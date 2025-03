Tvůrce The Last of Us vystrašil fanoušky. Třetí díl možná nikdy nevznikne

Tvůrce The Last of Us se při příležitosti blížící se druhé řady seriálové adaptace rozpovídal o budoucnosti herní série

Podle Neila Druckmanna by fanoušci se vznikem třetího dílu rozhodně neměli počítat

Vše podle něj záleží na tom, zda se tvůrcům podaří vymyslet dostatečně nosný příběh

The Last of Us bezpochyby patří k nejlepším videoherním sériím předcházejících konzolových generací, o čemž ostatně svědčí mimo jiné řada získaných ocenění pro nejlepší hru daných let. Už jen proto fanoušky pochopitelně zajímá, zda se někdy dočkají třetího dílu. Podle tvůrce slavné série a šéfa studia Naughty Dog Neila Druckmanna, kterého při příležitosti blížící se premiéry druhé řady povedené seriálové adaptace vyzpovídal magazín Variety, by hráči vznik případného pokračování neměli brát za hotovou věc.

The Last of Us Part 3 s velkým otazníkem

„Čekal jsem, že se mě na to zeptáte. Nesázejte na to, že někdy vznikne další díl, to je to jediné, co bych k tomu řekl. Nic dalšího možná nikdy nevznikne,“ uvedl Druckmann na adresu možného třetího dílu The Last of Us. Připomeňme, že hra The Last of Us Part 2 uspěla u recenzentů a stala se prodejním trhákem (už 3. dubna navíc vychází PC verze). Zároveň ale mezi některými hráči vyvolala nesouhlas s bezútěšným vyobrazením lidské povahy či s údajným amorálním postojem ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinci.

V roce 2023 uvedl Druckmann pro Buzzfeed, že třetí část příběhu vznikne pouze v případě, pokud jeho tým dokáže vymyslet příběh, který bude stát za odvyprávění. „Je pouze na nás, zda budeme chtít vytvořit pokračování, či nikoliv,“ uvedl Druckmann v návaznosti na kreativní volnost, kterou studiu poskytuje jeho vlastník, společnost Sony.

Plné ruce práce

Studio Naughty Dog aktuálně pracuje na několika singleplayerových hrách souběžně. Patří mezi ně i zbrusu nová značka Intergalactic: The Heretic Prophet, k jejímuž oznámení formou stylového traileru došlo během loňského ročníku The Game Awards. Podle Druckmanna se ve hře dozvíme, co se stane, když vložíme svou víru do různých institucí.

Druhá řada seriálové adaptace The Last of Us má premiéru už 13. dubna. Děj první hry se vešel do jedné řady seriálu, zatímco události druhého dílu bude třeba adaptovat minimálně do dvou.