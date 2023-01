Test Toyota Hilux Expedition (2022): hotel pro případ apokalypsy

Ve výbavě nechybí stan, sprcha ani solární elektrárna

Na silnici funguje lépe, než byste čekali, v terénu pak nenajde přemožitele

Celková cena auta je vzhledem k jeho schopnostem až nečekaně příznivá

Vozy pick-up mám rád. Jsou to dříči, kteří se nebojí drsné práce. Vsází na odolnou techniku a nebojí se zašpinit. A umí se přizpůsobit. Můžete si je upravit, přestavět. Jako třeba tento. Poznali byste na první pohled, že se jedná o Toyotu Hilux?

Přestavba na míru

Aby bylo jasno: takové auto si hned nekoupíte tak, jak jej vidíte. Jde o individuální přestavbu, kterou však samozřejmě prodejci vozů umí zajistit. Představovat Toyotu Hilux jako takovou nemá cenu, není to žádná horká novinka. Místo toho podrobně ukážeme, co je na voze nainstalováno. Co vás bude zajímat: ceníková cena úpravy odpovídá částce 1 118 000 Kč. A Hilux jako takový vyjde podle výbavy asi na milion. Obojí bez daně

Základní nástavba AluCab

Standardně není korba pick-upů zakrytá a zůstává na zákaznicích, jak s ní naloží. Mohou ji nechat odkrytou třeba pro účel převážení objemných nákladů, nebo zvolit nástavbu podle svých potřeb, jako v tomto případě, kdy jde o AluCab. Tvoří ji hliníková konstrukce, kterou se dá dostat dovnitř z boku i zezadu. Všechny dveře jsou uzamykatelné. Uvnitř najdete obrovské množství úložného prostoru včetně úložných skříněk. Celý interiér je samozřejmě osvětlený a díky dodatečnému 100Ah akumulátoru nemusíte mít strach, že při svícení vybijete autobaterii.

Stan

No a co by to bylo za úpravu pro eventualitu apokalypsy, kdyby se uvnitř nedalo přespat. Proto na střeše najdete také stan, ve kterém se velmi komfortně vyspí dva dospělí. A mrznout nemusí ani v zimě – ve výbavě nechybí nezávislé topení Planar.

A co ráno po vyspání? No samozřejmě omytí. Správný dobrodruh raději skočí do řeky, ale kdo dává přednost komfortu, ten může využít zabudovanou sprchu. Hadici vytáhnete ven z pravé části korby a očista může začít. Nádrž na vodu pojme slušných 60 litrů, bojler na teplou vodu pak uschová skromnějších 6 litrů.

Elektřina

Kdo jezdí karavanem, tak ví, že topení, lednice a další příslušenství obvykle fungují na plynovou bombu. A tu si s sebou můžete vozit i v tomto voze díky připravenému držáku. Interiér však funguje na elektřinu. Dokonce nechybí zásuvka na klasických 230 V.

Hilux Expedition je pro každé dobrodružství

Watch this video on YouTube

Kde se elektřina bere? Podívejte se detailně na fotku z dronu. Vidíte to? Na střeše se nachází solární panel, který během dne neustále vyrábí elektrickou energii. I v prosinci a při šedé obloze bez sluníčka dával kolem 60 W. To vlastně není vůbec špatné.

Budiž světlo

Standardní osvětlení Toyoty Hilux je z dnešního pohledu už spíše podprůměrné. Takže proč si nevypomoct? Součástí výbavy jsou přídavné světlomety. Ale pozor, jsou jen pracovní a nejsou určeny pro osvětlení během jízdy. Jde o doplněk Lazer Triple R 750 umístěný kolem loga na přední masce vozu. Každé světlo dává světelný tok přes 5 000 lumenů a dosvítí až do vzdálenosti 500 metrů. Komu by to bylo málo, ten si může zapnout ještě světelnou rampu Lazer T28 Evolution se světelným tokem téměř 29 000 lumenů. Tmy se tedy skutečně bát nemusíte.

Jedeme po silnici

Když usednete za volant, všechna ostatní auta jsou najednou maličká. Výhled ven je dost omezený, takže raději rychle pryč z města. Do první zatáčky jsem najížděl hodně opatrně a čekal jsem, co velká nástavba bude s autem dělat. A postupně si dodával víc a víc odvahy, až jsem přišel na to, že i takto přestavěný Hilux jede úplně v pohodě. Podvozek si je jistý, obrovská kola jen tak neuhnou. Ani dálniční rychlost není problém, jen počítejte s běžnou spotřebou i 15 litrů. A samozřejmě počítejte s výrazným hlukem v kabině. Přední část vozu není příliš aerodynamická, stejně tak nástavba. A výrazně je v interiéru slyšet i motor.

