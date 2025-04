Umělá inteligence hraje Minecraft. Dokonce sama dokázala najít diamanty

Podívejte se, jak se umělá inteligence naučila hrát Minecraft – šlo ji to překvapivě dobře

Programátoři nástroj AI Dreamer dokonce naučili vyhledávat diamanty

AI si ale dala na čas, celkem se Minecraft učila 408 hodin

DeepMind je společnost, která se velice podrobně věnuje umělé inteligenci. Často vydává studie ukazující možnosti a věci, kterých je AI schopná. Před nedávnem ale dokázali něco, co ještě nikdo před nimi. Jejich AI model, nazývaný Dreamer, byl schopen najít diamanty ve hře Minecraft. A to vše jen na základě vlastního učení.

V Minecraftu hráči prozkoumávají 3D svět, který se skládá z různých variací terénů jako jsou lesy, hory nebo pouště. Aby fanoušci hru dohráli, musí posbírat velké množství surovin. Jednou z nejpodstatnějších jsou diamanty, ke kterým vede spletitá cesta, přičemž nejzajímavější na tom je, že každý svět je procedurálně generován. Jak tedy umělou inteligenci naučit, aby je našla?

Programátoři z DeepMindu Dreamera naprogramovali tak, aby diamanty našel pomocí systému odměn. To znamená, že nejdříve musel najít dřevo, ze dřeva udělat krumpáč, a tak dále do té doby, než najde diamanty. Když se naučil základní věci, a to, jak se Minecraft hraje, každých třicet minut byl vhozen do nového světa. To vedlo k tomu, že algoritmus prováděl lepší úkony a učil se rychleji.

Dreamer se tak učil pomocí tzv. Reinforcement learningu. Ten spočívá v tom, že metodou pokus-omyl subjekt identifikuje akce, ze kterých bude mít největší užitek a ty ostatní zahodí. Reinfrocement learning se často používá právě v oblasti AI.

Klíčem k úspěchu byla schopnost si „představit“ jak daný svět bude vypadat a co vše musí umělá inteligence udělat. Celý pokus zabral 17 nepřetržitých dní, během kterých Dreamer „hrál“ a učil se. Nakonec ale diamanty skutečně našel a stal se první umělou inteligencí na světě, která něco podobného dokázala.

První svého druhu?

O podobný kousek se v roce 2022 pokusili v Kanadě . Jeff Clune, který byl součástí týmu, řekl, že najít a úspěšně vytěžit diamanty je „velmi těžký úkol.“ Jejich umělá inteligence sice diamanty sebrat dokázala, ale pouze na základě videí jiných hráčů. Dreamer tak je skutečně první umělou inteligencí, která se dokázala sama naučit najít diamanty v Minecraftu. Bude zajímavé sledovat, kdy celý Minecraft dohraje. To ale ještě chvíli potrvá.

Autor článku Adam Král