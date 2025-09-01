Trh chytrých hodinek má nového lídra. Apple předehnala čínská konkurence

Jakub Karásek
Jakub Karásek 1. 9. 20:15
0
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra
  • Čína byla v druhém kvartále největším odběratelem chytrých hodinek
  • Tamní obyvatelé dávají přednost domácím značkám, díky čemuž vystřelil jejich globální tržní podíl vzhůru
  • Nejvíce rostl podíl značky Huawei, která dokonce sesadila z trůnu zdánlivě neochvějný Apple

Značka Apple byla dlouhé roky tahounem prodejů chytrých hodinek na globálním trhu, avšak v druhém kvartále letošního roku našla překvapivého přemožitele. Podle analýzy CounterPoint Research totiž prodeje Apple Watch meziročně spíše stagnovaly, zatímco dodávky hodinek čínských značek vystřelily prudce vzhůru. Není se čemu divit – Čína totiž byla v uplynulém kvartále největším odběratelem.

Nejvíce hodinek v uplynulém kvartále dodala značka Huawei

Trh s chytrými hodinami se po energetické a finanční krizi uzdravoval o něco déle než ten se smartphony. Pět kvartálů po sobě počty dodaných hodinek meziročně klesaly, letos ale konečně došlo k oživení. Podle výzkumu CounterPoint Research trh meziročně vyrostl o 8 procent, absolutní čísla bohužel zveřejněna nebyla.

Dodávky chytrých hodinek v druhém kvartále
Dodávky chytrých hodinek v druhém kvartále

Jedničkou v počtu dodaných kusů se údajně stala společnost Huawei, která oproti stejnému období v loňském roce dodala na trh o 52 procent více hodinek. Díky tomuto raketovému vzestupu se jí podařilo sesadit z trůnu Apple, který dokonce zaznamenal tříprocentní meziroční pokles.

K této situaci nedošlo proto, že by zákazníci najednou začali preferovat hodinky Huawei namísto Apple Watch, ale proto, že západní trhy jsou evidentně chytrými hodinkami nasyceny a hlavní nárůst prodejů se odehrává v jiných oblastech – v Číně (+33 %), na Středním východě (+38 %), v Africe (+38 %), nebo v Latinské Americe (+14 %). V Evropě trh s chytrými hodinkami rostl pouze o 3 procenta, v Severní Americe dokonce o 4 procenta klesl.

Dodávky chytrých hodinek v druhém kvartále na největších trzích

Apple si podle CounterPoint stále drží prvenství v kategorii pokročilých chytrých hodinek (tedy těch s otevřeným systémem, na který lze instalovat aplikace), ovšem hlavní vzestup zájmu se nyní odehrává v cenové kategorii od 100 do 400 dolarů (asi 2-8 tisíc korun). V této kategorii stále dominují čínské značky, což dokazuje nejen třetí Xiaomi, ale i čtvrté Imoo, což je výrobce chytrých hodinek pro děti. Žebříček největších značek uzavírá pátý Samsung, který stejně jako Apple zaznamenal meziroční 3% pokles dodávek.

Agentura CounterPoint očekává, že ve zbytku letošního roku budou dodávky chytrých hodinek nadále růst, za celý rok by měl celý trh vyrůst zhruba o 7 procent.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Hyundai Ioniq 4
Oblíbený elektromobil dostane CarPlay Ultra. Nejde přitom o žádnou luxusní značku
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 19:30
0
Recenze reproduktoru JBL PartyBox 520: masivní zvuk, světelné efekty a skvělá výbava
Recenze reproduktoru JBL PartyBox 520: masivní zvuk a světelné efekty zajistí skvělou párty
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 18:00
0
Zbývá jen pár kusů! Loňský hit od Xiaomi míří do výprodeje, stojí jen 8 990 Kč
Zbývá jen pár kusů! Loňský hit od Xiaomi míří do výprodeje, stojí jen 8 990 Kč
PR článek
PR článek PR článek 16:37
Počítač iMac od Applu
Tuhle funkci by iMac potřeboval jako sůl. V minulosti ji přitom Apple běžně nabízel
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
0

Kapitoly článku