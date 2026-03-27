Tohle není apríl: novinky na Netflixu, které vás přikovají k obrazovce

Je tady nejen pátek a přelom března a dubna, ale také náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, jež zamíří v následujících sedmi dnech na streamovací platformu Netflix. Tentokrát se můžete těšit třeba na dokument Neslýchané: Smrt a život Lamara Odoma, německou komedii plnou psů s názvem Nakrmit, pomodlit, zaštěkat nebo tchajwanský fantasy seriál Agent shůry.
Neslýchané: Smrt a život Lamara Odoma (Untold: The Death & Life of Lamar Odom)
- Datum premiéry: 31. 3. 2026
- Účinkují: Lamar Odom
Dokument, který mapuje život Lamara Odoma od vzestupu v basketbalové NBA přes svatbu s Khloé Kardashian až po incident v nevadském nevěstinci, kde se málem předávkoval. Další dokumentární snímek ze série Neslýchané, tentokrát s podtitulem Smrt a život Lamara Odoma, sleduje život známého basketbalisty, a to jak na palubovce, tak i mimo ní.
V roce 2015 byl Lamar Odom nalezen v bezvědomí v Love Ranch, nevěstinci nedaleko Las Vegas. Prostřednictvím dosud neznámých odhalení a svědectví z první ruky dokument odhaluje skutečný příběh a odkrývá soukromé boje, skryté tlaky a klíčová rozhodnutí v Lamarově životě, která vedla k tomuto okamžiku. Film, který obsahuje upřímné rozhovory s Lamarem Odomem, Khloé Kardashianovou a bývalým manažerem Love Ranch, se vrací k nechvalně proslulé noci, která Lamara málem stála život.