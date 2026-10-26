Tři přelomové iPhony a jedna vlažná obměna. Nové číslo v názvu někdy nestačí

- Přelomové iPhony nabídly víc než rychlejší procesor; přinesly výrazně lepší displeje, nové možnosti fotografování nebo jiný způsob ovládání
- iPhone 17 jako první základní model dostal plynulý displej řady Pro; při přehrávání videa podle Applu vydrží na jedno nabití o osm hodin déle než iPhone 16
- iPhone 4 přinesl ostrý displej i videohovory, při nešikovném úchopu ale kvůli novému nerezovému rámu přicházel o signál
- iPhone X změnil odemykání i ovládání telefonu a jeho gesta používají iPhony dodnes
Od 23. října se prodává iPhone Duo, první skládací iPhone. Apple ho při zářijovém představení označil za nejzásadnější proměnu iPhonu od prvního modelu a v Česku si za něj řekne nejméně 54 990 Kč. Podobně sebevědomě ale mluvil už v roce 2010, kdy Steve Jobs označil iPhone 4 za nejzásadnější změnu od původního iPhonu. Za devatenáct let Apple vydal přes padesát modelů a řada z nich hlavně dolaďovala předchozí generaci. Jen několik proti předchůdci změnilo naráz displej, fotoaparát, výdrž nebo samotné ovládání.
iPhone 17: plynulý displej konečně i bez příplatku
iPhone 17 vypadá jako obvyklá roční evoluce: čip A19 má proti A18 z iPhonu 16 vyšší výkon a vzhled se změnil málo. Apple do něj ale přesunul několik věcí, kterými dřív zdůvodňoval příplatek za Pro, a rozdíl poznáte hned při prvním posunu prstem po obrazovce. Displej se zvětšil z 6,1 na 6,3 palce a jeho obnovovací frekvence vzrostla z 60 na až 120 Hz, takže posouvání webu i animace působí plynuleji. Tuhle technologii, kterou Apple nazývá ProMotion, měly od roku 2021 jen modely Pro. Protože umí obnovovací frekvenci snížit až na 1 Hz, přinesla do základního iPhonu i stále zapnutý displej, který ukazuje čas a upozornění bez probuzení telefonu.
Ultraširokoúhlý fotoaparát má místo 12 Mpx nově 48 Mpx a přední kamera dostala 18Mpx čtvercový snímač, takže pořídíte selfie na šířku, i když telefon držíte na výšku. Apple má v oficiálních specifikacích uvedeno až 30 hodin přehrávání videa, o osm víc než u iPhonu 16, a základní úložiště zdvojnásobil na 256 GB. V Česku přitom iPhone 17 při uvedení startoval na 22 990 Kč, o tisícovku níž, než za kolik se o rok dřív začala prodávat šestnáctka se 128 GB.
S iPhonem 17 se plynulý a stále zapnutý displej i 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát dostaly z řady Pro do základního modelu. S telefonem děláte totéž co předtím, jen plynuleji a déle. Starší iPhony 4 a X ale změnily i to, k čemu telefon slouží a jak se ovládá.
iPhone 4: ostrý displej, přední kamera a anténa v rámu
Když Steve Jobs v červnu 2010 představil iPhone 4, nejnápadnější změna byla vidět hned na přední straně. Při stejné úhlopříčce 3,5 palce měl displej rozlišení 960 × 640 bodů, tedy čtyřikrát víc pixelů než u iPhonu 3GS, a jemnost 326 pixelů na palec. Apple ho pojmenoval Retina, protože jednotlivé body podle něj lidské oko z běžné vzdálenosti nerozezná, a text na něm přirovnával k tištěné stránce. Ostřejší písmo člověk viděl při každém čtení webu nebo e-mailu.
iPhone 4 jako první dostal přední kameru a s ní videohovory FaceTime, při kterých jste se s druhým člověkem mohli i vidět. Zpočátku fungovaly jen přes Wi-Fi a mezi dvěma iPhony 4. Zadní fotoaparát se posunul ze 3 na 5 Mpx, dostal LED blesk a místo videa VGA natáčel v HD rozlišení 720p. Uvnitř pracoval A4, první čip vlastní konstrukce Applu v iPhonu. Tříosý gyroskop zpřesnil ovládání her a aplikací, které reagují na natočení telefonu, a Apple sliboval až o 40 % delší telefonování na jedno nabití.
Nové bylo i tělo ze dvou skel a nerezového rámu, díky kterému iPhone 4 zhubl na 9,3 milimetru. Rám zároveň sloužil jako anténa a tady se nová konstrukce vymstila: kdo telefon sevřel v levém dolním rohu, mohl přijít o signál. Aféře se začalo říkat Antennagate a Apple nakonec majitelům rozdával ochranné rámečky zdarma.
