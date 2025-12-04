Total War se vrací do středověku! Série hlásí nový díl v populárním zasazení

TOPlist

Videoherní série Total War od britského studia Creative Assembly je dobře známá všem fanouškům strategického žánru. Tituly kombinující realtimové bitvy s prvky grand strategy si za takřka 25 let své existence získaly miliony fanoušků po celém světě. Ostatně kdo by se nechtěl chopit nějaké frakce či národa v různém historickém zasazení, kupříkladu na japonských ostrovech v dobách občanské války, koloniální mocnosti po objevení Ameriky nebo některého z fiktivních národů v rámci univerza Warhammer. Nyní studio oznámilo další přídavek do série, přičemž už potřetí zopakuje osvědčené zasazení ze začátku milénia.

Třetí výlet do středověku

Ano, řeč je pochopitelně o středověku a tedy titulu s názvem Medieval III: Total War. Ten se ukázal v krátkém hraném teaseru, který měl za úkol jen oznámit, že hra je v ranné fázi vývoje, tudíž nečekejte žádné gameplay záběry či detaily týkající se mechanik. V minutu a půl dlouhém videu se vystřídá několik panovníků, přičemž každý z nich má co říci ohledně stylu vládnutí, což má jediný účel – vzbudit v nás velká očekávání.

A ta budou bezesporu velká. První Medieval vyšel jako druhý díl v sérii hned v roce 2002 a sklidil velkou chválu nejen od hráčů, ale také od kritiky, přičemž jej doplnil také datadisk Viking Invasion. O čtyři roky později pak spatřil světlo světa druhý díl Medieval II (společně s datadiskem Kingdoms), který důstojně navázal na nejoblíbenější díl série, kterým je první Rome. Co se týče hodnocení na serveru Metacritic, oba díly Medieval drží shodně 88 bodů ze sta, což je řadí na celkové třetí místo v rámci celé série čítající 16 plnohodnotných titulů (druhé místo obsadil Empire: Total War).



Voják na koni ve hře Total War: Empire



„Chceme, abyste se cítili jako architekti feudálních říší. Říše, vaše frakce, je téměř jako hlavní postava v RPG hře. Je to základ vaší kampaně, která vám umožní vytvořit si vlastní odkaz v celé éře,“ uvedl v blogovém příspěvku kreativní ředitel studia Leif Walter. „To je nakonec to, co chceme, abyste všichni zažili. Chceme, abyste zažili sandbox, který nese charakteristickou kombinaci Total War, kde se taktické bitvy mísí s příběhem vaší kampaně a utvářejí království, náboženství, kultury a panství. Sandbox, ve kterém můžete přepsat historii bouřlivých století středověku.“ Na bližší detaily týkající se samotné hry či data vydání si nicméně budeme ještě muset počkat.

