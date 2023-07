Test Toyota Corolla Cross: do města ve velkém stylu

Toyota Corolla Cross vyplňuje díru mezi malým modelem C-HR a velkou RAV4

Nabízí jen hybridní motory, které drtí konkurenci svou úsporností i dynamikou

Libuje si ve městě, zvládá rychlé předjíždění, ale na dálnici se trápí jako většina hybridů od Toyoty

Kdo by neznal název Toyota Corolla. Vždyť jde o nejprodávanější vůz planety. Toyota s tímto modelem už dávno překonala milník v podobě 50 milionů prodaných kusů. Dosud existovala jako hatchback, kombi a sedan a nyní přijíždí jako crossover nazvaný příznačně Cross.

I když výraz „teď“ asi není úplně přesný, protože globálně už tento model existuje tři roky. Do Evropy se dostal o něco později.

Mezi C-HR a RAV4

Automobilky dnes vyplňují každou mezeru na trhu a v každém segmentu se snaží mít svého zástupce. A Toyota samozřejmě není výjimkou. Corolla Cross tak svojí cenou i rozměry spadá mezi maličkou Toyotu C-HR, která je určena spíše pro 2 cestující a mezi dnes už hodně velkou Toyotu RAV4.

Na českém trhu bude soupeřit především s domácí Škodou Karoq.

Sázka na hybrid

Chcete si pořídit Corollu Cross? Pak to bude vždycky hybrid s automatickou převodovkou. Hybridy jsou v nabídce dva – slabší s benzinovým motorem o objemu 1,8 litru a pak náš zkoušený s objemem 2,0 litru. Silnější motor pak můžete zvolit také s pohonem všech kol, ale výkon zůstává stejný – 197 koní. Toyota s hybridy experimentuje už dlouho, jde tak o 5. generaci, která umí jezdit úsporně, ale také svižně.

Samotný benzinový motor (bez přeplňování) nabídne 112 kW, elektromotor na přední nápravě pak přidává dalších 83 kW.

Konečně lithium

Toyota se u hybridů dlouho vyhýbala lithiovým akumulátorům, ale v posledních letech se karta obrací a také u tohoto modelu už sází na modernější lithiový článek. Jak to tak u hybridů bývá, kapacita je malá – nabízí jen 0,91 kWh. I když lze tedy tlačítkem EV před voličem automatu vynutit jízdu na elektřinu, ta bude dlouhá maximálně pár stovek metrů.

Tlačítko se tak hodí třeba při parkování v garáži domu, když nechcete po vystoupení z vozu čichat vůbec žádné spaliny.

Elektrická čtyřkolka

Když zvolíte vůz s pohonem všech kol, získáte na zadní nápravě další elektromotor, s výkonem 30 kW. Je to přesně takový výkon, který vám pomůže dostat se v zimě ze závěje, v létě z bláta nebo bez potíží projet promáčenou loukou. Na palubním počítači uvidíte, kdy se výkon posílá právě na zadní nápravu. Elektronika jej sem posílá i při ostřejších průjezdech zatáčkami nebo při plné akceleraci, ale spíše jde o pocitovou záležitost, než že by vás zadní část vozu tlačila ze zatáčky. Snad jen při rozjezdech na kluzkém povrchu se záběr zadních kol vyplatí. Ale je to přesně taková ta čtyřkolka, kterou běžný řidič potřebuje.

Navíc díky tomu, že je řešena takto elektricky není třeba řešit žádné mezinápravové diferenciály. I v těch nejnepříznivějších podmínkách bude mít trakci vždy aspoň jedno přední a jedno zadní kolo.

Skutečná úspora

Vzdávat hold hybridu budete při každém tankování, když si uvědomíte, že i s takto velkým autem, s pohonem všech kol a výkonem téměř 200 koní můžete bez větší námahy jezdit se spotřebou pod 6 litrů benzinu na 100 km. Spalovací motor se vypíná skoro pořád a vůz maximalizuje jízdu na elektřinu. Většina rozjezdů vozu, kdy je spalovací motor nejméně efektivní, probíhá právě na elektřinu.

A jak se vůbec baterie dobíjí? Rekuperací. Tedy místo brždění se kinetická energie mění na elektrickou a ukládá zpět do akumulátoru. V případě nouze ji může nabíjet rovnou i spalovací motor.

