Parádní dárek pro fotbalové fanatiky! Epic Store rozdává zdarma Football Manager 2024

Epic Games Store aktuálně rozdává hry ze dvou poměrně známých sérií

K dispozici je stále ještě aktuální ročník fotbalového simulátoru Football Manager 2024 a střílečka Sniper Ghost Warrior Contracts

Nabídka platí až do 12. září

Patříte-li k pravidelným návštěvníkům digitálního obchodu Epic Games Store, tak se vaše digitální knihovnička zcela bezplatně rozrostla o celou řadu zajímavých titulů včetně původní trilogie postapokalyptického Falloutu či hororovou akci The Callisto Protocol. Aktuálně ale už na dychtivé hráče čekají další dva významné tituly. Konkrétně se jedná o stále ještě aktuální ročník populárního fotbalového simulátoru Football Manager 2024 a taktickou střílečku Sniper Ghost Warrior Contracts z roku 2019, která vsází především na tichý průchod úrovněmi.

Pokud při pohledu na míč a kopačky raději odvracíte zrak, tak si s Football Managerem příliš zábavy neužijete. Všichni ostatní se mohou těšit na dlouhé hodiny strávené nad nastavováním udržitelné přestupové politiky, vyvážených tréninkových jednotek a volbou efektivní taktiky, díky níž přechytračíte jakéhokoliv soupeře na mapě nejpopulárnějšího týmového sportu planety – fotbalu. Na závěr pouze malé doporučení pro nováčky – zpočátku vám ze všech těch možností možná půjde hlava kolem, ale není to nic, co by nespravil pravidelný trénink.

Football Manager 2024 si můžete zdarma stáhnout zde.

Sniper Ghost Warriors Contracts

Další hrou ke stažení je pátý díl poměrně známé série Sniper: Ghost Warrior z dílny polského studia CI Games s podtitulem Contracts. Předchozím dílům se v recenzích zpravidla příliš nedařilo a většinou stály ve stínu slavnější značky Sniper Elite. Podle kritiků však Contracts přichází ve srovnání s předchůdci s řadou vylepšení, což se odráží také v souhrnném hodnocení, které pro PC verzi činí 71 %.

Hra se záměrně odvrací od trendu otevřeného světa a nabízí místo něj pětici rozlehlých map. K dispozici je celkem 25 misí s relativně svobodným přístupem k jejich plnění. Za dokončené úkoly či speciální výzvy získáváte různé druhy tokenů, které lze směnit za efektivnější zbraně a vybavení či nové dovednosti v kompletně přepracované nabídce. Hru Sniper Ghost Warriors Contracts můžete zdarma stahovat na EpicGames.com.

Akce platí až do 12. září. Poté se v nabídce objeví svérázná plošinovka Rugrats: Adventures in Gameland a kooperativní rytmická hra SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE.