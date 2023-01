Test Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (2022): opatření proti inflaci

Plug-in hybridní verze ujede v pohodě přes 70 km

Auto i přes nárůst hmotnosti neztratilo na komfortu

Musíte ale počítat s vyšší cenovkou kolem 1,5 milionu

Na každé auto od Toyoty jsem vždycky velmi zvědavý. Tady u nás milujeme Škodovky, ale ať vyjedete skoro kamkoli, hlavně pak mimo Evropu, Toyota bude určitě v největším zastoupení. Kdo by se v automobilovém světě moc nevyznal, možná bude trošku bloumat, proč tomu tak je. Vždyť Toyoty nebývají nejvýkonnější, nejmodernější, a dokonce ani nejkrásnější auta na trhu. A přesto se jim daří báječně. Jsou vyhlášená svou spolehlivostí, za kterou mimo jiné může také prověřený recept na pohon. Ke známým surovinám byl přidán pepř v podobě kabelu. Jak se vypořádalo tradiční hybridní ústrojí s mnohem větší baterkou?

Vzhled: kdysi divoký design

Plug-in hybridní variantu zvenku poznáte podle třech znaků. Samozřejmě podle znáčku „PLUG-IN HYBRID“, podle přihrádky na nabíjení na levé straně a v našich krajinách také podle nízkoemisní SPZ začínající „EL“. Mnohem větší rozdíly jsou v paketech. Auto bude výrazně jinak vypadat v základní výbavě, ve sportovním GR Sport paketu, v dobrodružném Adventure, nebo v luxusním paketu Selection. Poslední zmíněný najdete i na testovacím kousku. Vyznačuje se především černě lakovanými detaily a koly s černými prvky, které ale bohužel tolik nevyniknou na kovově stříbrném autě.

Celkově vůz působí dost mohutně díky prolamovanými prvkům a komplikovaným detailům. Jen na předním nárazníku spatříte tolik otvorů a linek, jako v jiných případech nenajdete na celém autě. Dříve šlo o docela futuristickou karoserii, s časem si však všichni na design zvykli a teď jej hodnotím pozitivně. Uvidíme, jestli si RAV4 tento směr zrání udrží, nebo zestárne.

Interiér: přes překážky ke hvězdám

Na vnitřek lze nahlížet dvěma pohledy. Pokud hledáte wow efekt, tak německá konkurence umí interiéry určitě lépe. Vizuálně to tu zachraňuje alespoň kožené čalounění s červeným prošitím. Většina plastů je však tvrdá a design palubní desky vás již dnes také nechytne za srdíčko. Interiér jako takový by byl naprosto v pořádku, pokud se držíte na cenové úrovni základních motorizací. Ta nejvyšší plug-in hybridní se však pohybuje v hladinách, kde je konkurence dál.

Pokud na vnitřek vozu koukáte z praktického hlediska, budete možná jásat. Vše je ergonomicky i logicky rozděleno a na každou jednotlivou funkci uvnitř najdete vlastní tlačítko. Tady se určitě nemusíte bát hledání položky v infotainmentu pro otevření přihrádky spolujezdce.

Tak či tak, nejdůležitější je, že máte dostatek místa, zpracování je solidní a nic uvnitř nevrže. Sedadla jsou dostatečně pohodlná a prostor nechybí ani cestujícím vzadu. Kufr nabízí 520 litrů a k tomu přidá dvojité dno na nabíjecí kabely. Navíc se můžete těšit z drobností jako například 230V zásuvky.

Stejně jako celý interiér, i displeje jsou především praktické. Přístrojový štít je digitální jen napůl – pořád využívá klasické analogové ukazatele. Multimediální středový systém s osmipalcovým displejem by rozhodně snesl jemnější rozlišení, což platí dvojnásob o zpětné kameře. Nejlepší řešení představuje využití Apple CarPlay, nebo Android Auto. RAV4 tomto ohledu není lídrem inovací, pro krásný displej si holt auto této značky nekupujete. Jakmile ale přestanete vnímat kvalitu detailů, budete z jednoduchého interiéru plného fyzických tlačítek pouze těžit.

Technika a jízda: petrolheadův lék

Zatímco evropské automobilky jdou většinou cestou maloobjemových motorů, Toyota si pořád drží 2,5litrový čtyřválcový benzin. Ten je již důkladně prověřen napříč kontinenty, kde figuruje nejen v hybridech, ale i v čistě spalovacích vozech. Motor má sám o sobě 185 koní a v našem případě jej doplňuje dvojice elektromotorů o výkonech 180 koní a 54 koní. Ten silnější pracuje společně s benzinem na přední nápravě, ten slabší má sám pro sebe zadní nápravu. Jde tedy o pohon všech kol bez nějakého propojení obou náprav.

Celkový výkon činí 306 koní. Člověk nemusí chodit na Matfyz, aby mu na počtech něco nesedělo. Na vině nižšího celkového výkonu jsou nejen určité ztráty systémů, ale také různé výkonnostní křivky. S koly je systém spojen dobře známou planetovou převodovkou se soustavou elektromotůrků, kterou by člověka lákalo nazývat variátorem. Výsledkem je zrychlení na sto za přesně 6 vteřin a maximální rychlost 180 km/h.

