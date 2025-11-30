Slevy Black Friday na Nintendo! Zelda, Split Fiction a další pecky za hubičku

- Do obchodu Nintendo Store dorazily slevy v rámci akce Black Friday
- Za výhodnější ceny je k dispozici více než 1 500 titulů
- Mezi nimi je také nový Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 nebo fotbal EA Sports FC 26
Slevy v obchodě Nintendo Store jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevilo více než 1 500 titulů. Mezi ty nejzajímavější patří sportovní simulátory od EA a 2K, výhodná cena je také u Hogwarts Legacy nebo několik exkluzivních titulů přímo od Nintenda
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.
EA Sports FC 26
- Sleva: 50 % (původní cena 1 699 Kč, nyní 849,50 Kč)
- Žánr: sportovní simulace
- Hodnocení Metacritic: 77/100
- Platnost slevy: není uvedeno
EA Sports FC 26 je nejnovější ročník fotbalové simulace a zároveň první plnohodnotná verze pro Nintendo Switch, konkrétně pro Switch 2 – takže pokud máš Switch, teď máš možnost zahrát si kompletní fotbalovou ligu i na handheldu. Hra přináší přepracovanou hratelnost podle zpětné vazby komunity: realističtější pohyby, lepší fyziku míče, promyšlené role hráčů, a volbu mezi taktičtější (pro kariéru offline) a svižnou hrou pro online zápasy.