Druhá řada The Last of Us klepe na dveře. Kdy je plánovaná premiéra?

Druhá řada videoherní adaptace The Last of Us má datum vydání

Prvního dílu se na streamovací platformě Max dočkáme už 14. dubna

Bellu Ramsey a Pedro Pascala tentokrát doplní například Kaitlyn Dever či Isabela Merced

Seriálová adaptace známé videohry od Naughty Dog The Last of Us se stala překvapivým hitem nejen mezi samotnými fanoušky předlohy, ale prorazila také mimo herní bublinu. Ostatně hodnocení hovoří za vše: na ČSFD svítí 79 procent, IMDB hodnotí známkou 8,7/10 a Rotten Tomatoes 96 procenty od kritiků a 88 procenty od diváků. První řada z produkce HBO se zkrátka povedla a není proto divu, že se tvůrci hned vrhli na natáčení druhé řady. Ačkoli to trvalo takřka dva roky, vypadá to, že je téměř hotovo a konečně máme datum vydání.

Druhá řada The Last of Us se blíží

To bylo stanoveno na 14. dubna letošního roku, přičemž stejně jako v předchozím případě, také tentokrát budou díly uvolňovány postupně každý týden na streamovací platformě Max. Ve druhé řadě se opět můžeme těšit na staré známé hrdiny Ellie (Bella Ramsey) a Joela (Pedro Pascal), kteří se pustí do dobrodružství, o kterém pojednává druhý herní díl. Těšit se můžeme také na nové hrdiny, konkrétně na Kaitlyn Dever jako Abby a Isabelu Merced, která ztvární Dinu. Chybět by neměli ani Jeffrey Wright (Isaac), Young Mazino (Jesse), Danny Ramirez (Manny), Tati Gabrielle (Nora), Ariela Barer (Mel), Spencer Lord (Owen) nebo Catherine O’Hara.

Druhá řada bude tentokrát kratší, než ta první, což ale neznamená, že by diváci přišli o dramatické momenty, které znají z videoherní předlohy. Pokrytí druhého herního dílu si totiž vyžádá více řad, tudíž nepočítejte s tím, že byste ještě v letošním roce viděli seriálové rozuzlení známého díla. To se odehrává přibližně pět let po událostech první řady.

HBO kromě data vydání láká diváky také trojicí plakátů, které vyobrazují tři hlavní postavy – Ellie, Abby a Joela, které doplňuje slogan „každá volba něco stojí“, jenž přímo odkazuje na závěr první řady. Na co prozatím stále čekáme je trailer, který by nám více osvětlil, na co konkrétně se můžeme těšit ve druhé řadě. Druhé dubnové pondělí nicméně bude i tak velmi zajímavé a rozhodně se máme na co těšit.