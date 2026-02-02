TOPlist

Tohle v Evropě nemáme: Brazilci krotí ofsajdy pomocí iPhonů

Michael Chrobok
Michael Chrobok 2. 2. 18:00
0
iPhone 17 Pro připravený pro offsidový systém v brazilské fotbalové lize
  • Brazilská fotbalová liga experimentuje s využitím iPhonů 17 Pro
  • Promyšlený systém má hlídat ofsajdové postavení hráčů
  • Sestava je aktuálně k dispozici na stadionu Maracanã, v plánu je rozšíření na další stadiony

Technologie a sport jdou ruku v ruce, nicméně zatímco některé sporty se na pokrok adaptují velmi rychle a patří mezi průkopníky, nejpopulárnější sport na světě je v tomto ohledu přinejlepším rezervovaný. V posledních letech se nicméně situace mění a nové technologie se zavádí s až neskutečnou rychlostí. V Brazílii se nyní rozhodli, že chtějí patřit mezi špičku pokud jde o využití technologií ve fotbale, avšak rozhodli se pro poněkud jiný přístup. Místo nákupu drahých přístrojů využijí běžně dostupný chytrý telefon.

Ofsajdy pohlídá 28 iPhonů 17 Pro

Řeč je v tomto případě o iPhonu 17 Pro, který našel své místo také na některých přenosech americké baseballové ligy MLB. V brazilské první fotbalové lize nicméně má nejvybavenější iPhone trochu jinou úlohu, než je poskytování netradičních záběrů. Světoznámý stadion Maracanã byl prvním, který nainstaloval systém skládající se z iPhonů 17 Pro, který pomůže umožnit poloautomatické rozhodování o ofsajdech.

Systém bude údajně fungovat pomocí 28 iPhonů 17 Pro namontovaných na 12 plošinách kolem stadionu, které budou nahrávat zápasy v rozlišení 4K s vysokou snímkovou frekvencí, aby vytvořily digitální repliku každé hry. To umožní rozhodčím přesněji posoudit ofsajdové pozice. Brazilská fotbalová federace CBF uvádí, že i když jsou plošiny nyní na stadionu Maracanã nainstalovány, poloautomatický ofsajdový systém nebude k dispozici okamžitě. Místo toho systém projde obdobím testování a kalibrace, zatímco rozhodčí budou proškoleni v používání této technologie. Teprve poté bude schválen pro použití v oficiálních zápasech brazilské Série A.



iPhone 17 Pro využitý během přenosu MLB



Nepřehlédněte

Profíci sáhli po iPhonu 17 Pro: baseballový zápas se v USA přenášel přes mobil

„Zavedení poloautomatické technologie pro posuzování ofsajdů je pro brazilský fotbal zásadním projektem. Pečlivě sledujeme každou fázi s odpovědností a technickou precizností, abychom zajistili, že systém bude zaveden bezpečně, spolehlivě a v souladu s mezinárodními standardy. Maracanã hraje v tomto procesu důležitou roli a naším cílem je zajistit, aby byla tato technologie před oficiálním použitím v soutěžích plně schválena,“ uvedl Samir Xaud, prezident brazilské fotbalové federace. CBF uvádí, že systém bude nainstalován také na dalších čtyřech stadionech: Nilton Santos, Arena MRV, Mineirão a Mangueirão, avšak přesný harmonogram rozšíření a zavedení systému zatím nebyl stanoven.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Tim Cook s duhou v pozadí
Jak uživatelé využívají umělou inteligenci? Tim Cook se podělil o svou vizi
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
2
Šedá konzole PS2
Zapomeňte na emulátory! Nový nástroj může přinést revoluci v přístupnosti her z PS2
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 13:30
1
Jeffrey Epstein
Zrůdný archiv Jeffreyho Epsteina je online: projděte si ho přímo ve svém mobilu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:50
0
Nová podoba Siri
Zákulisí velké spolupráce. Žádné Gemini, Apple chtěl Siri původně postavit na jiné technologii
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
1

Kapitoly článku