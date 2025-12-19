TOPlist

Tomb Raider do kapsy! Oceňovaný reboot z roku 2013 míří na mobily

Marek Bartík
Marek Bartík 19. 12. 16:30
0
Lara Croft ve hře Tomb Raider
  • Oceňovaná hra Tomb Raider (reboot z roku 2013) už brzy zamíří na mobilní obrazovky
  • Studio Feral Interactive slibuje dobrou optimalizaci a odladěné dotykové ovládání
  • Hra vychází už 12. února pro iOS i Android

Na obrazovky mobilních telefonů se chystá další věhlasný titul, který si už před lety odbyl premiéru na PC a domácích konzolích. Studio Feral Interactive, které se dlouhodobě zabývá portováním videoher na různé platformy, chystá mobilní verzi hry Tomb Raider. Mobilní verze rebootu slavné série s Larou Croft z roku 2013 nabídne přepracované ovládání pro dotykové obrazovky i všechna vydaná DLC.

Hra na iOS i Android už 12. února 2026. Kromě základní hry nabídne mobilní verze také celkem 12 DLC, která přinášejí dodatečná vylepšení, nové outfity a bonusovou hrobku k prozkoumání s názvem Challenge Tomb.

„Když mladá Lara Croft ztroskotá během své první archeologické expedice na zapomenutém ostrově, její intenzivní boj o přežití se brzy promění v nebezpečnou cestou za odhalením tajemství ostrova,“ stojí v oficiálním popisu hry. Nezkušená hrdinka se zpočátku musí spolehnout pouze na své instinkty, postupně se však naučí překonávat záludné pasti a bojovat proti vražedným obyvatelům ostrova Yamatai.

Poctivá mobilní verze

Autoři slibují ovládání šité na míru dotykovým obrazovkám, které hráčům umožní pohodlné ovládání při řešení hádanek i během soubojů. Chybět ovšem nebude ani podpora ovladače nebo myši a klávesnice. Zájemci si hru mohou už nyní předobjednat v App Store, respektive předběžně registrovat v Google Play Store. Cena byla nastavena na příjemných 15,99 eur (cca 390 korun).



Hollow Knight Silksong dostane bezplatné rozšíření Sea of Sorrow



Nepřehlédněte

Vánoční překvapení! Nejlepší indie hra roku dostane zdarma masivní rozšíření

V přípravě jsou také rovnou dva zbrusu nové díly, k jejichž oznámení došlo na letošních The Game Awards. Už v příštím roce vyjde Tomb Raider: Legacy of Atlantis, kompletní předělávka úplně prvního dílu série z roku 1996. V roce 2027 pak dorazí plnohodnotné pokračování s názvem Tomb Raider: Catalyst.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Chytrý telefon Xiaomi 15T
Vánoční slevy drtí ceny Xiaomi 15T Pro, novinka spadla na pouhých 12 410 Kč
PR článek
PR článek PR článek 16:38
GTA Vice City, ilustrační
Fanoušci dokázali nemožné. GTA: Vice City si zahrajete přímo ve webovém prohlížeči
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 14:50
0
Donald Trump s iPhonem v ruce (ilustrační obrázek)
Trump tasí zbraně na obranu Applu: Evropě hrozí obchodní válkou a cly pro Spotify či DHL
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:50
0
Snímek z filmu Sbohem June
Vánoční esa na Netflixu: tyhle novinky vás rozhodně přikovají k obrazovce
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0

Kapitoly článku