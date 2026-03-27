TOPlist

Tohle není apríl: novinky na Netflixu, které vás přikovají k obrazovce

Michael Chrobok 27. 3. 9:00
0
Snímek z filmu Eat Pray Bark
  • Začátek jara přináší také několik zajímavých novinek na Netflix
  • Sledovat můžete třeba německá komedie či tchajwanské fantasy

Je tady nejen pátek a přelom března a dubna, ale také náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, jež zamíří v následujících sedmi dnech na streamovací platformu Netflix. Tentokrát se můžete těšit třeba na dokument Neslýchané: Smrt a život Lamara Odoma, německou komedii plnou psů s názvem Nakrmit, pomodlit, zaštěkat nebo tchajwanský fantasy seriál Agent shůry.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například celovečerní snímek Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, dokument o světoznámé rockové kapele Vzestup Red Hot Chili Peppers: Náš brácha Hillel nebo seriál na motivy díla proslulého norského spisovatele Jo Nesbø’s Detective Hole.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Neslýchané: Smrt a život Lamara Odoma (Untold: The Death & Life of Lamar Odom)

  • Datum premiéry: 31. 3. 2026
  • Účinkují: Lamar Odom

Dokument, který mapuje život Lamara Odoma od vzestupu v basketbalové NBA přes svatbu s Khloé Kardashian až po incident v nevadském nevěstinci, kde se málem předávkoval. Další dokumentární snímek ze série Neslýchané, tentokrát s podtitulem Smrt a život Lamara Odoma, sleduje život známého basketbalisty, a to jak na palubovce, tak i mimo ní.

V roce 2015 byl Lamar Odom nalezen v bezvědomí v Love Ranch, nevěstinci nedaleko Las Vegas. Prostřednictvím dosud neznámých odhalení a svědectví z první ruky dokument odhaluje skutečný příběh a odkrývá soukromé boje, skryté tlaky a klíčová rozhodnutí v Lamarově životě, která vedla k tomuto okamžiku. Film, který obsahuje upřímné rozhovory s Lamarem Odomem, Khloé Kardashianovou a bývalým manažerem Love Ranch, se vrací k nechvalně proslulé noci, která Lamara málem stála život.

Vstoupit do diskuze
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Kapitoly článku