2,8 litru

O pohon se stará motor o objemu 2,8 litru. Ale nečekejte šestiválec, válce jsou jen čtyři. Výkon 150 kW nevypadá nějak mohutně, ale točivý moment dosahuje hodnoty 500 Nm, a to je hodně znát. Motor má sílu v jakémkoliv okamžiku.

Terén úrovně 1

Zapomeňte na nějakou chytrou automatiku, která připojuje pohon všech kol. Tady musí být vše odolné a robustní. I připojování pohonu předních kol. Standardně jezdíte na režim H2, tedy s pohonem zadních kol. A auto toho projede opravdu hodně. Teprve až v těžším terénu má smysl ovladač přepnout na H4, kdy se připojí pohon také předních kol. Pokud vás čeká jízda ve sněhu, blátě nebo vůbec kdekoliv se špatnou přilnavostí, vyplatí se stisknout tlačítko pro zamknutí zadního diferenciálu. Obě zadní kola se pak otáčí stejně a nedochází k nežádoucímu prokluzu.

Terén úrovně 2

Tady skončily všechny SUV, která nemají mechanickou uzávěrku diferenciálu a redukční převodovku. Jde do tuhého. Ať už vás čeká prudké stoupání, nebo prudké klesání, přepínáte volič pohonu na L4. L jako low, tedy právě redukční převodovka. I s vytočeným motorem pojedete asi jen 10 km/h, avšak opravdu pojedete. Do jakkoliv prudkého kopce. Všechna 4 kola budou mít ohromnou sílu a budou zabírat. Pokud vás naopak čeká velmi prudké klesání, použijte správné tlačítko pro sjezd z kopce. Asistent pak snímá otáčky kol, směr jízdy, sklon kopce. Pak vypočítá vhodnou rychlost vozu a upravuje výkon motoru či přibržďuje jednotlivá kola, aby usnadnil sjezd. Smyslem asistenta je, aby se vůz nezačal nekontrolovaně hrnout z kopce, kdy by mohlo hrozit převrácení nebo přetočení vozu. Řidič se tak soustředí jen na točení volantem.

Terén úrovně 3

Co když už kola nemohou – hrabou všechna čtyři, ale auto se nehne vpřed? Naše expediční Toyota se nevzdává. Přední naviják nabídne tažnou sílu téměř 6 tun. Stačí tak najít třeba vhodný strom a Hilux se sem klidně vytáhne. No dobře, tuhle funkci jsem popravdě nezkoušel, ale vypadá to, že by to v pohodě zvládl. Obrovskou výhodu představuje úplně jiný přední nárazník, který je speciálně určený do terénu a zvládne i prudký nájezdový úhel. Jistě namítnete, že auto může zapadnout třeba do písku, kdy ani naviják nestačí. A máte pravdu. A proto ve výbavě nechybí ani vyprošťovací desky Max Trax, kterými v nouzi podložíte kola.

Nezastavitelný

Hilux v tomto provedení je skutečně nezastavitelný. Hodně dělají i pneumatiky, které jsou určené do skutečného off-roadu. I když jedete mazlavým bahnem, tak se umí čistit, aby vzorek pořád zabíral a nezalepil se. Obuté jsou na discích Delta vyrobených na míru vozu.

Sedíme uvnitř

Auto je standardně pětimístné, ale za řidičem se nachází velká lednice. Tu lze v případě potřeby vyndat z auta ven. A není to žádná nouzovka, jde o Snowmaster o objemu 42 litrů. Interiér je spíše spartánský, hrubý, připravený na drsné zacházení. Působí nicméně tak, že hodně vydrží. Na druhou stranu nechybí moderní vybavení jako tempomat nebo Android Auto a Apple CarPlay, byť pouze po kabelu.

Dobrodruh

Jasně že toto auto není na denní používaní. To si jen tak někdo nekoupí. Ale je to nádherná ukázka toho, co lze provést s běžným pick-upem. V co jej můžete přestavbou proměnit. Pak se s ním klidně můžete vydat na několikatýdenní dobrodružství mimo civilizaci, mimo silnice. Kamkoliv budete chtít. Tohle se Toyotě povedlo!

Toyota Hilux Expedition 8.6 Vzhled a zpracování interiéru 8.3/10

















Propojitelnost s telefonem 7.9/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti na silnici 8.5/10

















Jízdní vlastnosti v terénu 10.0/10

















Klady schopnosti v terénu

univerzálnost použití

chytré maličkosti

velmi silný motor

kvalitní zpracování

rozumná cena Zápory omezený výhled z vozu

vyšší spotřeba

hluk v kabině