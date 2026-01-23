TOPlist

Toto je magnetická powerbanka pro Galaxy S26. Poslouží i jako stojánek

Jakub Karásek
Jakub Karásek 23. 1. 19:00
0
Oficiální podoba chystané powerbanky pro řadu Galaxy S26
  • Chystané vlajkové smartphony od Samsungu dostanou podporu magnetického bezdrátového nabíjení
  • Samsung pro ně připravuje magnetickou powerbanku, která se upevní na záda
  • Máme její tiskové snímky a známe i její parametry

Samsung zřejmě na konci příštího měsíce odhalí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S26. Oproti předchozím plánům nakonec Korejci půjdou tou nejkonzervativnější cestou a namísto překopání celého portfolia představí řadové pokračovatele stávajících modelů – základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a vrcholný Galaxy S26 Ultra.

Pravděpodobné makety Samsungu Galaxy S26 Ultra
Pravděpodobné makety Samsungu Galaxy S26 Ultra

Oproti současné generaci se bude ve všech třech případech jednat o drobnější upgrade – telefony dostanou výkonnější čipsety, rychlejší nabíjení a nejnovější verzi platformy One UI. Dočkat bychom se měli i podpory magnetického bezdrátového nabíjení Qi2, o čemž svědčí čerstvý únik tiskových snímků a technických detailů nabíječky Samsung Wireless Powerbank EB-U2500.

Netypicky tvarovaný batůžek se stojánkem

První obrázek magnetické powerbanky pro řadu Galaxy S26 unikl už loni v říjnu, nyní si toto příslušenství můžeme prohlédnout ze všech stran a také se o něm dozvědět několik dalších informací. Na rozdíl od obdobného příslušenství pro iPhony má mít powerbanka od Samsungu netradiční tvar – namísto klasického zaobleného kvádříku bude mít chystaná novinka okolo magnetického prstence půlkruhové vybrání, pravděpodobně aby nedošlo ke kolizi s čočkami fotoaparátů. To by ovšem znamenalo, že s nasazenou powerbankou nebude možné některé fotoaparáty používat.

Magnetická powerbanka od Samsungu
Magnetická powerbanka od Samsungu

Kromě průběžného „přikrmování“ telefonu bude mít tento batůžek ještě jednu funkci – zabudovaný stojánek, který telefon udrží nakloněný v režimu na šířku. Podle serveru WinFuture.de bude mít powerbanka kapacitu 5 000mAh a bude se schopná o energii podělit jak bezdrátově, tak po kabelu. V prvním případě bude výkon omezen 15 watty, přes kabel půjde procedit až 20 wattů. Akumulátor v batůžku poté půjde dobíjet výkonem až 25 wattů.

Powerbanka EB-U2500 má být podle serveru WinFuture.de dostupná ještě před uvedením smartphonů řady Galaxy S26, které se s největší pravděpodobností uskuteční 25. února. Cena pro evropský trh je údajně stanovena na 60 eur, tedy asi 1 500 korun s DPH.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

GrammaCrackers
Má 81 let a v Minecraftu drtí mladé: neuvěříte, proč to tahle babička dělá
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 18:00
0
Craig Federighi Apple
Velké změny v Applu. Vtipálek Federighi přebírá AI, Ternus bude řešit i design
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:00
0
Nexphone s připojeným počítačem
Jeden mobil, tři systémy: NexPhone spustí Android, Windows 11 i Linux
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 15:00
1
Ilustrace robotického AI asistenta s omezením věku
ChatGPT už neoblbnete! AI pozná váš věk podle chování, dětem zatrhne zábavu
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 13:30
0

Kapitoly článku