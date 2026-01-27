TOPlist

Tuhle novinku Motorola neuhlídala: stylová Edge 70 Fusion nabídne 7 000mAh baterií

Jakub Karásek
Jakub Karásek 27. 1. 16:30
0
Motorola Edge 60 Fusion v ruce redaktora
  • Motorola doplní rodinu smartphonů Edge 70 o model Fusion
  • Telefon bude vypadat podobně jako jeho předchůdce
  • Nabídne ale vyšší výkon a hlavně výdrž

Řada smartphonů Motorola Edge 70 se brzy rozroste o dalšího člena. Bude jím model Edge 70 Fusion, který stejně jako jeho předchůdce bude lovit zákazníky v cenové hladině okolo 10 tisíc korun. Kdy bude tento telefon představen, zatím nevíme, avšak můžeme se na jeho příchod alespoň naladit – na internet totiž unikl jak seznam parametrů, tak i tiskové snímky.

Motorola Edge 70 Fusion: elegán ze střední třídy

Po stránce designu bude Motorola Edge 70 Fusion vypadat podobně jako stávající generace – telefon bude po všech stranách výrazně zaoblený, a to včetně displeje, který bude přetékat do úzkého kovového rámečku. V levém horním rohu zad opět najdeme čtvercový modul fotoaparátu se čtyřmi černými kruhy, avšak tentokráte nebude pouze decentně vystupovat, ale dostane výraznější kovový podklad s lesklým ohraničením.

Na internet se prozatím dostaly tiskové snímky světle modré (Pantone Country Air) a tmavě šedé varianty (Pantone Silhouette), kromě nich jsou očekávané ještě další dva odstíny modré (Pantone Blue Surf a Pantone Orient Blue) a jeden zelený (Pantone Sporting Green). Záda telefonu budou mít minimálně u variant na fotografiích texturovaný povrch, který má připomínat nylon a len. Těšit se můžeme i na zvýšenou odolnost splňující krytí MIL-STD-810H, IP68 a IP69.

Vyšší výkon a výrazně větší baterie

Motorolu Edge 70 Fusion bude zepředu reprezentovat 6,78″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 144 nitů. Obrazovku bude chránit zakřivené sklo Gorilla Glass 7i, součástí bude rovněž čtečka otisků prstů a kruhový výřez s 32Mpx selfie kamerkou. V modulu na zádech pak najdeme dva fotoaparáty, přičemž ten hlavní bude založen na 50Mpx snímači od Sony.

Motorola Edge 70 Fusion poběží pod taktovkou čipsetu Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, který nabídne znatelně větší výkon než Snapdragon 7400 u současného modelu. Telefon by měl být k dispozici se dvěma různými kapacitami RAM (8 nebo 12 GB) a s 256GB úložištěm. Velký upgrade podstoupí akumulátor, který má oslnit vysokou kapacitou 7 000 mAh a podporou rychlého 68W dobíjení. Motorola Edge 70 Fusion půjde do světa s nejnovějším Androidem 16, u kterého výrobce nabídne příslib 3 roků velkých aktualizací.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

