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Tři přelomové iPhony a jedna vlažná obměna. Nové číslo v názvu někdy nestačí

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 26. 10. 9:00
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Ilustrace dvou černých telefonů, staršího s kulatým tlačítkem Home a novějšího s velkým displejem
  • Přelomové iPhony nabídly víc než rychlejší procesor; přinesly výrazně lepší displeje, nové možnosti fotografování nebo jiný způsob ovládání
  • iPhone 17 jako první základní model dostal plynulý displej řady Pro; při přehrávání videa podle Applu vydrží na jedno nabití o osm hodin déle než iPhone 16
  • iPhone 4 přinesl ostrý displej i videohovory, při nešikovném úchopu ale kvůli novému nerezovému rámu přicházel o signál
  • iPhone X změnil odemykání i ovládání telefonu a jeho gesta používají iPhony dodnes

Od 23. října se prodává iPhone Duo, první skládací iPhone. Apple ho při zářijovém představení označil za nejzásadnější proměnu iPhonu od prvního modelu a v Česku si za něj řekne nejméně 54 990 Kč. Podobně sebevědomě ale mluvil už v roce 2010, kdy Steve Jobs označil iPhone 4 za nejzásadnější změnu od původního iPhonu. Za devatenáct let Apple vydal přes padesát modelů a řada z nich hlavně dolaďovala předchozí generaci. Jen několik proti předchůdci změnilo naráz displej, fotoaparát, výdrž nebo samotné ovládání.

Kapitoly
iPhone 17: plynulý displej konečně i bez příplatku
iPhone 4: ostrý displej, přední kamera a anténa v rámu
iPhone X: bez tlačítka Home, s odemykáním obličejem
A který iPhone přinesl novinek nejméně?
Skládací Duo vrací otisk prstu

iPhone 17: plynulý displej konečně i bez příplatku

iPhone 17 vypadá jako obvyklá roční evoluce: čip A19 má proti A18 z iPhonu 16 vyšší výkon a vzhled se změnil málo. Apple do něj ale přesunul několik věcí, kterými dřív zdůvodňoval příplatek za Pro, a rozdíl poznáte hned při prvním posunu prstem po obrazovce. Displej se zvětšil z 6,1 na 6,3 palce a jeho obnovovací frekvence vzrostla z 60 na až 120 Hz, takže posouvání webu i animace působí plynuleji. Tuhle technologii, kterou Apple nazývá ProMotion, měly od roku 2021 jen modely Pro. Protože umí obnovovací frekvenci snížit až na 1 Hz, přinesla do základního iPhonu i stále zapnutý displej, který ukazuje čas a upozornění bez probuzení telefonu.

iPhone 17 s rozsvíceným displejem na dřevěném stole vedle šálku kávy
S iPhonem 17 už za plynulejší displej nemusíte připlácet za model Pro

Ultraširokoúhlý fotoaparát má místo 12 Mpx nově 48 Mpx a přední kamera dostala 18Mpx čtvercový snímač, takže pořídíte selfie na šířku, i když telefon držíte na výšku. Apple má v oficiálních specifikacích uvedeno až 30 hodin přehrávání videa, o osm víc než u iPhonu 16, a základní úložiště zdvojnásobil na 256 GB. V Česku přitom iPhone 17 při uvedení startoval na 22 990 Kč, o tisícovku níž, než za kolik se o rok dřív začala prodávat šestnáctka se 128 GB.

S iPhonem 17 se plynulý a stále zapnutý displej i 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát dostaly z řady Pro do základního modelu. S telefonem děláte totéž co předtím, jen plynuleji a déle. Starší iPhony 4 a X ale změnily i to, k čemu telefon slouží a jak se ovládá.

iPhone 4: ostrý displej, přední kamera a anténa v rámu

Když Steve Jobs v červnu 2010 představil iPhone 4, nejnápadnější změna byla vidět hned na přední straně. Při stejné úhlopříčce 3,5 palce měl displej rozlišení 960 × 640 bodů, tedy čtyřikrát víc pixelů než u iPhonu 3GS, a jemnost 326 pixelů na palec. Apple ho pojmenoval Retina, protože jednotlivé body podle něj lidské oko z běžné vzdálenosti nerozezná, a text na něm přirovnával k tištěné stránce. Ostřejší písmo člověk viděl při každém čtení webu nebo e-mailu.

Černý iPhone 4 v ochranném rámečku na stole, s aplikací Twitter na displeji a viditelným tlačítkem Home
Retina zpříjemnila čtení, aniž by iPhone 4 potřeboval větší displej

iPhone 4 jako první dostal přední kameru a s ní videohovory FaceTime, při kterých jste se s druhým člověkem mohli i vidět. Zpočátku fungovaly jen přes Wi-Fi a mezi dvěma iPhony 4. Zadní fotoaparát se posunul ze 3 na 5 Mpx, dostal LED blesk a místo videa VGA natáčel v HD rozlišení 720p. Uvnitř pracoval A4, první čip vlastní konstrukce Applu v iPhonu. Tříosý gyroskop zpřesnil ovládání her a aplikací, které reagují na natočení telefonu, a Apple sliboval až o 40 % delší telefonování na jedno nabití.

Nové bylo i tělo ze dvou skel a nerezového rámu, díky kterému iPhone 4 zhubl na 9,3 milimetru. Rám zároveň sloužil jako anténa a tady se nová konstrukce vymstila: kdo telefon sevřel v levém dolním rohu, mohl přijít o signál. Aféře se začalo říkat Antennagate a Apple nakonec majitelům rozdával ochranné rámečky zdarma.







