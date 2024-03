Umělá inteligence od Číňanů mění fotky na realistická videa. Výsledky jsou neskutečné

Čínský gigant Alibaba vyvinul technologii AI EMO, která promění obrázky tváří na realistická videa

Technologie umožňuje animovat jak reálné fotografie, tak komiksové ilustrace, a dokonce přidá i hlas či zpěv

Přináší nové možnosti i výzvy, zejména v otázkách autenticity a vytváření deepfake videí

Čínský technologický gigant Alibaba představil unikátní technologii AI EMO. Jde o nástroj, který do digitálního světa přináší mnoho nových možností. Díky této technologii je totiž možné oživit statické obrázky tváří, a to nejen tím, že jim dodává pohyb, ale také tím, že je doplní o realistický hlas. Ano, jistě můžete namítnout, že tyto technologie tu již nějakou dobu jsou, všichni jsme jistě viděli mluvící Monu Lisu – ale AI EMO dosahuje úplně jiné úrovně výsledků. Již to není statický obrázek s pohybujícími se rty a deformovaným náznakem pohybu. Tato novinka vytváří zcela reálně vypadající videa včetně hlasu.

Zcela nové možnosti komunikace a personalizace

AI EMO využívá pokročilé algoritmy strojového učení a umělé inteligence k analýze fotografie a následnému vytvoření realistického videa, které dokáže napodobit mimiku, pohyby, a dokonce i hlasový projev dané osoby. Tento technologický skvost otevírá dveře do nové éry digitální komunikace, kde je možné dosáhnout dosud nepředstavitelné úrovně personalizace a interaktivnosti.

Unikátnost AI EMO spočívá v její univerzálnosti; technologie není omezena pouze na reálné fotografie, ale s rovnakou efektivitou dokáže oživit i komiksové ilustrace. To otvírá nové perspektivy pro tvůrce komiksů a ilustrátorů, kteří mohou svým postavám vdechnout život s dosud nevídanou dynamikou a emocionální hloubkou. Představte si komiksové postavy, které nejenže mluví vaším hlasem, ale také vyjadřují emoce s přesvědčivou autenticitou. Možnosti jsou prakticky neomezené, od vzdělávacích aplikací až po zcela nové formáty zábavního obsahu.

Využití umělé inteligence včetně EMO v marketingu a zábavě slibuje revoluci ve způsobu, jakým značky komunikují se svými zákazníky. V oblasti marketingu může tato technologie poskytnout zcela nový způsob, jakým prezentovat produkty a služby, a to prostřednictvím personalizovaných videí, které mluví přímo k potenciálním zákazníkům. Ve světě zábavy otevírá dveře pro vývoj interaktivních filmů, seriálů a videoher, kde postavy mohou interagovat s uživateli na zcela nové úrovni. Představivost je asi jediným omezením využití AI EMO v těchto oblastech, přičemž potenciál pro inovace je prakticky nekonečný.

Lepší interakce s digitálním obsahem

Další oblastí využití této novinky, skýtající ohromný potenciál, je vzdělávání a osobní podpora. Představte si vzdělávací platformy, kde učitelé nejsou jen statické fotografie, ale animované postavy s realistickým hlasem, které mohou odpovídat na otázky a adaptovat se na individuální potřeby studentů. Nebo online poradenské služby, kde AI avatary mohou poskytovat personalizovanou podporu a radu. Díky AI EMO se digitální obsah stává více interaktivním a osobním, což vede k hlubšímu a smysluplnějšímu zapojení uživatelů.

Ačkoliv AI EMO otevírá vzrušující nové možnosti, přináší také výzvy, zejména pokud jde o otázky autenticity a možného zneužití v podobě vytváření deepfake videí. Je nezbytné, aby vývojáři a uživatelé této technologie pečlivě zvážili etické aspekty a pracovali na vytvoření bezpečnostních opatření, která zajistí, že AI EMO bude používáno zodpovědně.

Ochrana identity a soukromí musí být na prvním místě, aby se předešlo potenciálnímu zneužití a udržela důvěra ve virtuální obsah. V době, kdy se hranice mezi realitou a digitálním světem stírají, je důležitější než kdy předtím zajistit, že inovace slouží k dobru a rozvoji společnosti. Což je zrovna u společnosti z Číny, země, která je známá tím, že si s ochranou dat, autorských práv či lidských práv hlavu nijak neláme, velmi diskutabilní.