Na mobily míří strategie Total War: Empire, láká na upravené ovládání i námořní bitvy

Legendární strategie Total War: Empire vyjde ještě letos pro Android a iOS

Studio Feral Interactive přepracovalo uživatelské rozhraní a přidalo dotykové ovládání pro pohodlné hraní na mobilních zařízeních

Bojovat se bude na moři i na souši. Na začátku si hráč vybere z nabídky jedenácti národů, cílem je vybudovat mocné impérium

Vzpomínáte na legendární strategii Total War: Empire? Brzy si ji budete moci zahrát i na mobilních telefonech a tabletech s operačními systémy iOS a Android. Stát by se tak mělo ještě během letošního podzimu. Mobilní adaptace vám – stejně jako kdysi PC verze – umožní udávat směr důležitým dějinným událostem 18. století, ať už budete válčit, prozkoumávat nebo půjdete cestou diplomacie. Už dříve jsme se dočkali mobilních verzí her Total War: Rome a Total War: Medieval II, přičemž v obou případech se jednalo o více než zdařilé konverze. Rozhodně je tedy na co navazovat.

Upravené ovládání

Specialisté na herní předělávky ze studia Feral Interactive slibují přepracované uživatelské rozhraní a vylepšené dotykové ovládání na míru mobilním telefonům. Cenu zatím bohužel neznáme, ale třeba výše zmíněný Total War: Medieval II se na Google Play prodává za 250 korun. Podobnou cenu lze očekávat i v případě Empire.

Série Total War je známá kombinací tahových prvků s obrovskými bitvami v reálném čase. Vývojáři ze studia Feral Interactive se značkou nepracují poprvé. „Jejich“ Total War: Rome vyšel už v roce 2019, Medieval II o tři roky později.

Diplomacie, nebo vojenský konflikt?

Total War: Empire pokrývá zásadní události 18. století. Hráči se chopí jednoho z 11 národů, ze kterého se budou snažit vybudovat mocné impérium. Z hlediska geografie se ve hře podíváme do Evropy, Indie i Ameriky. Podaří se vám najít rovnováhu mezi expanzivními ambicemi a společenskou stabilitou na ovládaných územích? Konflikty nemusíte řešit pouze vojensky, mnohdy se vyplatí jít cestou diplomacie.

Zveřejněná ukázka láká na povedené grafické zpracování a nabízí pohled na pozemní jednotky, dělostřelectvo i námořní bitvy. Doufejme, že podobná kvalita nás čeká i ve finální verzi, jak bývá u her od Feralu zvykem.