Třináct let starý Euro Truck Simulator 2 hlásí rekord! V jednu chvíli ho hrálo přes 72 tisíc hráčů

- Třináct let stará česká hra Euro Truck Simulator 2 překonala vlastní rekord v aktivních hráčích
- V jednu chvíli si jízdu nákladním automobilem vychutnávalo přes 72 tisíc hráčů
- Nárůstu zájmu pomohla nová DLC a také výrazná sleva na Steamu
Když se řekne nejcennější česká videoherní značka, co si představíte? Nedávné pokračování megahitu s názvem Kingdom Come: Deliverance II, kultovní Mafii, vojenskou taktickou střílečku ArmA nebo snad některé oceňované tituly z dílny brněnského studia Amanita Design? Pro někoho je to možná překvapivě společnost SCS Software, kterou v roce 1997 založili bratři Šeborové a Martin Český – ta se totiž podle posledního žebříčku nejhodnotnějších českých firem umístila na 70. místě s odhadovanou hodnotou 7,4 miliard korun, čímž překonala i dlouhodobého lídra Bohemia Interactive.
Skrytý poklad české videoherní tvorby
K tomuto úspěchu jim nepomohl robustní fantasy svět plný RPG prvků, zběsilý festival nekončící střelby či závody na samotné hranici fyzikálních možností, ale překvapivě „nudný“ titul s názvem Euro Truck Simulator. Velké popularitě se těší také druhý díl, který vyšel v roce 2012, tedy před dlouhými třinácti lety.
Podle databáze SteamDB nyní Euro Truck Simulator 2 překonal svůj historický rekord v počtu současně připojených hráčů na platformě Steam. V době psaná článku se jednalo o maximum v podobě 72 678 současně hrajících hráčů, což je číslo, které by mohly nestárnoucímu titulu závidět i leckteré novější hry.
Nárůst aktivních hráčů pochopitelně není jen tak sám od sebe, ale přičiněním aktivního vývoje ze strany SCS Software. Firma totiž pro svůj titul vydala hned dvě nová DLC ve stejný okamžik, konkrétně rozšíření Nordic Horizons, jež hráče zavede do Skandinávie a menší přídavek Forest Machinery, který přidává různé formy nákladu pro převoz souvisejícího s těžbou dřeva, jako jsou mulčovače, štěpkovače, pásové rypadlo či skladovač kulatiny.
Euro Truck Simulator 2 je znám pro své realistické ztvárnění profese řidiče nákladních vozidel, a to nejen samotného řízení, ale také okolního prostředí a mechanik, které víceméně kopíruje z reálního světa. Zároveň se SCS Software podařilo vyvážit realismus s přístupností, takže i v případě, že jste nikdy neseděli v kabině nákladního automobilu, si titul přesto zvládnete vychutnat. Pokud si chcete Euro Truck Simulator 2 vyzkoušet, máte nyní jedinečnou příležitost – na platformě Steam je aktuálně až do 11. prosince v 75% slevě, takže hra může být vaše jen za 5 eur, tedy přibližně 120 korun.