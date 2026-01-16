Toto je Pixel 10a. Google opět neuhlídal podobu, parametry, a dokonce ani cenu

- Na internet unikla podoba i parametry chystaného Pixel 10a
- Rozdíly oproti loňskému Pixelu 9a půjde spočítat na prstech jedné ruky
- Dočkáme se drobného nárůstu výkonu a zarovnaného fotoaparátu se zády
Google je známý tím, že nedokáže připravovaná zařízení udržet pod pokličkou – měsíce před jejich premiérou kolují internetem jejich obrázky a soupisy parametrů, někdy se dokonce na aukčních portálech objeví samotné prototypy. Tentokráte se americké firmě nepodařilo uhlídat chystaný smartphone Pixel 10a, jehož premiéra je očekávaná někdy v příštích měsících.
Pixel 10a: prakticky stejný jako loni
Nejlevnější smartphony od Googlu vynikají zajímavým poměrem ceny a výkonu, neboť nabízí prakticky stejný výkon a většinu funkcí jako úřadující vlajkové modely. Letošní Pixel 10a by měl být uvařen podle stejného receptu, a převážně i ze stejných surovin.
Podle uniklého tiskového snímku bude chystaný telefon vypadat téměř stejně jako jeho předchůdce, pouze u něj dojde k úplnému zarovnání modulu fotoaparátu se zády. Sestava fotoaparátů se ale měnit nemá – opět bychom měli dostat 48Mpx hlavní (f/1.7) a 13Mpx širokoúhlou (f/2.2) kamerku. Totožný má být i 6,3″ displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a širokými okolními rámečky – v této cenové kategorii nad tím ale můžeme mávnout rukou.
Měnit se překvapivě nemá ani čipset, což je poměrně nevídaná věc. Podle uniklého zdrojového kódu by měl Pixel 10a dostat Tensor G4 jako jeho předchůdce, byť s mírně navýšeným výkonem. Naštěstí rozdíl mezi předloňským Tensorem G4 a loňským G5 není zas tak velký, aby to muselo potenciálním zákazníkům vadit. Pixel 10a by měl být nabízen ve dvou paměťových variantách 8/128 a 8/256 GB.
Žádné novinky se nemají odehrávat ani v oblasti akumulátoru, v útrobách telefonu se má nacházet totožná baterie s kapacitou 5 100 mAh a podporou 23W nabíjení. Pixel 10a by měl být nabízen ve čtyřech barvách – Obsidian, Berry, Lavender a Fog.
Datum premiéry a evropské ceny
Smartphone Pixel 9a byl představen loni v březnu, s uvedením jeho nástupce si Google údajně pospíší – spekuluje se o datu 17. února.
Retailer listings suggest the Google Pixel 10a could launch on Feb 17, 2026.
• 128 GB: ~€500
Colors: Obsidian, Berry, Lavender, Fog
• 256 GB: ~€600
Color: Obsidian
• Official cases: ~€20
Colors match phone lineup
— Arsène Lupin (@MysteryLupin) January 13, 2026
Telefon by měl v Evropě stát 500 eur (asi 12 100 korun) za 128GB model, popř. 600 eur (asi 14 600 korun) za 256GB variantu. Google bude rovněž prodávat originální kryty za cenu 20 eur (asi 500 korun).