnes již zapomenuté multiplayerové střílečky Bleeding Edge. Tehdy se nicméně zdálo, že jde o výzkumný projekt v počátečních fázích vývoje. O nějaký ten měsíc později už si ale uživatelé Copilotu mohou Muse vyzkoušet úplně sami, a to prostřednictvím kopie legendární střílečky Quake II, kterou od základů vytvořila právě umělá inteligence. Co na to fanoušci? Na sociálních sítích na adresu Microsoftu nešetří kritikou.

Nové technologické demo je součástí iniciativy, v rámci níž se Microsoft snaží svého AI asistenta protlačit do herního vývoje, potažmo do celého segmentu jako takového. Uměle vytvořenou repliku Quakea si tak nyní může vyzkoušet prakticky každý z pohodlí vlastního prohlížeče. K dispozici je jedna velmi jednoduchá úroveň, která obsahuje několik rozmazaných nepřátel a interaktivních prvků. Samotné hraní je navíc časově omezené.

Microsoft has created an AI-generated replica of Quake II that you can play in browser.

"Every frame is created on the fly by an AI world model."

Play it here:https://t.co/WGQymDOmsj pic.twitter.com/35MX5aHPbF

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 5, 2025