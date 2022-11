Čeká Twitter odliv uživatelů? Svůj profil zrušil klíčový manažer společnosti Apple

Ať se nám to líbí, nebo ne, Elon Musk je právoplatným šéfem sociální sítě Twitter a hned zavádí minimálně zčásti kontroverzní novinky. Uživatelé ve velkém nesouhlasí především s navracením dříve zablokovaných profilů, jako třeba ten bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, který díky o víkendu skončené anketě může dále tweetovat, byť o to sám nemá zájem. Proti praktice se vymezil i Phil Schiller, bývalý šéf marketingu společnosti Apple a nynější šéf App Store, a svůj účet na Twitteru zrušil.

While I expect lots of leeway, there is a real scenario in which Apple/Google remove Twitter because of content moderation issues or because Twitter decides to bypass the 15%-30% cuts. Notably, we appear to now know how Apple’s App Store chief feels about the new Twitter. https://t.co/PCjOEsWA1L pic.twitter.com/LWjFCgxINA

— Mark Gurman (@markgurman) November 20, 2022