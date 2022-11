Elon Musk otevírá Pandořinu skříňku. Začíná navracet dříve zablokované účty

Jedním z klíčových slibů Elona Muska po ovládnutí sociální sítě Twitter bylo uvolnění otěží a údajné cenzury. V tuto chvíli ředitel Twitteru oznámil navrácení tří dříve zablokovaných profilů. Jmenovitě jde o psychologa a „miláčka alternativní pravice“ Jordana Petersona, komičku Kathy Griffin a satirický portál The Babylon Bee.

Peterson byl zablokován za neuctivý tweet ohledně transgender herce Elliota Page (dříve herečka Ellen Page), The Babylon Bee se zase vyjadřoval o lékařce Rachel Levine, která prošla tranzicí v roce 2011. Kathy Griffin zakázal teprve dva týdny nazpět sám Musk, protože jej prý napodobovala v několika příspěvcích o volbách. Následně ale slíbil, že jí profil vrátí, když se přihlásí k předplatnému Twitter Blue.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.

Trump decision has not yet been made.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022