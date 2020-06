Test Toyota C-HR: tichý bestseller

Automobilce Toyota se na českém trhu daří. Za prvních 5 měsíců letošního roku prodali 3326 automobilů, takže jsou pátou nejprodávanější značkou na českém trhu. Pravdou je, že hodně jim pomohly užitkové vozy Proace, ale i tak je to úspěch. A jedním z těch úspěšných vozů je také model C-HR, který před několika měsíci prošel omlazovací kúrou.

Design pro Evropu

Model C-HR byl jedním z prvních běžných modelů Toyota, který se mi skutečně líbil. Všechny předchozí designy byly podivně japonské, obvykle v šedých odstínech a tak trochu bez nápadu. C-HR je pravý opak. Svažující se karoserie více připomíná současný trend „kupé“ designům, tady se designér zkrátka nebál. Ale slyšel jsem od svého okolí i opačné názory. Jak se líbí vám?

2 litry radosti

Před modernizací nabízela Toyota k tomuto modelu jen 2 motory. Benzinový 1,2 Turbo a hybridní 1,8. Oba měly výkon kolem 120 koní a dynamikou rozhodně neohromovaly. Byly určené spíše na pohodovou jízdu. Výkon chyběl. S modernizací přišel dvoulitrový hybrid s výkonem 184 koní a to je už jiná písnička. 100 km/h překoná za 8,2 sekundy. Slabší hybrid přitom potřebuje sekund 11! Ono taky si za 2 dcl objemu motoru připlatíte ne zrovna malých 75 000 Kč. A to je docela dost peněz.

Spořit umí

Hybridní pohon znamená, že benzinovému dvoulitru vypomáhá elektromotor. Ten nabízí výkon slušných 80 kW. Akumulátory se nachází pod zadními sedadly. Je zajímavé, že zatímco slabší (a levnější) 1,8 sází na Li-Ion baterie, dvoulitr stále využívá NiMH baterii se 180 články. Toyota tvrdí, že vlastnosti NiMH článků už vypilovala na úroveň baterií na bázi Lithia. Toyota kapacitu neuvádí, hybrid by měl ujet čistě na elektřinu něco přes 1 km, ale to samozřejmě není jeho primární smysl.

Ten je v tom, aby elektromotor podporoval benzinový motor. A to mu skutečně jde. Benzinový motor opravdu běží jen v situacích, kdy je to zapotřebí, zbytek času se o pohon stará jen elektromotor. Toyota říká, že to může být až 80 % času. Při našem ježdění po Praze jsme se dostali na nějakých 65 % jízdy na elektřinu (palubní počítač vám to počítá). Benzinový motor běží jen v případě, kdy zrychlujete.

Pokud jedete stálou rychlosti, zpomalujete nebo dokonce stojíte, pak stojí také písty. A to je příjemné. Nejde jen o ekologii a spotřebu, ale také vlastně jedete jako s elektromobilem. Úplně tiše, bez jakýchkoliv vibrací. To ocením mnohem více, než půl litru ušetřeného paliva.

Dobíjí se sám

Když už běží i benzinový motor, tak zároveň dobíjí akumulátor. Ten se dobíjí také rekuperací, tedy při každém brzdění. Kinetická energie tak nepřichází vniveč. Toyota má s hybridy dlouholetou zkušenost a je hezké vidět, že to skutečně funguje. Když taková 30minutová cesta do práce znamená, že benzinový motor běží jen 9 minut. Neuvěřitelný pokrok. Pro pořádek připomínáme, že nejde o plug-in hybrid, takže z elektrické zástrčky auto dobíjet nelze.

Městský podvozek

Ani na jízdní vlastnosti si nemůžeme stěžovat. C-HR používá poctivou techniku. Takže i na velkých 18″ kolech nabízí velmi slušný komfort a dobré vedení. Kola neodskakují a zároveň dobře odfiltrují nerovnosti, zkrátka je auto pěkně vyvážené. Svižnější jízdě tedy nebrání ani motor, ani podvozek. Jen bezestupňová převodovka není to, co vás bude při vymetání zatáček bavit.

Konečně i CarPlay

Zatímco evropská konkurence nabízí dlouhé roky Apple CarPlay a Android Auto, mnoho let dokonce i bez kabelů, do Toyoty se tato příjemná vychytávka dostává právě až s touto modernizací. Konečně si tak Waze, Google Mapy nebo Mapy.cz pustíte na displeji infotainmentu. Sice jen přes kabel, ale i tak je to pokrok.

Samotný displej rozlišením ani kvalitou zobrazení nijak neohromí, ale funguje dobře. Chválíme fyzická tlačítka, která jsou pro ovládání při jízdě přeci jen ergonomičtější. Integrovaná navigace je pak spíše taková nouzovka. S moderními aplikacemi do smartphonů pochopitelně nemůže držet krok.

Aplikace

Toyota dlouho zaostávala za konkurencí v aplikacích pro smartphone. To se změnilo v dubnu, kdy se na českém trhu zpřístupnila aplikace MyT. Ta nabízí to, co obvykle zvládá i konkurence. Pomůže naplánovat trasu z mobilního telefonu, najít zaparkované vozidlo, upozorní na servisní prohlídku. A pochopitelně vede statistiky o jízdách.

Fajnové svezení

Tyota C-HR byla dobré auto i před faceliftem. Nadšenému řidiči ale zásadně chyběl silnější agregát, se kterým nebude auto louda. A to mu dodal právě hybridní dvoulitr. Ten umí jezdit i hodně úsporně, pokud se řidič snaží, tak se dá přiblížit 4 litrům. Ale zásadní je, že dlouhou část jízdy umí jet s vypnutým spalovacím motorem. To je mnohem příjemnější, než čekáte. Facelift dohnal konkurenci také v chytrých funkcích. Konečně připojíte Apple CarPlay a Android Auto a konečně nechybí ani aplikace pro smartphony.