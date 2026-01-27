Tuhle novinku Motorola neuhlídala: stylová Edge 70 Fusion nabídne 7 000mAh baterií

- Motorola doplní rodinu smartphonů Edge 70 o model Fusion
- Telefon bude vypadat podobně jako jeho předchůdce
- Nabídne ale vyšší výkon a hlavně výdrž
Řada smartphonů Motorola Edge 70 se brzy rozroste o dalšího člena. Bude jím model Edge 70 Fusion, který stejně jako jeho předchůdce bude lovit zákazníky v cenové hladině okolo 10 tisíc korun. Kdy bude tento telefon představen, zatím nevíme, avšak můžeme se na jeho příchod alespoň naladit – na internet totiž unikl jak seznam parametrů, tak i tiskové snímky.
Motorola Edge 70 Fusion: elegán ze střední třídy
Po stránce designu bude Motorola Edge 70 Fusion vypadat podobně jako stávající generace – telefon bude po všech stranách výrazně zaoblený, a to včetně displeje, který bude přetékat do úzkého kovového rámečku. V levém horním rohu zad opět najdeme čtvercový modul fotoaparátu se čtyřmi černými kruhy, avšak tentokráte nebude pouze decentně vystupovat, ale dostane výraznější kovový podklad s lesklým ohraničením.
Na internet se prozatím dostaly tiskové snímky světle modré (Pantone Country Air) a tmavě šedé varianty (Pantone Silhouette), kromě nich jsou očekávané ještě další dva odstíny modré (Pantone Blue Surf a Pantone Orient Blue) a jeden zelený (Pantone Sporting Green). Záda telefonu budou mít minimálně u variant na fotografiích texturovaný povrch, který má připomínat nylon a len. Těšit se můžeme i na zvýšenou odolnost splňující krytí MIL-STD-810H, IP68 a IP69.
Vyšší výkon a výrazně větší baterie
Motorolu Edge 70 Fusion bude zepředu reprezentovat 6,78″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 144 nitů. Obrazovku bude chránit zakřivené sklo Gorilla Glass 7i, součástí bude rovněž čtečka otisků prstů a kruhový výřez s 32Mpx selfie kamerkou. V modulu na zádech pak najdeme dva fotoaparáty, přičemž ten hlavní bude založen na 50Mpx snímači od Sony.
Motorola edge 70 Fusion – "Avenger"
SoC: SD 7s Gen 3
Display: 6.78" 1.5K AMOLED; 5200 nits; 144Hz; HDR10+
Screen: Corning Gorilla Glass 7i
RAM: 8/12GB
Storage: 256GB
Main cam: 50MP LYTIA
Front cam: 32MP
Battery: 7000mAh
Charging: 68W
Design: Quad-curved front, nylon &…
— Evan Blass (@evleaks) January 20, 2026
Motorola Edge 70 Fusion poběží pod taktovkou čipsetu Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, který nabídne znatelně větší výkon než Snapdragon 7400 u současného modelu. Telefon by měl být k dispozici se dvěma různými kapacitami RAM (8 nebo 12 GB) a s 256GB úložištěm. Velký upgrade podstoupí akumulátor, který má oslnit vysokou kapacitou 7 000 mAh a podporou rychlého 68W dobíjení. Motorola Edge 70 Fusion půjde do světa s nejnovějším Androidem 16, u kterého výrobce nabídne příslib 3 roků velkých aktualizací.