Tohle není kinofilm, ale kompletní fotoaparát! Japonci spojili technologii s retro estetikou

- Na první pohled to vypadá jako kinofilm, ale uvnitř byste žádný nenašli
- Jedná se totiž o miniaturní fotoaparát, který vsází na retro estetiku
- Parametry příliš neoslní a dostupnost také dvakrát nepotěší
Retro je stále ještě v kurzu, ať už jde o návrat k drátovým sluchátkům, poslechu hudby z vinylů nebo používání starých fotoaparátů s nezaměnitelnými výslednými fotografiemi. Králem retro fotoaparátů je bezesporu Kodak, který svého času patřil mezi největší značky ve světě analogové fotografie. Obliba snímků vzniklých z jejich přístrojů v posledních letech roste, což zapříčinilo příchod i poměrně netradičního fotoaparátu, který byste nečekali – vypadá totiž jako klasická role 35mm kinofilmu.
Fotoaparát, co vypadá jako kinofilm
Kodak OPT100 Neo Film je na první pohled tradiční kinofilm, nicméně uvnitř nenajdeme světlocitlivá políčka o rozměru 35 milimetrů, ale rovnou celý hardware pro pořizování fotografií. Vzhledem k titěrným rozměrům rozhodně nepočítejte s žádnou hitparádou pokud jde o parametry – uvnitř OPT100 se ukrývá senzor s rozlišením 1 megapixel, přičemž pokud budete chtít natáčet, budete si muset vystačit s 0,3 megapixely. Na druhou stranu nechybí výběr z různých filtrů či integrovaný LED blesk.
Úložiště OPT100 lze rozšířit pomocí microSD karet o velikosti až 32 GB a baterie vydrží při nepřetržitém používání bez blesku přibližně jednu hodinu. Fotoaparát nemá hledáček, ale ke komponování snímků, prohlížení fotografií a přístupu k nastavením lze použít malý LCD displej na zadní straně fotoaparátu.
Pokud jde o výsledné fotografie, rozhodně nečekejte perfektní výsledky, právě naopak. Jestli ale patříte mezi ty, kteří si cení více autentických snímků jakožto zachycení neopakovatelného okamžiku, než perfektně vypadajících výsledků „bez duše“, jež umí jako na běžícím pásu produkovat dnešní chytré telefony, jistě se jedná o zařízení určené pro vás.
Jestli vás novinka zaujala a pomalu si na ní děláte zálusk, musíme vás zklamat – Kodak OPT100 Neo Film je bohužel k dispozici pouze v Japonsku za cenu 5940 jenů, tedy zhruba 800 korun. S trochou štěstí najdete nějaké kusy na online tržištích jako je eBay, nicméně v jejich případě si dejte pozor na to, abyste nakupovali jen od ověřených prodejců.