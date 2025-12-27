TOPlist

Tohle není powerbanka! Honor Win má 10 000 mAh a aktivní chlazení

Jakub Karásek
Jakub Karásek 27. 12. 12:00
0
Smartphony Honor Win a Win RT
  • Honor představil novou řadu herních smartphonů Honor Win
  • Tvoří ji dva telefony, které se pyšní vysokým výkonem, aktivním chlazením a gigantickou baterií
  • Navzdory hernímu zaměření mají obě novinky velmi konzervativní design

Značka Honor vstupuje do světa herních smartphonů – ve své domovině představila novou řadu telefonů Honor Win, které se pyšní vysokým (a udržitelným) výkonem společně s obrovskou výdrží. V obou představených telefonech totiž najdeme nejvýkonnější čipsety od Qualcommu, aktivní chlazení a rekordně velkou baterii s kapacitou 10 000 mAh. Na první pohled se přitom jedná o obyčejně vypadající telefony, u nichž byste herní zaměření ani neočekávali.

Kapitoly článku
Honor Win a Win RT: herní bestie s konzervativním designem
185Hz displej s vysokým jasem
Výkonné čipsety, duální aktivní chlazení a obří baterie
Cena a dostupnost

Honor Win a Win RT: herní bestie s konzervativním designem

Oba představené smartphony spolu sdílí design a značnou část výbavy, od sebe je rozpoznáte pohledem na zadní stranu – zatímco Honor Win disponuje třemi fotoaparáty, Honor Win RT má pouze dva. V obou případech jsou vsazené do vystouplého obdélníkového modulu, který se táhne přes celou šířku telefonu – toto designové řešení známe například z letošních iPhonů Pro.

Honor Win ve všech barvách
Honor Win ve všech barvách

Smartphony Honor Win mají velmi konzervativní design, kvůli kterému byste jejich herní zaměření nehádali. Vlastně jediným „odvážným“ prvkem, který tak trochu vybočuje z řady, je „uštípnutý“ rožek modulu fotoaparátu, na kterém se skví červený nápis Win. A to je vše. Sklolaminátová záda obou telefonů jsou zcela hladká, v nabídce bude bílá, černá a fialová varianta.

Honor Win RT ve všech barvách
Honor Win RT ve všech barvách

Navzdory gigantické baterii se Honoru podařilo udržet rozměry i hmotnost na uzdě. Oba telefony mají příjemnou tloušťku 8,3 mm a hmotnost 225/229 gramů (podle varianty). Spolehnout se můžete i na zvýšenou odolnost IP68, IP69 a IP69K.

185Hz displej s vysokým jasem

Honor Win a Win RT zepředu reprezentuje plochý 6,83″ OLED displej s 1,5K rozlišením, špičkovým jasem 6 000 nitů a vysokou obnovovací frekvencí až 185 Hz. Hráče potěší u super rychlá dotyková vrstva, která snímá dotyky ve frekvenci až 3 500 mAh. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez obsahující selfie kamerku s rozlišením 50 megapixelů a světelností f/2.0.

Display

V modulu na zádech najdeme následující fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.95
  • 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 112° a světelností f/2.2
  • 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4 (pouze vybavenější varianta Honor Win)

Camera

Výkonné čipsety, duální aktivní chlazení a obří baterie

Vedle čoček fotoaparátů najdeme ještě jeden přibližně stejně velký kroužek, který patří výdechu aktivního chlazení. Oba telefony disponují unikátním chladicím systémem Dongfeng Turbo Cooling, který využívá dva prostorové 360° ventilátory s maximální rychlostí 25 000 otáček za minutu. Toto řešení výrazně snižuje teplotu čipu v zátěži a prodlužuje schopnost využívat jeho maximální výkon po co nejdelší dobu.

Fan

Honor Win pohání letošní čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, levnější Honor Win RT běží pod taktovkou loňského Snapdragonu 8 Elite. V obou případech se můžete těšit na vysoký herní výkon a podporu moderních bezdrátových standardů – k dispozici je 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, potěší i přítomnost infraportu. 3,5mm port na sluchátka chybí, Honor se nicméně chlubí špičkovým audiem vycházejícím se stereoreproduktorů a subwooferu s podporou prostorového zvuku (s využitím umělé intelingence).

Zásobárnou energie je u obou smartphonů obří křemíkovo-uhlíkový akumulátor s kapacitou 10 000 mAh. U Honoru Win je možné jej dobíjet výkonem až 80 wattů, Honor Win RT podporuje dokonce 100W nabíjení. Podpora bezdrátového nabíjení bohužel chybí. Operačním systémem je 16 zahalený do nadstavby MagicOS 10.

Cena a dostupnost

Smartphony Honor Win jsou již nyní k dispozici v Číně, kde se prodávají za následující ceny.

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK
Honor Win RT 12/256 GB 2 699 CNY asi 9 600 korun s DPH
Honor Win RT 16/256 GB 2 999 CNY asi 10 700 korun s DPH
Honor Win RT 12/512 GB 3 099 CNY asi 11 000 korun s DPH
Honor Win RT 16/512 GB 3 399 CNY asi 12 100 korun s DPH
Honor Win RT 16 GB/1 TB 3 999 CNY asi 14 200 korun s DPH
Honor Win 12/256 GB 3 999 CNY asi 14 200 korun s DPH
Honor Win 12/512 GB 4 499 CNY asi 16 000 korun s DPH
Honor Win 16/512 GB 4 799 CNY asi 17 100 korun s DPH
Honor Win 16 GB/1 TB 5 299 CNY asi 18 800 korun s DPH

O globální dostupnosti nemáme zatím žádné informace.

Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?

Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik:

  • Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.
  • V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.
  • Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.
  • Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.
  • Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.
  • V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.
  • V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Hrajete Fortnite či Rocket League? Nově se v nich můžete prohánět ve sporťáku Aston Martin
Hrajete Fortnite či Rocket League? Nově se v nich můžete prohánět ve sporťáku Aston Martin
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 10:00
0
Možná podoba ohebného iPhonu
Menší tělo, jiný přístup: Apple chce změnit vnímání skládacích smartphonů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:00
2
Nový iPad Pro M5 (2025)
iPad Pro (M5, 2025) recenze: všechny letošní novinky na jednom místě
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:30
4
Galaxy Z TriFold v testu odolnosti: futuristická skládačka naráží na limity reality
Galaxy Z TriFold v testu odolnosti: futuristická skládačka naráží na limity reality
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 18:00
3

Kapitoly článku