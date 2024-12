Sony brnká hráčům na nostalgickou strunu, umožní bootovat PlayStation 5 s původní znělkou

Sony si při příležitosti oslav 30. výročí připravilo pro hráče překvapení

Kromě slev na řadu her si po omezenou dobu mohou stáhnout speciální nostalgická témata pro PS5

Úprava herního prostředí je ovšem časově omezená

Nostalgie je mocná čarodějka. Někdy stačí jen známá vůně, obraz či zvuk, aby se nám vrátily radostné pocity a vzpomínky na naše mládí a především „staré dobré časy“. Pro ty z nás, kteří mají dětství a dospívání neodmyslitelně spojené s hraním her, je vyvolání nostalgické vlny možná o něco jednodušší. Pakliže jste v strávili nejeden víkend či rovnou celé letní prázdniny přikováni k televizní obrazovce s ovladačem od konzole PlayStation v ruce, Sony ti pro vás přichystalo příjemné překvapení, které jistě oceníte.

Zvuk, který je zarytý do paměti nejednoho hráče

Většina nostalgických zvuků byla časem nahrazena novými nebo se postupně ztratila, avšak Sony v rámci konzole PlayStation jeden z nich oživila, a to u příležitosti oslav svého 30. výročí. Ano, jde přesně o tu znělku, která vám nyní zní v hlavě. Po omezenou dobu (Sony neupřesnilo, kdy tato možnost pomine) si mohou hráči přizpůsobit uživatelské rozhraní systému PS5 pomocí motivů z historie konzolí PlayStation. Vybrati si lze motiv z libovolné ze čtyř předchozích konzolí PlayStation, nebo speciální motiv k 30. výročí. Mezi nejpopulárnější bude patrně patřit motiv z úplně první konzole, případně pak z nástupce v podobě PlayStation 2, která je doposud nejúspěšnější konzolí všech dob.

Kromě těchto výročních motivů pro PS5 zveřejnilo Sony také nové video, ve kterém děkuje hráčům za 30 let podpory, a zahájila výroční výprodej, který potrvá až do 20. prosince. Kompletní seznam her ve slevě najdete v obchodě PlayStation Store. Bez ohledu na to, na které generaci PlayStationu jste vyrůstali, startovací obrazovka původní PSX má prostě své kouzlo. Není vůbec žádnou ostudou, pokud budete konzoli jen tak zapínat a vypínat, abyste si připomněli ony skvělé časy her jako Tomb Raider II, Tekken 3 či Crash Bandicoot a nechali váš mozek, aby vám vyplavil poctivou dávku endorfinů.