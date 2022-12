Svoboda slova podle Elona Muska: na Twitteru blokuje novinářské účty i odkazy na konkurenci

Elon Musk začal blokovat některé novináře na Twitteru

Jedná se především o ty, kteří psali o jeho podnikatelských aktivitách

Znemožnil také sdílení odkazů na konkurenční sítě typu Mastodon

Po nákupu nejpopulárnější mikroblogovací platformy světa Elonem Muskem se tam dějí zásadní události téměř každý týden. Ať už jde o masivní vlnu propouštění zaměstnanců či fiasko s ověřenými účty, zdá se, že si chce excentrický miliardář se svou novou „hračkou“ pořádně vyhrát. Nyní na Twitteru probíhá poměrně razantní vlna blokování účtů i příspěvků.

Zajímavostí je, že o svůj účet přišli především renomovaní zahraniční novináři, kteří se ve svých textech kriticky zabývali podnikatelskými aktivitami Elona Muska. Ten přitom kupoval Twitter se slovy, že na něm chce zajistit maximální možnou svobodu slova. Jenže podle všeho zapomněl dodat, že tato svoboda končí před prahem jeho firem. Mezi zablokovanými je například reportér listu The Washington Post jménem Drew Harwell, Donie O’Sullivan ze CNN či Ryan Mac z The New York Times.

K blokování novinářských účtů se vyjádřila Sally Buzbee, šéfeditorka The Washington Post: „Pozastavení twitterového účtu Drewa Harwella odporuje tvrzení Elona Muska, že zamýšlí vést Twitter jako platformu oddanou principu svobody slova. Twitter na Harwella uvalil zákaz bez varování, aplikování náležitého postupu nebo vysvětlení poté, co o Muskovi zveřejňoval své precizní zprávy.“

Vlna blokování novinářů se odehrála poté, co se Musk rozhodl podniknout právní kroky proti dvacetiletému studentovi Jacku Sweeneymu, který provozoval populární účet sledující letadla známých osobností na základě veřejně dostupných údajů. Podle miliardáře byla sdílením dat skrze twitterový účet ohrožena bezpečnost jeho syna. „Je úplně v pořádku mě kritizovat od rána do večera, ale sdílet moji polohu v reálném čase a ohrožovat moji rodinu ne,“ napsal dnes na Twitteru Musk.

Podle všeho si miliardář kromě nepohodlných novinářů vyřizuje účty také s konkurenčními platformami, primárně pak decentralizovanou sociální sítí Mastodon. Té nejenže zablokoval vlastní Twitter účet, ale zabránil sdílení všech odkazů vedoucích právě na tuto síť. Při pokusu o sdílení se uživateli objeví hláška, ve které stojí: „Tento požadavek nemůžeme provést, protože tento odkaz byl Twitterem nebo našimi partnery označen za potenciálně škodlivý. Další informace najdete v našem centru nápovědy.“

Jak se zdá, Elon Musk má poněkud pokřivenou představu o tom, co to znamená svoboda slova. Blokace nepohodlných novinářů a konkurenčních služeb zjevně odporuje všemu, co dosud tvrdil. Vehementně totiž bojoval proti cenzuře na internetu. Otázkou zůstává, zda své jednání přehodnotí, nebo tímto krokem nastavil nový kurz populární sociální sítě směrem, ze kterého není návratu. Rozhodně ale nebude mít úplně volné ruce, protože jeho kroky se hodlá zabývat Evropská unie, která už hrozí sankcemi.