Město, vesnice, dálnice

Tohle skvěle funguje ve městě i mimo něj. Kde hybrid začne ztrácet, to je dálnice, obzvláště v případě, kdy občas překročíte povolenou 130 km/h. Planetová převodovka pak spalovací motor drží ve vyšších otáčkách, což znamená, že jeho zvuk nepříjemně slyšíte i v kabině. Tohle je dlouhodobá bolístka hybridů Toyoty. Co už naopak bolístka není, to je předjíždění. Když přimáčknete plynový pedál až na podlahu, uslyšíte sice vytí benzinového motoru, ale jen na chvíli.

Pružné zrychlení je příkladné. Ostatně na 100 km/h zrychlí Toyota Corolla Cross za 7,5 sekundy. Třeba nejvýkonnější Škoda Karoq 2,0 TDI 110 kW potřebuje 8,7 sekundy.

Jak jede

Jízda s Crossem je taková samozřejmá. Nemusíte na nic myslet, nic řešit. Auto je v každém ohledu neutrální, víceprvková zadní náprava odvádí skvělou práci. Kam zatočíte, tam auto pojede, nechce řidiče nijak děsit, trestat nebo školit.

Pro mě osobně to byla docela nuda, ale vzhledem k charakteru auta a tomu, kdo ho bude nejspíš řídit je vše v nejlepším pořádku.

Příjemný oldschool

Nesedí vám éra dotykových displejů a dotykových plošek? V Toyota Corolla Cross budete nadšeni. Hlasitost rádia, ovládání klimatizace, vyhřívání sedadel, volantu, automatické parkování, na tohle všechno najdete ve voze samostatná mechanická tlačítka. To ale neznamená, že by vozu chyběl moderní infotainment. Ten nabízí Android Auto i bezdrátový Apple CarPlay. Reaguje hbitě, tady není co vyčítat.

V čem Toyota vyniká, to je hlasové ovládání. S jeho pomocí můžete ovládat třeba i klimatizaci nebo stáhnout okýnka. To se jen tak nevidí.

Bohaté asistence

Také nabídka asistenčních systémů je bohatší, než byste u Toyoty čekali. Předkolizní systém rozpoznává cyklisty i chodce, ty dokonce i v noci, radar sleduje auta přijíždějící v protisměru (když odbočujete doleva), nechybí automatické parkování, asistent pro bezpečné opuštění vozidla (sleduje, jestli můžete vystoupit, jestli něco nejede za vámi), sleduje provoz za vozem (když couváte z kolmého parkovacího místa), sleduje slepý úhel. A nechybí samozřejmě adaptivní tempomat a aktivní držení v jízdním pruhu.

V terénu pak využijete pohled na auto z ptačí perskeptivy a dokonce lze aktivovat 3D pohled. Tohle se povedlo! Co mi v autě naopak chybí, to jsou pokročilé světlomety typu LED Matrix, které v této třídě bývají dostupné.

Vnitřní prostor

Zvýšená Corolla boduje také vnitřním prostorem. Jak cestující vepředu, tak vzadu mají dostatek místa podélně, na šířku i na výšku. Ačkoliv je Toyota RAV4 v každém ohledu větším autem, subjektivně se mi Corolla zdá prostornější a interiér hodnotnější, cítím se zde lépe.

Kde Toyota Corolla Cross ztrácí, to je objem kufru. V provedení s pohonem všech kol nabízí jen 390 litrů. Pro porovnání: Škoda Karoq nabídne 521 litrů, to je velký rozdíl.

Parametry Toyota Corolla Cross Stupeň výbavy Premiere Edition Maximální výkon 146 kW Zdroj energie benzin + elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 5,1-5,4 litrů benzinu Světlomety LED Pohon všech kol Převodovka automatická, planetová Akcelerace 0–100 km/h 7,5 s Maximální rychlost 180 km/h Délka 4 460 mm Šířka 1 825 mm Výška 1 620 mm Rozvor 2 640mm Základní cena 739 900 Kč Cena testované výbavy 1 034 900 Kč

Zákazníky najde

I když má Toyota Corolla Cross těžké soupeře v podobě domácí Škody Karoq, své zákazníky jistě najde. Bude bodovat hlavně vnitřním prostorem a úsporným hybridním pohonem. Pokud plánujete hlavně cesty po městě, vytáhne hybrid všechny svoje trumfy v podobě tiché a úsporné jízdy. Pokud ale budete cestovat hlavně po dálnicích, doporučujeme hledat vůz s jinou motorizací.

Toyota Corolla Cross 8.7 Vzhled a zpracování interiéru 8.5/10

















Propojitelnost s telefonem 8.8/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti 8.8/10

















Klady úsporný hybridní systém

množství asistentů

spotřeba ve městě a mimo něj

pružné zrychlení

nezáludná jízda Zápory jízda na dálnici

menší kufr

pouze obyčejné LED světlomety