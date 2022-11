Twitter konečně dostává jasný řád, Musk slíbil zkontrolovat všechny ověřené účty

Sociální síť Twitter si neprochází zrovna lehkým obdobím. Po nákupu firmy miliardářem Elonem Muskem nastal zmatek, který má zásadní negativní dopad na samotnou existenci populární sítě. Nyní se zdá, že by konečně mohl opět na Twitteru zavládnout řád, minimálně co se týče ověřených účtů. Těm slíbil Elon Musk věnovat speciální pozornost, která by snad mohla navrátit důvěru velkých značek, celebrit a v neposlední řadě také inzerentů.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022