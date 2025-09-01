Trh chytrých hodinek má nového lídra. Apple předehnala čínská konkurence

- Čína byla v druhém kvartále největším odběratelem chytrých hodinek
- Tamní obyvatelé dávají přednost domácím značkám, díky čemuž vystřelil jejich globální tržní podíl vzhůru
- Nejvíce rostl podíl značky Huawei, která dokonce sesadila z trůnu zdánlivě neochvějný Apple
Značka Apple byla dlouhé roky tahounem prodejů chytrých hodinek na globálním trhu, avšak v druhém kvartále letošního roku našla překvapivého přemožitele. Podle analýzy CounterPoint Research totiž prodeje Apple Watch meziročně spíše stagnovaly, zatímco dodávky hodinek čínských značek vystřelily prudce vzhůru. Není se čemu divit – Čína totiž byla v uplynulém kvartále největším odběratelem.
Nejvíce hodinek v uplynulém kvartále dodala značka Huawei
Trh s chytrými hodinami se po energetické a finanční krizi uzdravoval o něco déle než ten se smartphony. Pět kvartálů po sobě počty dodaných hodinek meziročně klesaly, letos ale konečně došlo k oživení. Podle výzkumu CounterPoint Research trh meziročně vyrostl o 8 procent, absolutní čísla bohužel zveřejněna nebyla.
Jedničkou v počtu dodaných kusů se údajně stala společnost Huawei, která oproti stejnému období v loňském roce dodala na trh o 52 procent více hodinek. Díky tomuto raketovému vzestupu se jí podařilo sesadit z trůnu Apple, který dokonce zaznamenal tříprocentní meziroční pokles.
K této situaci nedošlo proto, že by zákazníci najednou začali preferovat hodinky Huawei namísto Apple Watch, ale proto, že západní trhy jsou evidentně chytrými hodinkami nasyceny a hlavní nárůst prodejů se odehrává v jiných oblastech – v Číně (+33 %), na Středním východě (+38 %), v Africe (+38 %), nebo v Latinské Americe (+14 %). V Evropě trh s chytrými hodinkami rostl pouze o 3 procenta, v Severní Americe dokonce o 4 procenta klesl.
Apple si podle CounterPoint stále drží prvenství v kategorii pokročilých chytrých hodinek (tedy těch s otevřeným systémem, na který lze instalovat aplikace), ovšem hlavní vzestup zájmu se nyní odehrává v cenové kategorii od 100 do 400 dolarů (asi 2-8 tisíc korun). V této kategorii stále dominují čínské značky, což dokazuje nejen třetí Xiaomi, ale i čtvrté Imoo, což je výrobce chytrých hodinek pro děti. Žebříček největších značek uzavírá pátý Samsung, který stejně jako Apple zaznamenal meziroční 3% pokles dodávek.
Agentura CounterPoint očekává, že ve zbytku letošního roku budou dodávky chytrých hodinek nadále růst, za celý rok by měl celý trh vyrůst zhruba o 7 procent.