Trh se smartphony se nadále propadá. Z největší pětky zmizelo Vivo

V minulém kvartále se prodalo o 10 procent méně telefonů než loni

Z žebříčku největších výrobců vypadla značka Vivo

Nahradila ji u nás neznámá čínská firma

Analytická společnost Canalys se rozhodla nečekat, až Apple zveřejní finanční výsledky za poslední čtvrtletí, a už nyní zveřejnila odhady dodávek smartphonů na globální trh v období mezi letošním dubnem a červnem. Analýza přináší jedno velké překvapení v žebříčku největších výrobců.

Do TOP 5 se propracovala u nás neznámá značka

Podle Canalys trh se smartphony propadl už pošesté v řadě, výrobci v minulém kvartále dodali do obchodů 258,2 milionů telefonů, což je meziročně o 10 procent méně. Pokles prodejů údajně zaznamenali všechny značky z žebříčku TOP 5, nejvíce to odnesla společnost Vivo, která z něj vypadla úplně. Nahradila ji u nás neznámá čínská firma Transsion, která svými telefony zaplavuje především rozvíjející se trhy – Střední východ, Afriku a Latinskou Ameriku. Na českém trhu se s jejími telefony setkáváme pod značkami Infinix a Tecno.

Umístění společnosti Transsion v žebříčku největších výrobců smartphonů je poněkud zavádějící – stejnou logikou by mohla agentura Canalys zařadit do statistik konglomerát BBK Electronics, pod kterým vznikají smartphony značek Oppo, Vivo, Realme nebo OnePlus. Je dost možné, že sečtení jejich podílů by vystačilo na první příčku. Ta ale podle tabulky patří Samsungu, a to i přes 14% pokles dodávek.

O 13 procent se údajně propadly i dodávky iPhonů, přesto si Apple druhou příčku udržel. Za ním pak následují čínské značky Xiaomi a Oppo, ale i ty zaznamenaly propad.

Výrobce Dodávky Q2 2023 (miliony) Podíl Q2 2023 Dodávky Q2 2022 (miliony) Podíl Q2 2022 Meziroční změna Samsung 53 21 % 61,8 21 % -14 % Apple 43 17 % 49,5 17 % -13 % Xiaomi 33,2 13 % 39,6 14 % -16 % OPPO 25,2 10 % 27,3 10 % -8 % Transsion 22,7 9 % 18,5 6 % 22 % Ostatní 81,1 31 % 90,7 32 % -11 % Celkem 258,2 100 % 287,4 100 % -10 %

Canalys očekává, že v druhé půlce letošního roku se trh se smartphony odrazí ode dna, byť v součtu za celý rok máme stále očekávat lehký propad. Zvýšené dodávky by měl přinést teprve příští rok.