Abychom měli výčet čísel úplně kompletní, nutno zmínit v podstatě poslední neznámý prvek. Doposud klasické hybridy Toyoty čerpaly z mnohem menších akumulátorů, nejdříve nikl-metal hydridových, později lithium-iontových. Kapacita baterie nyní významně narostla z 1,6 na 18,1 kWh, samozřejmě ve prospěch plug-in hybridní verze.

Navýšení kapacity zrcadlí navýšení hmotnosti SUV z 1 670 na 1 910 kilogramů. Před testováním jsem měl strach, co to udělá s jízdními vlastnostmi. Čekal jsem významné přitvrzení podvozku, které sice eliminuje náklony, ale auto začne být velmi tuhé. Můj strach se nepotvrdil, ba dokonce rozplynul. Jde o překvapivě komfortně naladěné auto, i v případě našich příplatkových 19palcových kol. I přes svoji výšku a hmotnost se však toto SUV nenaklání při ostřejší jízdě. Podvozek jsem si nemohl vynachválit.

Jezdit rychle vás ale nebude bavit. Výkon je sice dostačující, ale převodovka s plynulou změnou převodu vás určitě do akce nevtáhne. RAV4 sluší klidná jízda, za kterou vás bude nekonečně dlouho odměňovat nejen komfortem, ale i spotřebou a spolehlivostí.

Začněme dojezdem na elektřinu, který by měl činit 75 kilometrů. K mému překvapení jsem bez nějakého velkého snažení reálně ujel kolem 70 kilometrů. Ve městě by to prý mělo být až 98, kde už bych byl trochu skeptičtější. I tak jde ale o jednoho z aspirantů na nejdelší dojezd na poli plug-in hybridů.

Po vybití, kdy downgradujete na klasický hybrid, vás pořád čeká skvělá spotřeba pod pět litrů mimo město, kolem šesti litrů ve městě a na dálničním úseku jsem naměřil 7,1 litru při dodržování rychlostních limitů. Samozřejmě ale dává smysl nabíjet co nejvíce. Jedinou výhodou plug-inu, pokud nebudete nabíjet, může být delší úsek možné rekuperace nebo možnost nabití větší baterie režimem „Charge“. Pokud pravidelně nejezdíte na safari nebo nesjíždíte z Alp, bude lepší používat kabel. Ten umí energii vrátit zpátky do vozu výkonem 6,6 kW.

Parametry Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Motorizace 2.5 Plug-in Hybrid e-CVT Maximální výkon 306 koní Poháněná náprava přední i zadní Spotřeba 1 l / 100 km Světlomety LED Pohon benzin, elektřina Převodovka elektronicky řízená bezestupňová převodovka Akcelerace 0–100 km/h 6 s Maximální rychlost 180 km/h Délka 4 600 mm Šířka 1 855 mm Výška 1 685 mm Rozvor 2 690 mm Základní cena 1 400 000 Kč Cena testované výbavy 1 500 000 Kč

Závěr: volba rozumu

Dnešní svět je dost nejisté místo. Nejspíš nikdo neví, jakým směrem se automotive průmysl bude dál vyvíjet. Někdo o plug-in hybridech mluví jako o tom nejhorším z obou světů. Já myslím, že možnost jezdit na benzin i čistě na elektřinu se může do budoucna dost hodit. RAV4 vám dává reálnou šanci, že vydrží tak dlouho, že již bude v automobilovém světě jasno a většina nezodpovězených otázek již bude objasněna.

RAV4 zdá se přináší ideální návod, jak přežít nejistá léta. Na elektřinu dojede dostatečnou porci kilometrů, jde o pohodlné a spolehlivé auto. Největší nevýhodu představuje vyšší cena. Pokud ale máte na účtu nějaké zbytečné peníze navíc, možná není úplně od věci zaplatit za mechanizovaného oře v podstatě s „nesmrtelným“ pohonem. A kdo ví, v aktuálním inflačním období se vám třeba podaří jej za pár let prodat za stejnou cenu, jako byla ta kupní.

Jakmile ale utáhnete šéfa na nízké provozní náklady, nebo vytáhnete peníze z vlastní portmonky, máte vyhráno. Klid vás čeká nejen za volantem, ale také při návštěvě servisu a čerpací stanice. Smířit se musíte jen s méně prémiovým interiérem a zastaralým infotainmentem.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 8.5 Vzhled a zpracování interiéru 7.0/10

















Propojitelnost s telefonem 8.0/10

















Technologická výbava 8.4/10

















Jízdní vlastnosti 8.9/10

















Spotřeba 9.5/10

















Dojezd na elektřinu 9.4/10

















Klady dojezd na elektřinu

spotřeba

prověřený pohon

230V zásuvka v kufru

komfort podvozku Zápory špatná kvalita zadní kamery

zpracování interiéru

kvalita infotainmentu