Toyota si s ekologií a ochranou lidských práv hlavu neláme, evropské automobilky jsou premianti

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 7. 3. 19:00
Toyota GR86
  • Výroba automobilů je složitý proces, která má robustní dodavatelský řetězec
  • Zatímco některé firmy patří mezi premianty v ekologii a ochraně lidských práv, jiné jsou na chvostu
  • Mezi ty nejhorší v této oblasti patří japonská Toyota, evropští výrobci naopak kralují

Ačkoli v Česku automobilovému trhu dominuje tuzemská Škoda Auto, ve světě je jedničkou japonská Toyota. Ta si oblibu zákazníků získala nejen vysokou spolehlivostí svých vozů, ale také důrazem na ekologii a průkopnictví v oblasti hybridních motorů. Jenže není všechno zlato, co se třpytí – snahy samotných automobilek o výrobu co možná ekologicky nejšetrnějších vozů jsou sice chvályhodné, avšak na samotné výrobě se podílí velké množství dodavatelů, kteří často podobnou filosofii nevyznávají. To je bohužel případ také Toyoty.

Toyota na naší planetu příliš nemyslí

Tesla, Ford a Volvo zaujímají první tři místa v novém žebříčku 18 globálních automobilek podle jejich úsilí o eliminaci emisí uhlíku, škod na životním prostředí a porušování lidských práv v jejich dodavatelských řetězcích. Toyota se mezitím nachází na konci žebříčku.  Hodnocení sestavila organizace Lead the Charge, globální koalice předních organizací zabývajících se klimatem, životním prostředím a lidskými právy, mezi které patří mimo jiné Sierra Club, The Sunrise Project a Public Citizen. Jedná se o čtvrté vydání každoročního hodnocení koalice zaměřeného na postupy automobilek v oblasti dodavatelského řetězce.

Pět automobilek, konkrétně Ford, Volvo, Tesla, Mercedes a Volkswagen, je podle závěrů skupiny daleko před ostatními společnostmi, pokud jde o „čistotu“ dodavatelského řetězce. Tyto firmy dosáhly dvojnásobného pokroku oproti zbývajícím 13 firmám od zveřejnění prvního žebříčku v roce 2023, uvádí Lead the Charge v tiskové zprávě. Jako příklady pokroku uvádějí významné investice Volva a Mercedesu do dekarbonizace oceli a hliníku, stejně jako zveřejnění podrobných zpráv o použitých surovinách Mercedesem, VW a Teslou.



Toyaota Corolla



Toyota, která je již delší dobu terčem environmentalistů, se nachází na konci žebříčku spolu s čínskými státními automobilkami, jako jsou GAC a SAIC. Skupina tvrdí, že tyto automobilky dosáhly malého nebo žádného pokroku v oblastech, jako je dekarbonizace oceli a hliníku nebo odpovědné získávání nerostných surovin. Ačkoli japonský automobilový gigant v posledních měsících představil plány na několik nových elektromobilů, má před sebou ještě dlouhou cestu, než se bude moci srovnávat s firmami jako Tesla a Ford, pokud jde o výsledky v oblasti ochrany klimatu a lidských práv.

