Tohle není powerbanka! Honor Win má 10 000 mAh a aktivní chlazení

- Honor představil novou řadu herních smartphonů Honor Win
- Tvoří ji dva telefony, které se pyšní vysokým výkonem, aktivním chlazením a gigantickou baterií
- Navzdory hernímu zaměření mají obě novinky velmi konzervativní design
Značka Honor vstupuje do světa herních smartphonů – ve své domovině představila novou řadu telefonů Honor Win, které se pyšní vysokým (a udržitelným) výkonem společně s obrovskou výdrží. V obou představených telefonech totiž najdeme nejvýkonnější čipsety od Qualcommu, aktivní chlazení a rekordně velkou baterii s kapacitou 10 000 mAh. Na první pohled se přitom jedná o obyčejně vypadající telefony, u nichž byste herní zaměření ani neočekávali.
Honor Win a Win RT: herní bestie s konzervativním designem
Oba představené smartphony spolu sdílí design a značnou část výbavy, od sebe je rozpoznáte pohledem na zadní stranu – zatímco Honor Win disponuje třemi fotoaparáty, Honor Win RT má pouze dva. V obou případech jsou vsazené do vystouplého obdélníkového modulu, který se táhne přes celou šířku telefonu – toto designové řešení známe například z letošních iPhonů Pro.
Smartphony Honor Win mají velmi konzervativní design, kvůli kterému byste jejich herní zaměření nehádali. Vlastně jediným „odvážným“ prvkem, který tak trochu vybočuje z řady, je „uštípnutý“ rožek modulu fotoaparátu, na kterém se skví červený nápis Win. A to je vše. Sklolaminátová záda obou telefonů jsou zcela hladká, v nabídce bude bílá, černá a fialová varianta.
Navzdory gigantické baterii se Honoru podařilo udržet rozměry i hmotnost na uzdě. Oba telefony mají příjemnou tloušťku 8,3 mm a hmotnost 225/229 gramů (podle varianty). Spolehnout se můžete i na zvýšenou odolnost IP68, IP69 a IP69K.
185Hz displej s vysokým jasem
Honor Win a Win RT zepředu reprezentuje plochý 6,83″ OLED displej s 1,5K rozlišením, špičkovým jasem 6 000 nitů a vysokou obnovovací frekvencí až 185 Hz. Hráče potěší u super rychlá dotyková vrstva, která snímá dotyky ve frekvenci až 3 500 mAh. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez obsahující selfie kamerku s rozlišením 50 megapixelů a světelností f/2.0.
V modulu na zádech najdeme následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.95
- 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 112° a světelností f/2.2
- 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4 (pouze vybavenější varianta Honor Win)
Výkonné čipsety, duální aktivní chlazení a obří baterie
Vedle čoček fotoaparátů najdeme ještě jeden přibližně stejně velký kroužek, který patří výdechu aktivního chlazení. Oba telefony disponují unikátním chladicím systémem Dongfeng Turbo Cooling, který využívá dva prostorové 360° ventilátory s maximální rychlostí 25 000 otáček za minutu. Toto řešení výrazně snižuje teplotu čipu v zátěži a prodlužuje schopnost využívat jeho maximální výkon po co nejdelší dobu.
Honor Win pohání letošní čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, levnější Honor Win RT běží pod taktovkou loňského Snapdragonu 8 Elite. V obou případech se můžete těšit na vysoký herní výkon a podporu moderních bezdrátových standardů – k dispozici je 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, potěší i přítomnost infraportu. 3,5mm port na sluchátka chybí, Honor se nicméně chlubí špičkovým audiem vycházejícím se stereoreproduktorů a subwooferu s podporou prostorového zvuku (s využitím umělé intelingence).
Zásobárnou energie je u obou smartphonů obří křemíkovo-uhlíkový akumulátor s kapacitou 10 000 mAh. U Honoru Win je možné jej dobíjet výkonem až 80 wattů, Honor Win RT podporuje dokonce 100W nabíjení. Podpora bezdrátového nabíjení bohužel chybí. Operačním systémem je 16 zahalený do nadstavby MagicOS 10.
Cena a dostupnost
Smartphony Honor Win jsou již nyní k dispozici v Číně, kde se prodávají za následující ceny.
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK
|Honor Win RT
|12/256 GB
|2 699 CNY
|asi 9 600 korun s DPH
|Honor Win RT
|16/256 GB
|2 999 CNY
|asi 10 700 korun s DPH
|Honor Win RT
|12/512 GB
|3 099 CNY
|asi 11 000 korun s DPH
|Honor Win RT
|16/512 GB
|3 399 CNY
|asi 12 100 korun s DPH
|Honor Win RT
|16 GB/1 TB
|3 999 CNY
|asi 14 200 korun s DPH
|Honor Win
|12/256 GB
|3 999 CNY
|asi 14 200 korun s DPH
|Honor Win
|12/512 GB
|4 499 CNY
|asi 16 000 korun s DPH
|Honor Win
|16/512 GB
|4 799 CNY
|asi 17 100 korun s DPH
|Honor Win
|16 GB/1 TB
|5 299 CNY
|asi 18 800 korun s DPH
O globální dostupnosti nemáme zatím žádné informace.
Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?
Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik:
- Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.
- V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.
- Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.
- Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.
- Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.
- V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.
- V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.