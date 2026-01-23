Toto je magnetická powerbanka pro Galaxy S26. Poslouží i jako stojánek

- Chystané vlajkové smartphony od Samsungu dostanou podporu magnetického bezdrátového nabíjení
- Samsung pro ně připravuje magnetickou powerbanku, která se upevní na záda
- Máme její tiskové snímky a známe i její parametry
Samsung zřejmě na konci příštího měsíce odhalí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S26. Oproti předchozím plánům nakonec Korejci půjdou tou nejkonzervativnější cestou a namísto překopání celého portfolia představí řadové pokračovatele stávajících modelů – základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a vrcholný Galaxy S26 Ultra.
Oproti současné generaci se bude ve všech třech případech jednat o drobnější upgrade – telefony dostanou výkonnější čipsety, rychlejší nabíjení a nejnovější verzi platformy One UI. Dočkat bychom se měli i podpory magnetického bezdrátového nabíjení Qi2, o čemž svědčí čerstvý únik tiskových snímků a technických detailů nabíječky Samsung Wireless Powerbank EB-U2500.
Netypicky tvarovaný batůžek se stojánkem
První obrázek magnetické powerbanky pro řadu Galaxy S26 unikl už loni v říjnu, nyní si toto příslušenství můžeme prohlédnout ze všech stran a také se o něm dozvědět několik dalších informací. Na rozdíl od obdobného příslušenství pro iPhony má mít powerbanka od Samsungu netradiční tvar – namísto klasického zaobleného kvádříku bude mít chystaná novinka okolo magnetického prstence půlkruhové vybrání, pravděpodobně aby nedošlo ke kolizi s čočkami fotoaparátů. To by ovšem znamenalo, že s nasazenou powerbankou nebude možné některé fotoaparáty používat.
Kromě průběžného „přikrmování“ telefonu bude mít tento batůžek ještě jednu funkci – zabudovaný stojánek, který telefon udrží nakloněný v režimu na šířku. Podle serveru WinFuture.de bude mít powerbanka kapacitu 5 000mAh a bude se schopná o energii podělit jak bezdrátově, tak po kabelu. V prvním případě bude výkon omezen 15 watty, přes kabel půjde procedit až 20 wattů. Akumulátor v batůžku poté půjde dobíjet výkonem až 25 wattů.
Powerbanka EB-U2500 má být podle serveru WinFuture.de dostupná ještě před uvedením smartphonů řady Galaxy S26, které se s největší pravděpodobností uskuteční 25. února. Cena pro evropský trh je údajně stanovena na 60 eur, tedy asi 1 500 korun s DPH.
