Totální předvánoční hit: Galaxy S25 jen za 13 990 Kč, levnější ještě nebyl

Samsung Galaxy S25 ve všech barevných variantách
  • Vlajkovka Samsungu aspiruje na předvánoční trhák
  • Galaxy S25 zlevnil na pouhých 13 990 Kč
  • Jde o nejlepší cenu na trhu, levnější ještě nikdy nebyl

Samsung Galaxy S25 zlevnil před Vánoci tak moc, že to čekal asi jen málokdo. V Mobil Pohotovosti je teď jen za 13 990 Kč. A jde vůbec o nejlepší cenu, za jakou se kdy prodával. Plnohodnotnou vlajkovku tak koupíte za cenu telefonu střední třídy.
Galaxy S25 za 13 990 Kč (původně 21 490 Kč) je jasný předvánoční trhák. Za podobnou cenu žádnou jinou vlajkovku momentálně nekoupíte. Galaxy S25 je přitom nejkompaktnější vlajkovka, u které můžete počítat se špičkovou výbavou a ukázkovou podporou 7 hlavních aktualizací Androidu do budoucna.

Základem výbavy je fotosoustava v čele s 50Mpx foťákem s optickou stabilizací a výrazně kvalitnějším záznamem videa. Telefon disponuje jedním z nejlepších mobilních čipsetů současnosti Snapdragon 8 Elite a špičkovým 120Hz LTPO AMOLED displejem s integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků. Galaxy S25 je taky prošpikovaný skvělými AI funkcemi, přičemž většina z nich podporuje češtinu.

Nejlevnější Samsung ještě zlevnil

Galaxy S25 ale není jediným trhákem od Samsungu, který má Mobil Pohotovost za nejlepší cenu. Extrémně levně koupíte taky Galaxy A16, který za cenu jen 2 490 Kč (původně 3 791 Kč) představuje přímo ideální cenově dostupný telefon pro děti nebo prarodiče. Nabídne Super AMOLED displej, 50Mpx foťák a solidní podporu 6 aktualizací Androidu. Pořádně zlevnily i chytré hodinky Galaxy Watch8 Classic, a to z původních 13 279 Kč na současných 8 790 Kč.