Jedna věc ale zůstala stejná jako u prvního iPhonu z roku 2007: telefon se dál ovládal dotykem a kulatým tlačítkem pod displejem.
iPhone X: bez tlačítka Home, s odemykáním obličejem
iPhone X přišel v roce 2017 vedle iPhonu 8 a přímého předchůdce neměl, nejbližším srovnáním je proto o rok starší iPhone 7 Plus, nejvybavenější model předchozí generace. Apple u něj odstranil tlačítko Home, které bylo základem ovládání všech předchozích iPhonů. To od roku 2007 vracelo na plochu. V roce 2010 přibylo přepínání aplikací dvojitým stiskem a od iPhonu 5s v něm byla i čtečka otisků Touch ID. Jeho práci převzala gesta: na plochu se vracíte tahem od spodního okraje a mezi aplikacemi přepínáte tahem po spodní liště.
Místo otisku prstu se telefon odemyká obličejem přes Face ID. Kamera TrueDepth promítne na tvář přes 30 000 neviditelných infračervených bodů a podle nich sestaví prostorovou mapu obličeje, takže obyčejná fotografie k odemknutí nestačí. Apple uváděl, že náhodný člověk odemkne cizí iPhone přes Face ID s pravděpodobností jedna ku milionu, zatímco u Touch ID to bylo jedna ku 50 000.
Uvolněné místo zabral displej: proti 5,5palcovému LCD ze 7 Plus nabídl iPhone X 5,8palcový OLED přes téměř celou přední stranu, a přesto byl telefon výrazně menší. Face ID i Animoji, tedy emoji kopírující výraz majitele, obsluhoval první Neural Engine, jednotka pro strojové učení v čipu A11 Bionic. Oba zadní fotoaparáty dostaly optickou stabilizaci a proti 7 Plus přibylo bezdrátové nabíjení. Už nejlevnější iPhone X se 64GB úložištěm přitom v USA při uvedení stál 999 dolarů.
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Výřez v horní části displeje se stal terčem vtipů, během pár měsíců ho ale převzala řada telefonů s Androidem. U iPhonu X už šlo o skutečnou revoluci: vedle displeje, fotoaparátu a čipu se změnilo i samotné zacházení s telefonem, od odemknutí po přepnutí aplikace. Nové ovládání navíc určilo podobu dalších generací. Gesta iPhonům zůstala dodnes a podobně se ovládá i Android. Tlačítko Home přežívalo už jen v levnějších modelech, naposledy v iPhonu SE, který Apple přestal prodávat v roce 2025.
A který iPhone přinesl novinek nejméně?
Základní iPhone 14 z roku 2022 naopak patří k nejméně výrazným generačním obměnám. Proti iPhonu 13 si ponechal 6,1palcový OLED se stejným rozlišením i jasem a také čip A15 Bionic. Ten sice dostal pět grafických jader místo čtyř, nová generace procesoru se ale do základního modelu vůbec nedostala. Stejné zůstaly i kapacity úložiště od 128 do 512 GB. Apple uváděl až 20 hodin přehrávání videa na jedno nabití, proti třináctce tedy jen hodinu navíc.
Novinky se soustředily hlavně na fotoaparáty. Hlavní dostal větší snímač a světelnější objektiv, přední kamera automatické ostření a při natáčení za pohybu pomáhal nový akční režim stabilizace. Přibyla také detekce vážné autonehody, při které telefon dokáže přivolat pomoc, a nouzové zprávy přes satelit. Ty ovšem Apple spustil až v listopadu 2022 a zpočátku jen v USA a Kanadě, takže český zákazník je doma nevyužil.
Pro majitele iPhonu 13, kterému vyhovovaly jeho fotoaparáty, tak čtrnáctka nabízela málo důvodů k výměně. Displej se nezměnil, ovládání zůstalo stejné a výdrž se prodloužila jen mírně. Právě tím se tahle generace liší od iPhonu 17: zatímco sedmnáctka přinesla do základního modelu několik výrazných novinek současně, čtrnáctka většinu každodenního používání ponechala při starém.
Skládací Duo vrací otisk prstu
Jestli se do podobného výběru jednou dostane i iPhone Duo, ukáže až každodenní používání. Rozložený nabízí 7,6palcový displej, na kterém iPhone poprvé zobrazí dvě aplikace vedle sebe, a po složení zbude 5,4palcová vnější obrazovka. První generace si ale nese i řadu kompromisů, od chybějícího teleobjektivu po aplikace, které na neobvyklý poměr stran displeje zatím nejsou připravené.
V jedné věci se ale Duo vrací k řešení používanému před iPhonem X: kamera TrueDepth se do tenkých polovin nevešla, a tak se odemyká otiskem prstu v bočním tlačítku. Apple tedy u telefonu, který sám považuje za nejzásadnější proměnu od roku 2007, vrací způsob odemykání, který iPhone X před devíti lety u nejdražších modelů nahradil.