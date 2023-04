TruthGPT bude Muskovou umělou inteligencí. Má hledat smysl vesmíru

TruthGPT bude Muskovou odpovědí na popularitu ChatGPT

Zabývat by se měla pochopením podstaty vesmíru

Jak je miliardář daleko od reálného nasazení prozatím nevíme

Když známý miliardář Elon Musk založil novou společnost X.AI Corp., bylo jasné pouze to, že se bude věnovat umělé inteligenci, která je aktuálně v kurzu. Netrvalo dlouho a majitel Tesly či Twitteru své mlčení o plánech do budoucna prolomil a podělil se o hrubé obrysy toho, jak by měla umělá inteligence v jeho podání vypadat.

TruthGPT je nejen alternativa k názvu ChatGPT, ale také odkazuje na jednu z hlavních předností, kterou by měla oproti konkurenci mít. Jeho slovy půjde o umělou inteligenci, která „bude v maximální možné míře hledat pravdu.“ Jejím smyslem by mělo být pochopení podstaty vesmíru, což by ji podle Muska mělo ochránit od koketování s myšlenkou vyhlazení lidstva, alespoň v tomto duchu se vyjádřil v rozhovoru pro Fox News.

Slovo pravda v názvu ale odkazuje také na miliardářovy obavy z toho, že by umělé inteligence mohly být zaujaté proti určité skupině lidí, především pak proti jemu samotnému. Otázkou zůstává, nakolik lze Muskovým tvrzením věřit – při cestě za svobodnějším Twitterem také neváhal dočasně zablokovat nepohodlná média, která se vyjadřovala proti němu a jeho firmám.