Trhlina pro uhlíkově neutrální budoucnost Applu? Německý soud se postavil proti greenwashingu

- Gigant z Cupertina tvrdí, že do roku 2030 bude kompletně uhlíkově neutrální
- Prvním takovým produktem je jsou dle jeho slov Apple Watch Series 9
- Německý soud ale takové tvrzení považuje za greenwashing
Apple v poslední době klade velký důraz na ochranu životního prostředí, respektive na snižování své uhlíkové stopy nejen v běžném provozu, ale také ve výrobě a distribuci svých produktů. Některé z nich, například chytré hodinky Apple Watch, poté nesou na své krabičce hrdé označení „uhlíkově neutrální“, čímž dávají spotřebitelům jasně najevo, že zakoupením jejich produktů nepoškozují planetu více, než je nutné. Jenže není všechno zlato, co se třpytí, alespoň podle soudu v německém Frankfurtu. Ten se na celou záležitost podíval podrobněji a došel k překvapivému verdiktu.
Apple Watch nejsou podle německého soudu uhlíkově neutrální
Ekologové z organizace Deutsche Umwelthilfe podali stížnost, že Apple klame spotřebitele tvrzením, že hodinky Apple Watch jsou uhlíkově neutrálním produktem, přičemž soud jim dal nakonec za pravdu. Ekologická organizace rozsudek přivítala jako vítězství proti takzvanému „greenwashingu“, tedy dezinformaci šířenou organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe.
Apple při výrobě hodinek Apple Watch používá čistou energii a v zájmu snížení emisí uhlíku při výrobě hodinek Apple Watch používá také 30 % obnovitelných materiálů a 50 % zařízení dodává bez letecké přepravy. Apple tvrdí, že tím dochází ke snížení emisí z výrobků o 75 procent, přičemž zbývající emise společnost řeší pomocí emisních kreditů. Už v roce 2023 Apple uvedl, že hodinky Apple Watch jsou jedním z jejích prvních uhlíkově neutrálních zařízení, přičemž do konce roku 2030 mají být všechny jeho produkty uhlíkově neutrální.
Německo má problém právě s uhlíkovými kredity, o nichž Apple tvrdí, že jsou platné pro neutralizaci emisí uhlíku vznikajících při výrobě Apple Watch. Gigant z Cuperitna v rámci svého fondu Restore Fund založil ekologické projekty, které podporují projekty obnovy lesů v Paraguayi a Brazílii. Podle ekologů monokultury, jaké podporuje Apple, poškozují biologickou rozmanitost a vyžadují příliš mnoho vody. Apple si pronajímá pozemky pro své lesní projekty, nicméně protože platnost mnoha nájemních smluv vyprší v roce 2029, německý soud uvedl, že budoucnost těchto projektů je nejistá. Mluvčí Applu pro agenturu Reuters uvedl, že společnost plánuje přestat používat označení „uhlíkově neutrální“ pro hodinky Apple Watch, aby vyhověla připravované legislativě EU.