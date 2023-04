To musíte vidět! Reklama na pizzerii vytvořená umělou inteligencí baví internet

Umělé inteligence vytvořily reklamu na fiktivní pizzerii

Vše sice musel zkompilovat člověk, zabralo mu to ale pouhé tři hodiny

V televizi by reklama pravděpodobně neobstála, pobavit ale dokáže

Umělá inteligence je v posledních měsících velkým fenoménem, jehož rapidní vývoj obdivuje nejen celý technologický svět. S pomocí ChatGPT či Midjourney dokáže prakticky každý vytvářet úctyhodné věci, ať už jde o složení jednoduché básničky či vytvoření grafiky přesně podle zadání. V některých případech jsou výtvory natolik přesné, že dokáží na první dobrou zmást i leckterého člověka, jako tomu bylo například u známého snímku papeže v péřové bundě. Ne vždycky ale umělá inteligence dokáže vytvořit skvost, na který může být hrdá.

Občas se stane, že po zadání vytvoří umělá inteligence něco, co sice mělo být vážně míněno, avšak kvůli celé řadě limitací je výsledek spíše komický. To se povedlo uživateli Twitteru s přezdívkou Pizza Later, který nechal umělou inteligenci vytvořit krátký reklamní spot na fiktivní pizzerii. Výsledek je silně inspirován reklamami z konce minulého století, přičemž se naplno podařilo odhalit celou řadu nedostatků, kterými jsou algoritmy současných umělých inteligencí prošpikované. Ať už jde o nepřirozené obličeje, nepochopení kontextu či občas zjevné nesmysly v rámci mluveného slova.

I když byste ve chvíli, kdy by tato reklama běžela v televizi, do svého podniku asi nikoho nenalákali, výsledek je příhodně komický. Onen 30sekundový spot totiž působí nejen podivně, ale také dokáže i vytvořit nechtěné komické situace. Například souvětí „Ťuk ťuk. Kdo je tam? Kouzelná pizza.” působí značně surrealisticky, stejně jako závěrečný slogan „Pepperoni Hug Spot: jako rodina, ale se sýrem navíc.“

Celý proces tvorby zabral twitterovému mágovi přibližně 3 hodiny a využil při něm hned několik umělých inteligencí. O scénář se postaral ChatGPT, nepohyblivé obrázky zase dodala Midjourney, videoklipy si vzala na starost Runway, mluvené slovo vytvořilo Eleven Labs a zvukový podkres byl vytvořen v Soundraw AI Music. To vše nicméně dohromady zkompiloval člověk v Adobe After Effects. Jako doprovod vznikla také webová stránka se zmíněným videem a možností koupit si tričko fiktivní společnosti, přičemž i toto má na svědomí umělá inteligence. Ačkoli je výsledek poměrně tragický, je obdivuhodné, že jej dal dohromady jeden člověk za pouhé tři hodiny.