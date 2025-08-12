Toto je budoucnost rozšířené reality! Meta ukázala nové prototypy headsetů

- Meta ukázala své prototypy headsetů pro virtuální realitu
- Nabízí kupříkladu vyšší rozlišení či lepší zorný úhel
- Do finálního prodeje se v současné podobě ale nejspíše nedostanou
Headsety pro rozšířenou realitu nabírají v posledních letech na popularitě, přičemž velkou měrou se na této pozornosti zasloužil i Apple se svým Vision Pro. Jeho cena však nejednoho zájemce odrazuje, což dává větší manévrovací prostor konkurenci, jenž je na trhu déle a má mnohem více zkušeností. Aktuálním lídrem je bezesporu Meta, která po pohlcení Oculusu udává trendy ve virtuální a rozšířené realitě, přičemž usnout na vavřínech rozhodně nehodlá, alespoň podle řady prototypů, na kterých si testuje budoucnost celého odvětví.
Budoucnost VR podle Mety
Jeden z headsetů s kódovým označením Tiramisu je podle Mety „novým milníkem v realismu v rámci virtuální reality“. Tiramisu nabízí vysoký kontrast, zhruba trojnásobný oproti Meta Quest 3, který kombinuje s jemností 90 pixelů na úhel, což je 3,6× více, než co nabízí Quest 3. Také jas je výrazně vyšší, konkrétně může nabídnout až 1400 nitů, tedy 14× více, než Quest 3. Zadarmo to ale bohužel není, neboť Tiramisu je výrazně větší a těžší než headsety, které jsou už nyní komerčně dostupná a zároveň má omezené zorné pole.
Naproti tomu další dva headsety, Boba 3 a Boba 3 VR, mají velmi široký zorný úhel. Zatímco Quest 3 nabízí horizontální zorný úhel 110 stupňů a vertikální 96 stupňů, Boba 3 se může pochlubit horizontálním zorným úhlem 180 stupňů a vertikálním 120 stupňů. Díky tomu mohou headsety nabídnout zorné pole blížící se tomu lidskému, které je podle mety „zhruba“ 200 stupňů. Boba 3 využívají podobné displeje a čočky jako současný Quest 3, avšak jejich rozlišení je 4K na 4K, což je výrazně více oproti předchozím prototypům se stejným kódovým označením.
Pokud se již těšíte na to, že se tyto prototypy brzo objeví na pultech obchodů, musíme vás bohužel zklamat. Meta sama tvrdí, že se jedná čistě o testovací a výzkumné kusy, přičemž použité technologie se nikdy nemusí objevit v komerčně dostupném zařízení. Nicméně se dá s klidem říci, že použité technologie minimálně posunou vývoj headsetů pro virtuální a smíšenou realitu kupředu a pravděpodobně se v blízké budoucnosti dočkáme ještě něčeho lepšího.