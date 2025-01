Konečně smysluplné využití VR? GeForce Now míří na Apple Vision Pro či Meta Quest 3

Streamované hry Nvidia GeForce Now budou brzy dostupné i na Apple Vision Pro

Kromě toho se dostupnost rozšířila i na Meta Quest 3 nebo přenosnou konzoli Steam Deck

Americká společnost Nvidia oznámila na veletrhu CES v Las Vegas, že umožní hráčům užívat si nejnovější tituly prostřednictvím streamovací platformy GeForce Now i na brýlích Vision Pro od Applu. Služba bude dostupná v systému visionOS nikoliv jako aplikace, ale webový klient v prohlížeči Safari.

GeForce Now na Steam Decku nebo Vision Pro

V rámci své noční tiskové konference z lasvegaského veletrhu CES oznámila Nvidia novinky týkající se služby GeForce Now. Platforma bude nově dostupná coby oficiální aplikace pro handheld Steam Deck a pak ve formě webové aplikace v prohlížeči pro VR/AR, respektive XR headsety Pico, Apple Vision Pro, Meta Quest 3 a 3S. Na oficiálních aplikacích i pro tato zařízení se již pracuje.

„Ve spolupráci se společnostmi Apple, Meta a ByteDance rozšiřuje Nvidia cloudové hraní GeForce Now na AR počítače Apple Vision Pro, Meta Quest 3 a 3S a zařízení pro virtuální a smíšenou realitu Pico – se všemi vymoženostmi technologií Nvidia, včetně ray tracingu a DLSS,“ uvádí gigant ve své tiskové zprávě.

Dorazí i Avowed nebo nový Doom

Konkrétní specifikace toho, jak bude hraní na Vision Pro nebo Meta Quest vypadat, Nvidia neuvedla. Pravděpodobně však bude nutné připojit klasický herní ovladač, protože pohybové ovládání zvládají pouze tituly čistě vyvíjené pro VR headsety. Uživatelé Steam Decku se pak mohou těšit na podporu HDR, včetně možnosti připojit si libovolný externí displej s rozlišením až 4K při 60 fps, případně 2K při 120 fps.

Do již zaběhnuté databáze desítek cloudových her od Square Enixu, Blizzard Activision, Capcomu, Microsoftu, Ubisoftu či EA nově přichází příslib dvou novinek, které dosud nebyly vydány. Jde o fantasy akční RPG Avowed, které je naplánováno na 18. února a hned v den vydání bude k dispozici pro GeForce Now. Druhou peckou je Doom: Dark Ages, který zatím nemá pevné datum vydání.