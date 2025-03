Tvůrci ChatGPT by se měli mít na pozoru. Překonala je další AI z Číny

Čína představila univerzální AI agenta Manus, který překonal OpenAI v testech GAIA

Manus zvládá komplexní úkoly autonomně a nabízí služby za dostupnou cenu 2 dolary za úkol

Jeho tvůrce, start-up Monica.im, plánuje otevřít část svého kódu pro širší spolupráci

Čínská společnost Monica.im představila revolučního univerzálního AI agenta Manus, který dokáže samostatně plánovat, myslet a vykonávat komplexní úkoly bez potřeby přímého lidského vedení. V testech GAIA, kde se srovnává výkonnost AI agentů, a které jsou tak zatím asi tím nejlepším ukazatelem blížící se samostatné umělé inteligence, Manus zazářil. Porazil tam totiž dosavadního lídra, kterým byla OpenAI s jejím modelem GPT. Úspěch vyvolal v technologické komunitě jak nadšení, tak možná částečně i zděšení, neboť jde opět o Čínu.

ChatGPT pokořila další čínská AI

Manus způsobil ale také velký růst akcií čínských firem v oblasti umělé inteligence a bude zajímavé sledovat, jak a jestli se tímhle směrem brzy vydá třeba i DeepSeek. Agent Manus, leckterými označovaný za první univerzální AI na světě, vyniká svou schopností zvládat samostatně široké spektrum činností – od plánování cest přes analýzu akciových trhů až po tvorbu vzdělávacích materiálů. Svou flexibilitou a autonomním rozhodováním překonává tradiční AI modely, jako jsou GPT, nebo třeba funkci Computer Use of Anthropicu.

Vtip by měl být v tom, že zatímco tradiční AI vyžaduje podrobná zadání od uživatele a následnou kontrolu a hlídání modelu s případnou nutností převzít kontrolu, Manus by měl být schopen samostatně vykonávat složité vícekrokové úkoly.

Teprve rok stará firma

Díky těmto schopnostem vzbudil Manus značný zájem jak odborné, tak investorské komunity. Poptávka po přístupových kódech k beta verzi Manusu je natolik vysoká, že se přeprodávají za vysoké ceny na čínských online tržištích.

Monica.im je přitom startup založený teprve v roce 2023. Firma plánuje v budoucnu zpřístupnit část svého AI modelu jako open-source, aby podpořila další spolupráci a inovace v oblasti umělé inteligence. Tato strategie má potenciál posílit pozici Číny jako globálního lídra v oblasti AI technologií a podpořit rozšíření Manus mezi širší okruh uživatelů.

Co přesně se za Manusem skrývá samozřejmě nevíme, nicméně jde o čínskou společnost a jkkoliv nemá automatická nedůvěra smysl, automatická důvěra taky ne. Ostatně po čase i na ten DeepSeek přeci jen „prasklo“ to, že to s těmi jednotkami milionů dolarů za trénink možná nebude tak žhavo, že za tím bylo možná něco víc a že se DeepSeek pravděpodobně neprávem obohatil na letité práci OpenAI. Jestli je tak Manus opravdu „autentický zázrak“ a skutečně tak obrovský skok kupředu, nebo jestli je tam ještě mezi řádky, se teprve uvidí.

Velký výkon, velké otázky

Jakkoliv se Manus zdá být opravdu působivý, někteří odborníci upozorňují na potřebu větší transparentnosti kolem technických parametrů a metod, jakými Manus svých výsledků dosahuje. Je jasné, že třeba podobně jako DeepSeek vyžaduje důkladnější nezávislé testování, aby se ověřila skutečná míra jeho samostatnosti a schopností. Přesto nadšení z novinky převládá.

Cenová dostupnost Manusu, s poplatkem pouhé 2 dolary za jeden vykonaný úkol, přináší firmě významnou konkurenční výhodu. Monica.im tímto krokem cílí na širokou dostupnost pokročilých AI služeb. Jestli se jim to ale podaří, se teprve uvidí. Navzdory neustále silnější a schopnější konkurenci OpenAI pořád kraluje, pořád přidává uživatele a nedávno vydaný model ChatGPT 4.5 je zase znatelný posun kupředu. OpenAI se tak zatím bát o své postavení nejspíš nemusí, byť i právě Manus je dalším důkazem toho, jak AI přiostřuje.