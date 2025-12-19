Tomb Raider do kapsy! Oceňovaný reboot z roku 2013 míří na mobily

- Oceňovaná hra Tomb Raider (reboot z roku 2013) už brzy zamíří na mobilní obrazovky
- Studio Feral Interactive slibuje dobrou optimalizaci a odladěné dotykové ovládání
- Hra vychází už 12. února pro iOS i Android
Na obrazovky mobilních telefonů se chystá další věhlasný titul, který si už před lety odbyl premiéru na PC a domácích konzolích. Studio Feral Interactive, které se dlouhodobě zabývá portováním videoher na různé platformy, chystá mobilní verzi hry Tomb Raider. Mobilní verze rebootu slavné série s Larou Croft z roku 2013 nabídne přepracované ovládání pro dotykové obrazovky i všechna vydaná DLC.
Hra na iOS i Android už 12. února 2026. Kromě základní hry nabídne mobilní verze také celkem 12 DLC, která přinášejí dodatečná vylepšení, nové outfity a bonusovou hrobku k prozkoumání s názvem Challenge Tomb.
„Když mladá Lara Croft ztroskotá během své první archeologické expedice na zapomenutém ostrově, její intenzivní boj o přežití se brzy promění v nebezpečnou cestou za odhalením tajemství ostrova,“ stojí v oficiálním popisu hry. Nezkušená hrdinka se zpočátku musí spolehnout pouze na své instinkty, postupně se však naučí překonávat záludné pasti a bojovat proti vražedným obyvatelům ostrova Yamatai.
Poctivá mobilní verze
Autoři slibují ovládání šité na míru dotykovým obrazovkám, které hráčům umožní pohodlné ovládání při řešení hádanek i během soubojů. Chybět ovšem nebude ani podpora ovladače nebo myši a klávesnice. Zájemci si hru mohou už nyní předobjednat v App Store, respektive předběžně registrovat v Google Play Store. Cena byla nastavena na příjemných 15,99 eur (cca 390 korun).
V přípravě jsou také rovnou dva zbrusu nové díly, k jejichž oznámení došlo na letošních The Game Awards. Už v příštím roce vyjde Tomb Raider: Legacy of Atlantis, kompletní předělávka úplně prvního dílu série z roku 1996. V roce 2027 pak dorazí plnohodnotné pokračování s názvem Tomb Raider: Catalyst.