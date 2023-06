Umělá inteligence nám „pomohla“ vybrat telefon. Vy to raději nezkoušejte

Umí AI poradit s výběrem nového mobilního telefonu?

Ano, nicméně je úplně mimo co se týče aktuální nabídky smartphonů

Nástroj ChatGPT ve verzi 3.5 i 4 totiž pracuje s informacemi jen do září 2021

Umělá generativní umělá inteligence se jeví jako ideální pomocník při řešení osobních i pracovních problémů, dokáže vyhledat důležité informace jen na základě pár indicií a pracuje rychle. Ne aby vás ale napadlo nechat si od AI radit s výběrem nového mobilního telefonu. My jsme to vyzkoušeli a výsledek je více méně neuspokojivý, a to jak s bezplatnou verzí ChatGPT 3.5, tak i s placenou, která využívá novějšího modelu GPT-4.

Umělá inteligence vybírá telefon

Jaký mobilní telefon bych si měl koupit je otázka, kterou si během jednoho kalendářního roku pokládají miliony lidí po celém světě. Jak asi tušíte, neexistuje ultimátní odpověď, která by pomohla všem zákazníkům. Naopak, koupě mobilního telefonu je velmi individuální záležitost, kterou rozhodně není radno podcenit.

Tuto klíčovou otázku jsme položili nástroji umělé generativní inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI. Odpověď je dlouhá, ale velmi obecná. AI vlastně hovoří o šesti základních faktorech, podle kterých vybírat nový telefon:

Rozpočet – jakou částku je zákazník ochoten utratit

– jakou částku je zákazník ochoten utratit Operační systém – chce zákazník spíše telefon s Androidem, nebo konkurenční iPhone? „Oba systémy mají své vlastní výhody a nevýhody,“ podotýká korektně umělá inteligence

– chce zákazník spíše telefon s Androidem, nebo konkurenční iPhone? „Oba systémy mají své vlastní výhody a nevýhody,“ podotýká korektně umělá inteligence Velikost a design – jeden z nejdůležitějších aspektů, někdo dává přednost menším telefonům s dobrou ergonomií, jiní upřednostňují větší displeje

– jeden z nejdůležitějších aspektů, někdo dává přednost menším telefonům s dobrou ergonomií, jiní upřednostňují větší displeje Fotoaparát – podle mnoha průzkumů je fotoaparát pro zákazníky nejdůležitějším prvkem výbavy, zájemci vybírají podle nabídky fotofunkcí, ale také podle velikosti rozlišení a dalších dílčích aspektů

– podle mnoha průzkumů je fotoaparát pro zákazníky nejdůležitějším prvkem výbavy, zájemci vybírají podle nabídky fotofunkcí, ale také podle velikosti rozlišení a dalších dílčích aspektů Výkon a baterie – výkon je důležitý pro správný chod aplikací a her, je dobré zvážit výkonové parametry a s nimi spojenou výdrž baterie; v současnosti je velkým tématem také rychlost nabíjení

– výkon je důležitý pro správný chod aplikací a her, je dobré zvážit výkonové parametry a s nimi spojenou výdrž baterie; v současnosti je velkým tématem také rychlost nabíjení Značka a spolehlivost – velké značky jsou většinou dražší než méně známí výrobci, nabízí ale nadstandardní softwarovou podporu a bezproblémový servis

„Po zvážení těchto faktorů se můžeš podívat na některé populární telefony na trhu, jako jsou například iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel, OnePlus nebo Xiaomi. Je také užitečné pročíst si recenze a porovnat funkce různých modelů,“ stojí na závěr osnovy.

Starý mobil si opravdu nekupujte

My bychom ale rádi, aby nám umělá inteligence pomohla vybrat konkrétní model mobilního telefonu. Zkusili jsme tedy první specifický případ: chceme telefon s cenou do 25 tisíc korun, pěkným designem a dobrým fotoaparátem.

A právě v tu chvíli přichází ten největší zádrhel. AI vám mileráda doporučí mobilní telefon, vy byste však na tuto radu neměli dát. ChatGPT má totiž notné omezené „znalosti“. Dalo by se říct, že nástroj přečetl několikrát celý internet. Tedy ne úplně celý – pouze vše, co se datuje před září 2021. Po tomto datu zatím ChatGPT vyhledávat neumí.

Zcela přirozeně nám tak byl doporučen Google Pixel 6 a OnePlus 9. U prvního zmíněného vyzdvihuje hlavně „fotografické schopnosti“, plynulý výkon a moderní design. U vlajkové lodě OnePlus zase velebí fotoaparát s vysokým rozlišením (48Mpx hlavní a 50Mpx širokoúhlý) a vysoký výkon.

Spokojenost s výběrem rozhodně nepanuje. Oba telefony byly ve své době sympatickými stroji, nicméně dnes již nedostačují a vůbec neodpovídají cenové hladině kolem 25 tisíc korun. OnePlus 9 i Pixel 6 zakoupíte za cenu zhruba 11–12 tisíc korun včetně DPH.

AI však umí předvádět mnohem bizarnější psí kusy. Nový příkaz: chceme telefon s velkou baterií a rychlým nabíjením, bez ohledu na cenu. Doporučení zní Poco X3 Pro, jenž nabízí 5160mAh akumulátor s podporou 33W nabíjení.

Výběr to není vyloženě špatný – odhlédneme-li od toho, že jde opět o starý telefon – ale existují i zajímavější telefony, které doporučit. Dnes určitě třeba Realme GT3, tou dobou spíše Motorolu Moto G60 s 6000mAh baterií a 20W nabíjením, popřípadě Realme 8 Pro s 4500mAh baterií a 50W dobíjením.

Značku Realme však umělá inteligence obecně trochu opomíná. V dalším příkazu požadujeme nejlepší smartphone, který lze pořídit s omezeným rozpočtem kolem 6 tisíc korun. Mezi hlavními adepty na nízkonákladový smartphone zmiňuje AI Nokii 5.4, Motorolu Moto G Power (2021) a stařičký Redmi 9.

Přestože každý z modelů svého času nabízel určitý benefit – design, velkou baterii nebo poměr ceny a výkonu – dnes jde o výběhové telefony, které se už buď vůbec neprodávají, anebo se jejich nákup extrémně nevyplatí. Konkluzí k tomu celému by mělo být, že umělá inteligence určitě dokáže s mnoha tématy pomoci a poradit.

Při komunikaci je však vždy třeba dbát na to, že její znalosti sahají maximálně do září 2021. Tvůrci na tomto problému již usilovně pracují, ChatGPT trénují i na novější informace. Tato pokročilá forma chatovacího robota však s největší pravděpodobností nebude dostupná zdarma, ale za poplatek, jako je tomu i generativní AI Midjourney.

Pokud si chcete prohlédnout detailní odpovědi ChatGPT, můžete se podívat na historii komunikace. Zde najdete doporučení z bezplatné verze ChatGPT 3.5, pod tímto odkazem najdete shodné dotazy, na které odpovídala placená ChatGPT 4.