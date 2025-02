Microsoft představuje herní AI Muse. Vývojářům pomůže s hratelností a optimalizací

Technologický gigant Microsoft odhalil umělou inteligenci Muse, která se zaměřuje na hry

Vývojářům má pomoci například ve vytváření interaktivních zážitků, nebo při optimalizaci starších her

Ne všichni jsou ale s nástupu AI do videoherního odvětví nadšení

Umělá inteligence je velkým hitem posledních let a není proto divu, že se nejedna velká firma snaží najít pro ni využití. Microsoft má tu výhodu, že může s AI experimentovat v několika různých segmentech, kupříkladu také ve hrách. Nový model umělé inteligence Muse od Microsoftu by mohl v budoucnu pomáhat vývojářům her pro Xbox vytvářet celé segmenty her a firma také uvádí, že zkoumá i možnosti jeho využití k uchování klasických her a jejich optimalizaci pro moderní hardware.

Muse pomůže s vytvářením herních světů

Inženýři v Microsoft Research vytvořili Muse, první generativní model umělé inteligence svého druhu, který dokáže vytvářet herní prostředí na základě vizuálních efektů nebo akcí hráčů. Zároveň rozumí 3D hernímu světu, herní fyzice a dokáže reagovat přímo na hráče, kteří se hrou interagují. „Model tak dokáže vytvářet konzistentní a různorodé herní prostředí vykreslené umělou inteligencí, což ukazuje významný krok směrem ke generativním modelům umělé inteligence, které mohou tvůrcům her dát větší možnosti,“ vysvětluje Fatima Kardar, korporátní viceprezidentka pro herní umělou inteligenci ve společnosti Microsoft.

Model Muse byl vytrénován na velkém množství herních dat ze hry Bleeding Edge, a to díky spolupráci mezi Microsoft Research a studiem Ninja Theory. To umožnilo Muse získat přístup k datům odpovídajícím sedmi letům lidského hraní, což vedlo k tomu, že model byl vycvičen na celkem miliardě párů obrazových akcí. Model je nicméně prozatím omezen na generování herních vizuálů v rozlišení pouhých 300 × 180 pixelů. To je sice více, než rozlišení 128 × 128, na kterém Microsoft pracoval v dřívějších generativních herních modelech s umělou inteligencí, ale stále je to daleko za rozlišením 1080p (1920 × 1080 pixelů), které je mezi hráči počítačových her běžné.

„Zásady, kterými se řídí náš přístup k umělé inteligenci v Xboxu, jsou vytvářet větší hodnotu pro hráče a tvůrce her, přinášet více her více lidem na celém světě a uznávat, že vývoj skvělé hry bude vždy založen na vizi a umění tvůrce,“ říká Kardar. „Věříme, že generativní umělá inteligence má potenciál tuto kreativitu posílit a otevřít nové možnosti.“ Microsoft nyní zkoumá, jak by Muse mohla pomoci vylepšit retro hry a přenést je na moderní hardware. „Můžete si představit svět, kde se na základě herních dat a videí může model naučit staré hry a skutečně je přenést na jakoukoli platformu, kde tyto modely mohou běžet,“ říká generální ředitel herního oddělení Microsoftu Phil Spencer.

Je AI v herním průmyslu příležitost, nebo hrozba?

Microsoft také přemýšlí, jak může Muse pomoci herním vývojářům při tvorbě prototypů her nebo jak by týmy mohly přidat nové možnosti obohacené o umělou inteligenci do stávajících titulů. Na stránkách Copilot Labs bude brzy k dispozici několik krátkých interaktivních her s AI, které si budou moci zájemci vyzkoušet. Herní vývojáři a studia se již nyní obávají, jak by umělá inteligence mohla ovlivnit tvůrčí proces tvorby her.

Nedávný průzkum odhalil, že jen v roce 2024 přišel o práci každý desátý herní vývojář. V posledních dekádách herní průmysl notně vzrostl, což zahrnuje také mnohem početnější herní studia a větší rozpočty. Je tedy pravděpodobné, že nejen velké firmy budou i v budoucnu šetřit na té nejdražší položce, kterou jsou zaměstnanci. Na druhou stranu ale nástup AI do her otevírá také možnosti pro menší nezávislé vývojáře, kterým může umělá inteligence ušetřit velké množství peněz a času během snahy o naplnění jejich kreativní vize.