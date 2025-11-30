TOPlist

Slevy Black Friday na Nintendo! Zelda, Split Fiction a další pecky za hubičku

Jakub Fišer
Jakub Fišer 30. 11. 16:30
Mario Kart World
  • Do obchodu Nintendo Store dorazily slevy v rámci akce Black Friday
  • Za výhodnější ceny je k dispozici více než 1 500 titulů
  • Mezi nimi je také nový Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 nebo fotbal EA Sports FC 26

Slevy v obchodě Nintendo Store jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevilo více než 1 500 titulů. Mezi ty nejzajímavější patří sportovní simulátory od EA a 2K, výhodná cena je také u Hogwarts Legacy nebo několik exkluzivních titulů přímo od Nintenda

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.

EA Sports FC 26

  • Sleva: 50 % (původní cena 1 699 Kč, nyní 849,50 Kč)
  • Žánr: sportovní simulace
  • Hodnocení Metacritic: 77/100
  • Platnost slevy: není uvedeno

EA Sports FC 26 je nejnovější ročník fotbalové simulace a zároveň první plnohodnotná verze pro Nintendo Switch, konkrétně pro Switch 2 – takže pokud máš Switch, teď máš možnost zahrát si kompletní fotbalovou ligu i na handheldu. Hra přináší přepracovanou hratelnost podle zpětné vazby komunity: realističtější pohyby, lepší fyziku míče, promyšlené role hráčů, a volbu mezi taktičtější (pro kariéru offline) a svižnou hrou pro online zápasy.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