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Jedna věc ale zůstala stejná jako u prvního iPhonu z roku 2007: telefon se dál ovládal dotykem a kulatým tlačítkem pod displejem.

iPhone X: bez tlačítka Home, s odemykáním obličejem

iPhone X přišel v roce 2017 vedle iPhonu 8 a přímého předchůdce neměl, nejbližším srovnáním je proto o rok starší iPhone 7 Plus, nejvybavenější model předchozí generace. Apple u něj odstranil tlačítko Home, které bylo základem ovládání všech předchozích iPhonů. To od roku 2007 vracelo na plochu. V roce 2010 přibylo přepínání aplikací dvojitým stiskem a od iPhonu 5s v něm byla i čtečka otisků Touch ID. Jeho práci převzala gesta: na plochu se vracíte tahem od spodního okraje a mezi aplikacemi přepínáte tahem po spodní liště.

iPhone X v ruce při snímání obličeje pro nastavení Face ID
Konec tlačítka Home znamenal nový způsob ovládání i odemykání

Místo otisku prstu se telefon odemyká obličejem přes Face ID. Kamera TrueDepth promítne na tvář přes 30 000 neviditelných infračervených bodů a podle nich sestaví prostorovou mapu obličeje, takže obyčejná fotografie k odemknutí nestačí. Apple uváděl, že náhodný člověk odemkne cizí iPhone přes Face ID s pravděpodobností jedna ku milionu, zatímco u Touch ID to bylo jedna ku 50 000.

Uvolněné místo zabral displej: proti 5,5palcovému LCD ze 7 Plus nabídl iPhone X 5,8palcový OLED přes téměř celou přední stranu, a přesto byl telefon výrazně menší. Face ID i Animoji, tedy emoji kopírující výraz majitele, obsluhoval první Neural Engine, jednotka pro strojové učení v čipu A11 Bionic. Oba zadní fotoaparáty dostaly optickou stabilizaci a proti 7 Plus přibylo bezdrátové nabíjení. Už nejlevnější iPhone X se 64GB úložištěm přitom v USA při uvedení stál 999 dolarů.



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Výřez v horní části displeje se stal terčem vtipů, během pár měsíců ho ale převzala řada telefonů s Androidem. U iPhonu X už šlo o skutečnou revoluci: vedle displeje, fotoaparátu a čipu se změnilo i samotné zacházení s telefonem, od odemknutí po přepnutí aplikace. Nové ovládání navíc určilo podobu dalších generací. Gesta iPhonům zůstala dodnes a podobně se ovládá i Android. Tlačítko Home přežívalo už jen v levnějších modelech, naposledy v iPhonu SE, který Apple přestal prodávat v roce 2025.

A který iPhone přinesl novinek nejméně?

Základní iPhone 14 z roku 2022 naopak patří k nejméně výrazným generačním obměnám. Proti iPhonu 13 si ponechal 6,1palcový OLED se stejným rozlišením i jasem a také čip A15 Bionic. Ten sice dostal pět grafických jader místo čtyř, nová generace procesoru se ale do základního modelu vůbec nedostala. Stejné zůstaly i kapacity úložiště od 128 do 512 GB. Apple uváděl až 20 hodin přehrávání videa na jedno nabití, proti třináctce tedy jen hodinu navíc.

Černý iPhone 14 s rozsvícenou domovskou obrazovkou v ruce
Nové číslo v názvu ještě neznamená, že se vyplatí měnit loňský telefon

Novinky se soustředily hlavně na fotoaparáty. Hlavní dostal větší snímač a světelnější objektiv, přední kamera automatické ostření a při natáčení za pohybu pomáhal nový akční režim stabilizace. Přibyla také detekce vážné autonehody, při které telefon dokáže přivolat pomoc, a nouzové zprávy přes satelit. Ty ovšem Apple spustil až v listopadu 2022 a zpočátku jen v USA a Kanadě, takže český zákazník je doma nevyužil.

Pro majitele iPhonu 13, kterému vyhovovaly jeho fotoaparáty, tak čtrnáctka nabízela málo důvodů k výměně. Displej se nezměnil, ovládání zůstalo stejné a výdrž se prodloužila jen mírně. Právě tím se tahle generace liší od iPhonu 17: zatímco sedmnáctka přinesla do základního modelu několik výrazných novinek současně, čtrnáctka většinu každodenního používání ponechala při starém.

Skládací Duo vrací otisk prstu

Jestli se do podobného výběru jednou dostane i iPhone Duo, ukáže až každodenní používání. Rozložený nabízí 7,6palcový displej, na kterém iPhone poprvé zobrazí dvě aplikace vedle sebe, a po složení zbude 5,4palcová vnější obrazovka. První generace si ale nese i řadu kompromisů, od chybějícího teleobjektivu po aplikace, které na neobvyklý poměr stran displeje zatím nejsou připravené.

Rozevřený iPhone Duo držený na šířku s ikonami aplikací
Duo mění podobu iPhonu, při odemykání se ale vrací k otisku prstu

V jedné věci se ale Duo vrací k řešení používanému před iPhonem X: kamera TrueDepth se do tenkých polovin nevešla, a tak se odemyká otiskem prstu v bočním tlačítku. Apple tedy u telefonu, který sám považuje za nejzásadnější proměnu od roku 2007, vrací způsob odemykání, který iPhone X před devíti lety u nejdražších modelů nahradil.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš
Jsem nadšenec do smart technologií, aut, činek, sci-fi a své rodiny. Pořadí je variabilní. Bojím se oligopolu a věřím, že nejlepší verze produktu byla často ta předchozí.

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