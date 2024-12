Apple spojuje síly s herním gigantem Sony. Chce tím přilákat nové zákazníky

Apple se možná pro jeden ze svých nedávných produktů spojí s japonskou společností Sony. Řeč je o brýlích pro rozšířenou realitu Vision Pro, které podle informací z prvního pololetí letošního roku se zrovna velkému zájmu netěší. Apple je tak může začít nabízet trochu jiné sortě zákazníků, konkrétně hráčům.

O Vision Pro coby herním zařízení hovoří novinář Mark Gurman ve svém nejnovějším newsletteru pro agenturu Bloomberg. Apple brýle podle něj měly na svém začátku ideální příležitost uspět právě mezi hráči:

„Potenciál tu byl. Produkt má čip M2 na úrovni Macu, jeden z nejúžasnějších displejů dostupných na spotřebitelském trhu a vestavěný obchod s aplikacemi. Nechybí ani pohlcující zvuková technologie a pokročilé senzory – ingredience, které by měly zajistit úžasný herní zážitek.“

Apple ale tento segment trhu možná trochu podcenil a mezitím Vision Pro inzeroval primárně jako zařízení nové generace pro komunikování, sledování imerzivních videí a kancelářskou práci. Z části problém určitě tkví v nabídce her: tituly z App Store jsou více méně arkádové hříčky a ne hry velkých studií, jako například Resident Evil Village nebo open-world typu No Man’s Sky. Přitom obě hry jsou běžně dostupné na počítače Mac.

Druhou překážkou je ovládání – a tady už vstupuje do hry potenciální partnerství s japonským gigantem. Nemaje vlastní řešení pro ovládání her s Vision Pro, doporučoval Apple používat zákazníkům bezdrátový gamepad od Xboxu nebo DualSense od PlayStationu 5. To je ale přinejlepším částečné řešení, VR/AR headsety totiž povětšinou přichází s vlastním sadou ovladačů, jako třeba Meta Quest nebo PlayStation VR.

Jak uvádí Gurman ve svém článku, Apple se více soustředil na možnost ovládání pomocí pohybu očí a rukou. Toto řešení údajně silně protežoval šéf vývoje Vision Pro Mike Rockwell, kterému to poradil bývalý šéfdesignér Jony Ive. Zatímco revoluční ovládací prvky podle uživatelů působí dobře, potenciál pro hraní velkých titulů nemají prakticky žádný.

Apple podle informací Marka Gurmana pokukuje po nasazení podpory pro VR ovladače třetích stran, například Sense Controllers pro PS VR2. „Apple začátkem letošního roku oslovil společnost Sony a obě strany se dohodly na spolupráci při spuštění podpory ovladačů PlayStation VR2 v zařízení Vision Pro. […] Apple už o plánu jednal s vývojáři třetích stran a požádal je, zda by podporu integrovali do svých her,“ uvádí insider.

Apple and Sony originally aimed to announce this capability weeks ago, but the rollout has been postponed. My expectation is that an announcement will still come at some point — unless it gets abruptly scrapped.

— Mark Gurman (@markgurman) December 8, 2024