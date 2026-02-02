Tohle v Evropě nemáme: Brazilci krotí ofsajdy pomocí iPhonů

- Brazilská fotbalová liga experimentuje s využitím iPhonů 17 Pro
- Promyšlený systém má hlídat ofsajdové postavení hráčů
- Sestava je aktuálně k dispozici na stadionu Maracanã, v plánu je rozšíření na další stadiony
Technologie a sport jdou ruku v ruce, nicméně zatímco některé sporty se na pokrok adaptují velmi rychle a patří mezi průkopníky, nejpopulárnější sport na světě je v tomto ohledu přinejlepším rezervovaný. V posledních letech se nicméně situace mění a nové technologie se zavádí s až neskutečnou rychlostí. V Brazílii se nyní rozhodli, že chtějí patřit mezi špičku pokud jde o využití technologií ve fotbale, avšak rozhodli se pro poněkud jiný přístup. Místo nákupu drahých přístrojů využijí běžně dostupný chytrý telefon.
Ofsajdy pohlídá 28 iPhonů 17 Pro
Řeč je v tomto případě o iPhonu 17 Pro, který našel své místo také na některých přenosech americké baseballové ligy MLB. V brazilské první fotbalové lize nicméně má nejvybavenější iPhone trochu jinou úlohu, než je poskytování netradičních záběrů. Světoznámý stadion Maracanã byl prvním, který nainstaloval systém skládající se z iPhonů 17 Pro, který pomůže umožnit poloautomatické rozhodování o ofsajdech.
CBF e Genius concluem a instalação do impedimento semiautomático no Maracanã
Saiba mais em: https://t.co/mkPXONW8t1 pic.twitter.com/X4fTjefXhz
— brasil (@CBF_Futebol) January 28, 2026
Systém bude údajně fungovat pomocí 28 iPhonů 17 Pro namontovaných na 12 plošinách kolem stadionu, které budou nahrávat zápasy v rozlišení 4K s vysokou snímkovou frekvencí, aby vytvořily digitální repliku každé hry. To umožní rozhodčím přesněji posoudit ofsajdové pozice. Brazilská fotbalová federace CBF uvádí, že i když jsou plošiny nyní na stadionu Maracanã nainstalovány, poloautomatický ofsajdový systém nebude k dispozici okamžitě. Místo toho systém projde obdobím testování a kalibrace, zatímco rozhodčí budou proškoleni v používání této technologie. Teprve poté bude schválen pro použití v oficiálních zápasech brazilské Série A.
„Zavedení poloautomatické technologie pro posuzování ofsajdů je pro brazilský fotbal zásadním projektem. Pečlivě sledujeme každou fázi s odpovědností a technickou precizností, abychom zajistili, že systém bude zaveden bezpečně, spolehlivě a v souladu s mezinárodními standardy. Maracanã hraje v tomto procesu důležitou roli a naším cílem je zajistit, aby byla tato technologie před oficiálním použitím v soutěžích plně schválena,“ uvedl Samir Xaud, prezident brazilské fotbalové federace. CBF uvádí, že systém bude nainstalován také na dalších čtyřech stadionech: Nilton Santos, Arena MRV, Mineirão a Mangueirão, avšak přesný harmonogram rozšíření a zavedení systému zatím nebyl stanoven.